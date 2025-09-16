Jak se vyznat v modelech umělé inteligence? Startup nabízí řešení a nabírá desítky milionů korun
Existují stovky tisíc různých modelů umělé inteligence. Těch hlavních je sice méně, už teď je ale složité se v nich vyznat, natož mezi nimi přepínat. Roman Berglowiec proto založil startup Everbot, který v jedné aplikaci propojuje více AI nástrojů. „Stačí zadat jediný prompt a okamžitě vidíte odpovědi vedle sebe. Snadno je tak porovnáte a vyberete tu, která vám nejvíc vyhovuje. Odpadá tedy zdlouhavé přepínání mezi nástroji,“ vysvětluje.
Jeho Everbot nyní zaujal i investory, od kterých získal nižší desítky milionů korun. Ty hodlá využít k expanzi na středoevropském trhu a rozšíření týmu o další vývojáře, programátory a odborníky v oblasti softwarových řešení a umělé inteligence. „Chceme zrychlit vývoj nových a komplexnějších funkcí, které našim uživatelům co nejvíce usnadní využívání AI nástrojů, aby s nimi mohl pracovat naprosto každý,“ doplňuje Berglowiec.
Lídrem investičního kola se stal fond Fazole Ventures, za kterým kromě Luboše Černého a Pavla Přikryla stojí jeden z nejmajetnějších Čechů Pavel Bouška, mimo jiné majitel výrobce krmiv pro domácí mazlíčky Vafo. V Everbotu fond získal podíl 12,2 procenta s možností navýšení o dalšího 2,7procentního bodu. „Umělá inteligence prochází bouřlivým obdobím adopce do reálné každodenní praxe všech firem i organizací. Věříme, že Everbot má šanci stát se jedním z lídrů v této oblasti v Evropě,“ říká Přikryl. Everbot je nyní v pořadí desátou investicí Fazole Ventures.