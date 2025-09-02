Umělá inteligence –  – 5 min čtení

ChatGPT, Claude, Grok nebo snad DeepSeek? Tady je návod, jak vymačkat maximum z umělé inteligence

Vyznat se v tom, který AI model je na co nejlepší, může být docela únavné. Každý je dobrý v trochu něčem jiném. Tady je několik tipů, jak je využít.

Roman BerglowiecRoman Berglowieczakladatel společnosti Everbot

deepseek-grok-claude-chatgpt

Foto: Filip Houska/CzechCrunch

DeepSeek, Grok, Claude a ChatGPT

0Zobrazit komentáře

Umělá inteligence má už stovky tisíc různých modelů. Těch celosvětově nejpoužívanějších je sice v řádu desítek, ale z vlastní zkušenosti vím, že nové přibývají tak rychle, že je někdy těžké se v nich vyznat. Které AI modely mají tedy dnes skutečný smysl a kdy sáhnout po kterém? Vítězí ChatGPT, nebo snad čínský DeepSeek?

Jako výkonný ředitel společnosti Everbot AI modelů denně využívám hned několik. Umělá inteligence je u nás pevně zakotvena v samotných základech celé firmy, každý týden nasazujeme nového bota a tyto desítky virtuálních kolegů se už staly běžnou součástí naší organizační struktury. Připravil jsem tak praktický přehled, jak se mezi nejznámějšími AI modely pohybuji.

ChatGPT

  • Používaný model: GPT-5, ale pořád i GPT-4o
  • Pracovní paměť: 128 tisíc tokenů (zhruba 300+ stran textu)
  • Nejlepší využití: analýza obchodních hovorů, tvorba interních školení zaměstnanců

ChatGPT aktuálně drží téměř 60% podíl na globálním trhu s AI chatboty a není se čemu divit. S nedávno představeným GPT-5 se očekávalo, že toto číslo ještě poroste. Naplnění slíbeného kontextového okna s kapacitou jednoho milionu tokenů a nevídaného výkonu se ale nekonalo. Já osobně jsem paradoxně po pár dnech testování dočasně přešel na Grok 4, což bych dřív vůbec nečekal.

GPT-5 mi začal dávat lepší výsledky až ve chvíli, kdy jsem si výrazněji nastavil personalizaci. Například na tvorbu video scénářů, náborových skriptů nebo scénářů pro práci se zákazníky jsem byl s výsledky spokojený. Pokud srovnám GPT-4o a GPT-5, tak u pětky oceňuji hlavně rychlost, ale celkově se mi se čtyřkou pracovalo přirozeněji. Často se k ní vracím, jelikož OpenAI pod tlakem nespokojené komunity zpřístupnilo zpět i starší modely.

everbot

Foto: Everbot

Aplikace Everbot nabízí více AI modelů v jednom rozhraní

I v naší firmě ChatGPT využíváme v řadě klíčových oblastí. Ročně vytváříme desítky interních vzdělávacích materiálů například pro náš obchodní tým. Umělá inteligence nám pomáhá zpracovávat srozumitelné návody, případové studie a také personalizované školicí scénáře. Teď už zvládá nejen bezchybnou češtinu, ale i přizpůsobit míru kreativity.

Často také využívám možnost přepisu a analýzy záznamů obchodních hovorů. Model nejen téměř bezchybně převede audio do souvislého textu, ale na základě promptu vyhodnotí i klíčové momenty a nabídne konkrétní doporučení ke zlepšení komunikace s klientem.

Nebo nahraji základní návrh obchodního pitche a model vygeneruje několik variant s různým tónem a zaměřením, přizpůsobených různým segmentům klientů. Tato personalizace pak výrazně zvyšuje engagement a s pomocí automatické zpětné vazby dokážou naši obchodníci uspět u 70 procent oslovených zákazníků.

Claude

  • Používaný model: Claude 4 Sonnet a Opus 4.1
  • Pracovní paměť: 200 tisíc tokenů (cca 500 stran textu)
  • Nejlepší využití: Sonnet na prompt engineering, Opus na složité statistiky, analýzy a komplexní přemýšlení

Claude není kreativní střelec jako ChatGPT, ale spíš klidný stratég. Umí skvěle zpracovat velké objemy dat, takže je ideální na rozsáhlé datové analýzy a složitější analytické úkoly. Obvykle vybírám mezi modely Sonnet nebo Opus podle toho, co zrovna potřebuji. Sonnet je zaměřený na logické uvažování, zatímco Opus je vhodnější pro práci s AI agenty a kódování.

Když jsem s pomocí modelu Claude navrhoval obchodní oddělení, pomohl mi jasně definovat jednotlivé role a navrhnout, jak mezi sebou mají spolupracovat. Pracuji s ním taky na designu AI agentních struktur, kde Claude detailně navrhl, který agent bude zodpovědný za analýzu dat, který za komunikaci se zákazníky a jak mají tyto agenty mezi sebou efektivně předávat informace.

claude

Foto: CzechCrunch

K čemu se hodí Claude?

Je také skvělým pomocníkem pro tvorbu master promptů, což je vlastně takový hlavní, komplexní prompt nebo instrukce, která řídí chování AI modelu v rámci určitého úkolu. Při práci s českým výstupem buďte ale opatrní. Model je trénovaný hlavně na anglických datech, takže se může stát, že použije nepřirozené nebo nevhodné obraty.

Z mé zkušenosti je ideální kombinace využití analytického přístupu modelu Claude na hlavní prompt, který poté zpracuje ChatGPT – to je často trefa do černého.

Gemini

  • Model: Gemini 2.5 Pro
  • Pracovní paměť: přes 1 milion tokenů (celá kniha nebo rozsáhlý kód)
  • Nejlepší využití: automatizace práce v Google Workspace

Největší sílu v Gemini vidím v hlubokém propojení se službami Googlu. Pro mě funguje jako spolehlivý firemní AI asistent. Rychle zvládá rutinní práci v prostředí Google Workspace, na kterém stojí naše firemní procesy. Píšu s jeho pomocí e-maily, které potřebuju mít dobře formulované, ale nechci se s nimi zdržovat. Často ho využívám ke shrnutí rozsáhlých tabulek v Google Sheets do přehledných výstupů pro rozhodování, například při hodnocení marketingových kampaní.

V některých oblastech má ale stále co dohánět. Sumarizace e-mailů ještě není úplně spolehlivá a při rychlém analytickém náhledu do tabulek mi občas přijde přesnější ChatGPT. Na druhou stranu když potřebuji rychle něco zpracovat přímo v Google Workspace bez nutnosti kopírovat data jinam, je integrovaný Gemini výborný pomocník, který udrží práci v tempu.

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

Poslední dobou Gemini zkouším i na scénáře řízení úkolů a testuji, jak díky umělé inteligenci optimalizovat týmovou spolupráci.

DeepSeek

  • Model: DeepSeek V3
  • Pracovní paměť: 128 tisíc tokenů (zhruba 300+ stran textu)
  • Nejlepší využití: Transparentní rozhodovací proces a podpora vývoje softwaru

DeepSeek stojí na třech základních pilířích. Dokáže velmi efektivně pracovat hned v několika jazycích nad rámec obyčejného překladu. V daném jazyce „uvažuje“ a nabízí tak velmi kvalitní výstupy i například v technických oblastech. Výsledky navíc nepodává jen jako jednotný výstup, ale ukazuje postup svého uvažování. Lze tak sledovat logiku, která za řešením stojí, a mít nad ním co největší kontrolu.

Tento model v Everbotu nejvíce využívají především naši vývojáři a produktoví manažeři, kteří se podílejí na vývoji naší aplikace. Pomáhá jim například s generováním technické dokumentace, návrhem produktových architektur nebo při vývoji nových funkcí.

deepseek_1-2

Přečtěte si takéDeepSeek: Čínský AI hit plný cenzury, nestability a pochybnostíDivoký mejdan jménem DeepSeek aneb Čím Číňané za pár milionů šokovali svět umělé inteligence

Často ho využívají také k revizi backendové logiky nebo při promýšlení práce s daty a správě vývojových větví. Oceňují hlavně to, že model ukazuje způsob, jakým k řešení došel, takže se s ním dá dobře testovat víc variant a vybrat tu nejvhodnější.

Grok

  • Model: Grok 4
  • Pracovní paměť: 256 tisíc tokenů (zhruba 600+ stran textu)
  • Nejlepší využití: Pokročilá práce s daty a interaktivní vývoj kódu

Grok jsem ještě donedávna zapínal jen občas, spíš na sledování trendů v médiích než kvůli generativní práci. Nový model 4 ale díky svému výkonu, který ho posunul mezi špičku tradičních AI benchmarků, nakonec přilákal moji pozornost a po zklamání z ChatGPT 5 se stal mým dočasným útočištěm. Během dne po něm sáhnu, když potřebuji rychlou SWOT analýzu nebo výpočet ROI. Byl bych opatrný u ověřování faktických informací, jelikož občas trpí na halucinace.

grok

Foto: CzechCrunch

K čemu se hodí Grok?

Grok 4 není určený pro jednoduché úkoly jako základní chat nebo připomínky, tam by stačil nižší model. Místo toho vyniká v úkolech, kde potřebujete kombinovat data, podrobný výzkum nebo strategické myšlení.

Pro naše vývojáře je Grok 4 obzvláště cenný, jelikož funguje jako interaktivní programovací notebook. To znamená, že mohou psát kód postupně, řádek po řádku, a Grok si pamatuje kontext, což velice usnadňuje ladění, optimalizaci a testování kódu v reálném čase.

Jak se v tom vyznat?

Zorientovat se v tom, který AI model je na co nejlepší, může být docela únavné. Upřímně? Nedá se ani začít používat všechny. Každý umí něco trochu jiného, ale orientace mezi nimi vyžaduje čas a zkušenosti. Nejvíc se mi osvědčila kombinace ChatGPT a Claudu, ale klíčové je každý model opravdu dobře naučit na vlastních datech, bez toho to prostě nejde.

Osobně se těším na dobu, kdy už nebudu muset přemýšlet, který z modelů použít. Jen zadám úkol a systém si sám vybere ten nejvhodnější. Dnes je pořád trochu překážka, že uživatel musí znát jednotlivé rozdíly a rozhodovat se mezi nimi.

Tohle se snažíme řešit i v Everbotu. V jedné aplikaci propojujeme více AI modelů, takže stačí zadat jediný prompt a okamžitě vidíte odpovědi vedle sebe. Snadno je porovnáte a vyberete tu, která vám nejvíc vyhovuje. Odpadá tak zdlouhavé přepínání mezi nástroji i opakované zkoušení.

Nepřehlédněte:

Související témata:GeminiChatGPTGrokDeepSeekClaude
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    rasty-turek

    Dávali mu tři týdny života, tak prodal firmu, nonstop běhal a čekal. Byly z toho tři roky pekla, říká

  2. 2

    vida

    Dvě menší obce postavily školu za miliardu. Pod zemí má atletický tunel, třídy na střeše a výuku od 8:30

  3. 3

    syrucek

    Vybudoval miliardový byznys a říká: Vím jistě jednu věc, že nechci mít společníka ve firmě

  1. 1

    rasty-turek

    Dávali mu tři týdny života, tak prodal firmu, nonstop běhal a čekal. Byly z toho tři roky pekla, říká

  2. 2

    leo-1

    Má jen 46 zaměstnanců a na dividendách si vyplatil miliardy korun. Takhle vypadá mašina na peníze

  3. 3

    hodinky

    „Ápéčka“ za milion? Kdepak. Lidl prodává hodinky za pár stovek, za kterými se otočí i milovníci luxusu