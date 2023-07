Jak udělat Twitter nepřístupnější? Ptejte se Muska. Nepřihlášení uživatelé na síti už nic nenajdou

Twitter přišel s další velkou změnou, která výrazným způsobem ovlivňuje jeho používání. Pro uživatele, kteří nejsou na sociální síti přihlášení (nebo registrovaní), začal blokovat obsah, což znamená, že bez uživatelského účtu na Twitteru lidé neuvidí příspěvky ani účty ostatních. Tedy nic, kvůli čemu platformu primárně využívají. Elon Musk tento krok odůvodňuje slovy, že se snaží zamezit masivnímu sběru dat ze strany firem. Přichází i limity na čtení příspěvků.

Že se Twitter po příchodu Elona Muska, který populární sociální síť loni za ohromné peníze koupil, postupně mění, na tom není nic překvapivého. Ostatně jeho cílem bylo udělat z Twitteru profitabilní společnost, což odnesli jak zaměstnanci, které ve velkém propouštěl, tak uživatelé, pro které se Twitter pomalu stává méně dostupným, pokud si ho měsíčně nepředplácí. Teď ale zčistajasna přišla změna, kterou mnozí silně pocítí.

Dosud bylo možné – a zcela běžné – sledovat veřejné profily uživatelů bez toho, aniž byste byli přihlášeni ke svému účtu. Vlastně jste ani účet mít nemuseli, pokud jste s tweety nechtěli interagovat. Možná vám to ale stačilo, protože jste na Twitter chodili kvůli novým informacím. Twitter ovšem tuto možnost nyní zakázal. A po rozkliknutí odkazu směřujícího na Twitter vás vyzve k registraci, potažmo přihlášení.

Logicky se tak vytrácí jedna z věcí, kvůli které byl Twitter tak užitečný – sdílení. Ne všichni mají na Twitteru účet, co ale na tom, když měli možnost zprávy šířit dál mezi ostatní a naplňovat tak důležitou podstatu sociální sítě, tedy rychlé předávání informací. Uživatelé informují také o tom, že jsou blokovány i náhledy ve vyhledávačích nebo na jiných platformách. Odkazování tak rázem přestalo fungovat.

Není divu, že se okolo této změny rozvířily debaty – kde jinde než na Twitteru. K některým se vyjádřil i sám Musk, který věci uvedl na pravou míru. Podotkl, že se nejedná o chybu, ale cílený krok: „Stovky organizací extrémně agresivně shromažďovaly data z Twitteru, a to až do té míry, že to ovlivňovalo uživatelský zážitek. Co bychom měli udělat, abychom to zastavili? Jsem otevřený nápadům,“ napsal.

Takovou odpověď poslal rovnou pod příspěvek Tima Sweeneyho, zakladatele a šéfa videoherní vývojářské společnosti Epic Games (tvůrci Fortnite), který ve svém tweetu psal o tom, jak je „dnešní internet kvůli různým omezením i reklamám rozbitý“. A spolu s tím zmínil i nové blokování nepřihlášených uživatelů Twitteru. Zároveň je jeho rozhodnutí poměrně zvláštní s ohledem na to, co rozjel v minulém roce.

V roce 2022 totiž najal softwarového inženýra George Hotze k tomu, aby opravil funkci vyhledávání a zbavil se výzvy k přihlášení, která brání neregistrovaným uživatelům v prohlížení. Hotz ale dal výpověď ani ne v polovině své dvanáctitýdenní stáže s tím, že si „nemyslel, že by tam mohl mít nějaký skutečný vliv“. Letos v dubnu pak Twitter funkci vyhledávání pro neregistrované uživatele zcela zrušil.

Limity na čtení příspěvků

Je však důležité zmínit, že Elon Musk, jehož roli šéfa měla v těchto dnech nahradit nová výkonná ředitelka, tuto změnu považuje za „dočasné nouzové opatření“, proto se dá očekávat, že se bude ještě vyvíjet. Před malou chvílí ale na Twitteru uvedl, že zavádí systém limitů na čtení příspěvků, který má být podle jeho slov také „dočasný“. A který má sloužit právě proti zmíněnému omezení shromažďování dat.

V praxi to bude znamenat, že ověřené účty budou mít povoleno číst maximálně šest tisíc příspěvků denně, přičemž neověřené účty „pouhých“ šest set – to je pro hrubou představu přibližně patnáct až dvacet minut procházení Twitteru v mobilní aplikaci. A ti, kteří se na Twitter připojí „nově“, budou limitováni na tři sta tweetů denně.