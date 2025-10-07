Jako Apple Store, jen s vůní italských skútrů. Vespa ukazuje, jak chce reagovat na špatné prodeje
Vespa v Miláně otevřela nový koncept obchodu, který má zákazníky utvrdit, že je spíš životním stylem než výrobcem skútrů.
Odjakživa si zakládala na tom, že jízda na skútru není jen o přesunu z místa na místo. Ostatně založili ji Italové, kteří milují příběhy a rádi dávají běžným věcem punc výjimečnosti. Proto si Vespa už skoro osmdesát let získává řidiče tak, že se jim vedle kvality snaží nabízet i dávku toskánského stylu, ať už jsou z jakéhokoliv koutu světa. Jenže její prodeje klesají, a tak hledá cestu, jak je znovu zvednout. A možná na to našla elegantní způsob.
Ačkoliv jeden z nejslavnějších výrobců skútru na světě sídlí v obci Pontedera, zhruba dvacet kilometrů od šikmé věže v Pise, teď se zaměřil na Milán. Právě v italské módní metropoli chce zahájit novou etapu své historie a Vespu vykreslovat jako životní styl – a jde na to přes otevření prodejny, kde jsou jeho malé motorky spíš jen okrasou v interiéru.
Na ulici Via Broletto v centru města vyrostl obchod, který je v lecčems podobný oficiálním prodejnám od Applu. Je také zasazen do historické budovy, má výrazné skleněné výlohy a architektonicky působí velmi čistě, skoro až minimalisticky. Navíc stejně jako každý Apple Store si dává zaležet na pečlivé prezentaci produktů, aby to zákazníky ihned zaujalo.
Ostatně to je cíl nového, industriálně laděného prostoru, nazývaného The Empty Space. A protože se v něm chce značka ukazovat v lifestylovém duchu, prodává tam také trička nebo mikiny a sběratelské předměty od nášivek a samolepek až po plakáty. Ve výlohách se pak nachází jedny z nejznámějších modelů skútru, přičemž středobodem místa je malá kavárna Vespa Café.
„Chceme svět Vespy přiblížit ještě více spotřebitelům. Od samého začátku totiž genialita jejího zakladatele Enrica Piaggia spočívala v tom, že chtěl vytvořit vozidlo, které může řídit kdokoliv,“ řekl pro magazín The Spin Off marketingový šéf mateřské skupiny Piaggio Group Davide Zanolini. Potenciálně větší zástupy zákazníků se teď tradiční italské značce mohou hodit.
Prodeje jejích skútrů se totiž v poslední době značně propadají. Zatímco v první polovině loňského roku prodala Vespa lehce přes 270 tisíc modelů, ve stejném období letošního roku je to o zhruba 32 tisíc kusů méně, což si Vespa vysvětluje „mezinárodními obchodními spory a rostoucím geopolitickým napětím“. Spolu s tím se snížil i čistý zisk za uplynulý půlrok, a to o dvaačtyřicet procent na 30,1 milionu eur (732 milionů korun).
Vespa se tak nyní snaží vrátit na minimálně loňská čísla – a ideálně je překročit. Do karet jí může hrát i fakt, že mladí lidé do třiceti let ve vyspělých zemích podle loňského průzkumu organizace OECD jezdí čím dál méně autem, čehož by výrobci skútrů jako Vespa mohli využít. Obzvlášť v momentě, kdy neprodávají jen „ježdění po silnicích“, ale svým způsobem lifestylový zážitek.
Výhledově by se nový koncept prodejny Vespy měl rozšířit do dalších velkých světových měst, jmenovitě do Berlína, Barcelony, New Yorku nebo Bangkoku. Tedy do míst, která jsou zpravidla velmi frekventovaná a jízda na dvou kolech tam často dává větší smysl než na čtyřech.