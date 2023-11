Jako by do Varů přijel George Lucas. Praha přivítá vydavatele herních legend Fallout a Baldur’s Gate

Uložit 0

Jestli máte rádi videohry a byznys okolo nich, nedělejte si plány na 8. a 9. prosince. V Praze proběhne další ročník herní konference Game Developers Session, která se nově ještě více otevírá široké veřejnosti. Jak vývojáři, tak třeba zájemci o studium herní tvorby nebo i fanoušci si budou moci vyslechnout osmdesát hostů, mezi kterými nechybí legenda herního průmyslu Brian Fargo. Muž, jenž stál v pozadí sérií Fallout, Wasteland nebo Baldur’s Gate.

„Sehnat někoho, jako je Brian Fargo, není rozhodně snadné. Osobnosti z herní branže nejsou tak veřejně známé jako například filmové celebrity, ale pro srovnání je to podobné, jako by na festivalu v Karlových Varech vystoupil George Lucas,“ říká Pavel Barák, programový ředitel Game Developers Session. Jedné z nejstarších herních konferencí v Evropě, která odborníky i veřejnost letos přivítá v pražském Kongresovém centru.

„Do Prahy jsme se ho snažili pozvat už několikrát, poprvé před pěti lety. Game Developers Session mezitím narostla do větších rozměrů a významu, takže začala být zajímavá i pro světové osobnosti. I tak je ale získání takové hvězdy proces na několik měsíců,“ popisuje spoluorganizátor konference a předseda Asociace českých herních vývojářů v jedné osobě.

Fargo coby zakladatel a šéf herního vydavatelství Interplay pomohl ke vzniku takových titulů, jako jsou Fallout, Baldur’s Gate nebo Planescape: Torment. „Také dával první zakázky mladým klukům ze studia Silicon & Synapse, které se později přejmenovalo na Blizzard. Byl výkonným producentem jejich prvních her,“ připomíná Barák kousek z téměř čtyřicetileté Fargovy kariéry.

Už v pátek 8. prosince se tak otevřou dveře nejen k Fargovi, ale i k videoherním novinkám, workshopům a přednáškám dalších zvučných jmen ze zahraničí i Česka. Původně lokální akce za dvacet let své existence získala silně mezinárodní charakter, nadále má však stěžejní význam i pro českou herní scénu. Na Vyšehradě vystoupí například trojice zakladatelů domácích studií: Martin Klíma z Warhorse Studios, Marek Rosa z Keen Software House a Jakub Dvorský z Amanita Design.

Vystoupí i mistr žánru RPG

Celkem se návštěvníci mohou těšit na osmdesátku hostů. Vedle Farga mezi nimi vyčnívá například Dean Hall, tvůrce populární zombie akce DayZ. Anebo Josh Sawyer, hlavní tvůrce vynikajících titulů Fallout: New Vegas či Pillars of Eternity. „Ten patří v herním průmyslu také mezi hvězdy. Ale už vystupoval i na menších akcích v Evropě a po našem pozvání měl skoro hned zájem do Prahy dorazit, takže u něj to bylo snazší,“ říká Barák.

Program Game Developers Session 2023 má oproti předchozím ročníkům mnohem větší snahu oslovit co nejširší publikum. Kromě přednášek bude část konference věnována prezentacím domácích i slovenských studií s možností jejich hry si rovnou vyzkoušet. Prostor také dostanou menší a nezávislé projekty startupových týmů či jednotlivců. Velký důraz pořadatelé kladou i na vzdělávání a práci ve videoherní branži.

„Chceme ukázat lidem, co vývoj her obnáší a jak se k němu dostat. To odvětví je opravdu otevřené, je v něm plno příležitostí a kariérního uplatnění a není potřeba mít strach, že je to oblast pro pár vyvolených a nikdo jiný to dělat nemůže,“ říká Barák. Součástí akce budou i prezentace středních škol a univerzit nabízejících studijní programy zaměřené na herní tvorbu.

„Studenti se na přednáškách a workshopech dozvědí o trendech v nejnovějších technologiích a o novinkách v herním průmyslu. Budou diskutovat s úspěšnými tvůrci her či indie vývojáři, z nichž mnozí byli sami před několika lety studenty hledajícími si vlastní cestu,“ dodává Pavel Renčín z mediálního domu Active Radio, který akci spolupořádá.

Na konferenci vystoupí nejen herní tvůrci, ale i zástupci dalších subjektů z oboru. Organizátoři uvádějí, že v plánu Game Developers Session jsou přednášky od technologických gigantů Sony a Nintendo nebo pracovníků společnosti Unity. Tedy v poslední době poměrně kritizované firmy (kvůli plánům na monetizaci jejího herního enginu), jejíž technologii ale využívá obrovské množství titulů.

Game Developers Session proběhne v pátek a sobotu 8. a 9. prosince v Kongresovém centru Praha na Vyšehradě. Celodenní vstupenky pro veřejnost jsou k dispozici za 930 korun. Lístky pro vážné zájemce o práci v oboru či vývojáře, jež opravňují k účasti na workshopech a setkáních (anebo na trojici plánovaných večírků), začínají na 4 530 korunách.