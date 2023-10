Snaha zpoplatnit hry vyvolala chaos, následovaly výhrůžky a změna plánů. Teď CEO Unity končí

Uložit 0

Bez nadsázky otřásli videoherním průmyslem. Tvůrci vývojářského nástroje Unity před třemi týdny oznámili, že zpoplatní každé nainstalování hry, která jejich technologii používá. Mezi ty přitom patří nespočet populárních titulů včetně českého hitu pro virtuální realitu Beat Saber nebo oblíbené hříčky Among Us. Snad i extrémně negativní zpětná vazba vývojářské veřejnosti vedla k pozměnění těchto plánů. Až příliš rozbouřenou situaci ale neustál CEO Unity John Riccitiello.

V čele firmy stál devět let. Nyní ale John Riccitiello společnost Unity zcela opouští. S okamžitou platností rezignoval na veškeré své funkce. Kontroverzní ředitel – před rokem označil tvůrce her, kteří nevidí zpeněžení svého díla jako prioritu, za „zasrané idioty“ – je zřejmě obětí překotných událostí uplynulých týdnů. Ty odstartovaly oznámením, že Unity hodlá zavést poplatek za to, že si uživatelé nainstalují hru využívající jeho nástroje.

Pokud by videoherní vývojáři dosáhli určitých tržeb a určitého množství nainstalovaných her, museli by nově Unity platit. Jenže nejen u svých plánovaných her, ale i zpětně. Následovala panika, rozsáhlé protesty a nejasné reakce ze strany Unity. Jeho engine, tedy pomyslný motor, bez kterého se žádná hra neobejde, je totiž velice rozšířený. Používají ho například i česká studia Beat Games, Bohemia Interactive nebo Amanita Design.

Změny byly tak třaskavé, že anonymové dokonce údajně vyhrožovali zástupcům Unity smrtí. Následný (a už legální) tlak herních tvůrců nicméně dosáhl alespoň dílčího úspěchu – prvotní plány Unity přehodnotilo. Instalační poplatek sice zavede, ale za akceptovatelnějších podmínek. Samozřejmě se tak nabízí spekulace, jestli situace do jisté míry nebyla uměle vyvolaná a zda nešlo o cynickou taktiku, kdy představení extrémních změn mělo zmírnit dopad nového monetizačního modelu.

Přinejmenším pro Johna Riccitiella však poplatková aféra znamená konec ve vedení Unity. Divoké plány i jejich proměny až příliš zasáhly reputaci firmy. „Původní plán působil značně nedomyšleně, viděli jsme v něm mnoho úskalí a potenciálních problémů,“ okomentoval už dříve situaci Pavel Křižka z domácího studia Bohemia Interactive. „Unity každým dnem ztrácelo důvěru, že se jedná o dobrou a spolehlivou firmu,“ přidal obdobné hodnocení Lukáš Kunce z taktéž české Amanity.

Dosavadního šéfa v pozici ředitele dočasně nahradí James Whitehurst, někdejší ředitel softwarové společnosti Red Hat. Riccitiello končí i v představenstvu firmy. V prohlášení Unity zmiňuje, že nyní již bývalý CEO bude při hledání své náhrady ve firmě působit jako poradce. Před svým nástupem do tvůrce herního enginu mimochodem Riccitiello vedl herního giganta Electronic Arts, kde kvůli neuspokojivým finančním výsledkům rezignoval.

Nedobré světlo na kontroverzní události okolo Unity vrhá také skutečnost, že členové managementu v čele s Riccitiellem krátce před oznámením instalačních poplatků hromadně vyprodávali akcie Unity za miliony dolarů. Po zářijovém oznámení klesla jejich cena ze 39 dolarů zhruba o pět dolarů. Tento pokles se dodnes nezastavil, cena se ponořila na 27,70 dolaru, zhruba 650 korun za akcii.