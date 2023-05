Jaroslav Beck pomohl stvořit Beat Saber a největší herní studio v Česku. Teď po šesti letech odchází

Ten příběh je už dobře známý. Když před lety Jaroslav Beck zahlédl první ukázku z připravované hry, kterou na internet vypustil Ján Ilavský, okamžitě ho zaujala. Nabídl se, že k efektnímu švihání mečů, kterými hráči ve virtuální realitě rozbíjejí letící kostky, napíše hudbu. A stal se z toho hit. Z česko-slovenského titulu Beat Saber se stala jedna z nejstahovanějších a nejúspěšnějších her pro virtuální realitu vůbec. I proto ji brzy po jejím rozletu koupil v miliardovém obchodu zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. Pro Jaroslava Becka nyní tento příběh končí, ze studia Beat Games odchází a už vyhlíží nové výzvy.

„Mám pocit, že studio je ve stavu, kdy Beat Saber může bavit lidi dalších deset let. Říkal jsem si, že jak přijde tato chvíle, bude pro mě čas odejít budovat další projekt,“ vysvětluje své rozhodnutí pro CzechCrunch čtyřiatřicetiletý Jaroslav Beck, který studio Beat Games založil společně se slovenskými kolegy Jánem Ilavským a Vladimírem Hrinčárem. Zatímco oni přišli s vývojem hry jako takové, Beck do ní přinesl hudbu, které se předtím dlouhé roky věnoval, přičemž měl zkušenosti s tvorbou soundtracků pro „áčkové“ hry. A všechno do sebe skvěle zapadlo.

K prvním hráčům se Beat Saber dostal koncem roku 2018, naplno se pak začal prodávat v následujícím roce a zažil prakticky instantní úspěch. Chytlavá hra, v níž do rytmu hudby lidé musí s VR brýlemi na hlavě a ovladači v rukou rozsekávat létající objekty, se rychle propracovala mezi nejstahovanější i nejlépe hodnocené tituly pro virtuální realitu.

„Když se ohlédnu za dosavadní cestou Beat Saberu, pořád se štípu, jestli se to všechno opravdu stalo. Tři lidé v Praze založili studio a spustili hru, která se nečekaně stala jednou z nejúspěšnějších VR her současnosti,“ napsal Jaroslav Beck ve svém příspěvku na sociálních sítích. V něm zároveň oznámil, že „po šesti divokých letech“ odchází z pozice hudebního ředitele a šéfa studia.

Foto: Beat Games Beat Saber na Oculusu Quest

„Uplynulých šest let pro mě bylo transformující zkušeností. Zjistil jsem, že kromě tvorby hudby je pro mě zakládání a akcelerace špičkových projektů s globálními ambicemi to, co mě baví nejvíc. Beat Games je díky svému týmu momentálně největším studiem v České republice podle tržeb a je na nejlepší cestě prosadit se v evropském měřítku,“ uvedl Beck. S tržbami ve výši 2,3 miliardy korun se z tuzemského studia Beat Games loni skutečně stalo to největší, když předběhlo konkurenční Bohemia Interactive.

V růstu mu přitom pomohla i společnost Meta, pod niž spadá Facebook či Instagram. Její zakladatel Mark Zuckerberg v Beat Saberu velmi rychle spatřil velkou příležitost pro rozvoj divize Oculus, která vyvíjí software a hardware pro virtuální realitu. A zakladatelům Beat Games krátce po vypuštění jejich hry do světa dal nabídku, která nešla odmítnout. Oficiálně akvírovala Meta (tehdy ještě jako Facebook) české herní studio v listopadu 2019. Suma nikdy nebyla zveřejněna, ale podle zákulisních informací šlo v korunách o několikamiliardový deal.

Zakladatelé tehdy ve firmě dál zůstali. Beck domlouval spolupráce s nejznámějšími hudebními interprety, mezi nimiž se postupně objevila jména jako Green Day, Timbaland, Linkin Park, Billie Eilish, Lady Gaga, The Weeknd či Imagine Dragons. Ilavský a Hrinčář spolu s dalšími kolegy vyvíjeli nové funkce. A zatímco slovenští vývojáři i nadále v Beat Games zůstávají, Jaroslav Beck se rozhodl hledat nové výzvy.

Už před rokem v rozhovoru pro CzechCrunch říkal, že by rád v Česku viděl další úspěchy jako Beat Saber, a proto se rozhodl investovat do nadějných startupů. Svůj nový projekt, do kterého se chce pustit, teď ještě prozradit nechce. Je však jasné, že zůstane ve svém milovaném oboru, tedy hudbě, v níž začínal jako DJ a později tvořil soundtracky pro herní trailery i hry samotné. Je podepsán například pod hudbou pro tituly jako Overwatch, StarCraft: Legacy of the Void či Battlefield.

Hudební svět podle Becka čeká velká transformace, u níž nechce chybět. Naopak chce zužitkovat zkušenosti, které během své sedmnáctileté kariéry nabral, a to nejen po stránce hudební tvorby, ale také v budování firem a využívání nejmodernějších technologií. Ještě předtím ale rozjíždí nadaci zvanou „Giving Beck“, již bere jako poděkování za úspěch, jaký mohl sám zažít.

„Hudba mi zcela změnila život k lepšímu a já chci tuto možnost zprostředkovat co největšímu počtu lidí. Zakládám nadaci zaměřenou na poskytování kompletního vybavení pro zvukovou produkci a hudební vzdělání mladým lidem ve školách a dětských domovech,“ oznámil Beck.

Do rozjezdu projektu vkládá blíže nespecifikovaný obnos peněz, které vydělal díky prodeji Beat Saberu, a věří, že jeho nadace bude mít brzy dopad i za hranicemi České republiky. První pilotní program chce vyhlásit v nejbližších měsících. I nadále se bude věnovat i již zmíněným investicím do startupů.

Do nich často vkládá finance společně s Robertem Kynclem, který je nejvýše postaveným Čechem světového showbyznysu a po štacích v Netflixu, HBO či YouTube se nedávno stal šéfem jednoho z největších hudebních vydavatelství Warner Music. Společně mají investice v tuzemských projektech jako Qerko, Live Penalty, Outfindo či ArtMaster.