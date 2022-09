Nejvýše postavený Čech světového showbyznysu míří ještě výš. Robert Kyncl bude šéfovat Warner Music

Nejvlivnějším Čechem ve světovém showbyznysu i byznysu obecně byl dosud Robert Kyncl. Jako obchodní ředitel YouTube stál v posledních letech za rychlým růstem populární videoplatformy, a to zejména z pohledu tržeb. Svou pozici nejvýše postaveného muže s českými kořeny mezi globální byznysovou smetánkou si navíc udrží po nedávno oznámeném odchodu z YouTube i nadále. Dokonce ještě povýší. Od příštího roku se totiž postaví jako výkonný ředitel do čela Warner Music, jednoho z největších hudebních vydavatelství na světě.

Dvaapadesátiletý rodák z Liberce strávil v největším videoportálu na světě posledních dvanáct let a svůj odchod oznámil na konci srpna. Bez práce ale dlouho nebude. Od 1. ledna se postaví do role šéfa Warner Music Group (WMG), kde nahradí Steva Coopera. Ten hudebnímu vydavatelství šéfoval uplynulých jedenáct let. Kyncl přebere jak roli CEO, tak předsedy představenstva.

Personální změna naznačuje, že Warner Music jakožto etalon hudebního byznysu, stojící za mnoha světovými hvězdami, se chce byznysově rozkročit směrem k sociálním sítím, gamingu nebo metaverzu. „Jsme teprve na začátku toho, co je možné, když si uvědomíme skutečnou sílu, hodnotu a dosah hudby. Díky Stevovi a jeho týmu má Warner Music velmi dobrou pozici pro budoucnost, kdy bude sloužit umělcům a autorům písní stejně jako jejich fanouškům. Těším se na spolupráci s celým vedením firmy a děkuji představenstvu WMG za tuto jedinečnou příležitost,“ uvedl Kyncl.

Předtím, než pomohl vybudovat YouTube do aktuální velikosti, vedl z pozice viceprezidenta obsahová partnerství v Netflixu. Byť v hudební branži přímo nikdy nepůsobil, není mu tento svět vůbec cizí. Ostatně i YouTube je populární destinací na hledání nových skladeb, proto se i Kyncl ze své role obchodního ředitele podílel na dohodách s hudebními vydavateli, jako je právě Warner Music. Fungování showbyznysu tak zná ze všech stran.

„Robert je tím správným generálním ředitelem pro tuto chvíli. Jeho znalost technologií, které slouží kreativitě, znamenají nové příležitosti pro umělce, autory písní a jejich týmy. Vidí takzvaně za roh a hledá způsoby, jak zpřístupnit prvotřídní zábavu všem,“ řekl na adresu Kyncla Len Blavatnik, šéf a zakladatel mateřské firmy Warner Music, Access Industries.

Dvaapadesátiletý Kyncl odešel do Spojených států těsně po revoluci. V roce 1992 nastoupil na Newyorskou státní univerzitu, později za oceánem vystudoval i program MBA. Před Netflixem a YouTube působil také v HBO a několika talentových agenturách.

Ke svému odchodu z YouTube původně na Twitteru dodal: „YouTube je skvělé místo. Po dvanácti neuvěřitelných letech jsem se ale rozhodl brzy přijmout novou výzvu. Pracovat po boku tvůrců, umělců, médií a hudebních společností, s nimiž jsme měnili mediální krajinu, byla pocta.“

Žádný jiný Čech či Češka to v online byznysu a byznysu jako takovém nedotáhl tak vysoko jako on. Zároveň ale zůstal ve spojení s Českem, a to docela intenzivním. Spolu s Jaroslavem Beckem, který s kolegy prodal své herní studio Beat Saber Facebooku (Metě), založili investiční fond JARO Capital.

Peníze společně vložili do několika českých startupů, které mají velké ambice – do platební služby Qerko, tréninkové aplikace LivePenalty nebo ArtMasteru, který nabízí online hudební lekce. „Můj osobní cíl je pomoci financovat další generaci startupů, které budou růst ve velké firmy a budou mít základnu tady,“ vysvětlil své investiční motivace Kyncl v nedávném rozhovoru pro Hospodářské noviny.