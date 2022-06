Největší herní studio v Česku. Tímto titulem se mohou nově pyšnit v Beat Games, pokud se budeme na celý trh dívat optikou tržeb. Tvůrci jedné z nejúspěšnějších her pro virtuální realitu, která kdy vznikla, v předchozím roce utržili 2,3 miliardy korun, jak CzechCrunch zjistil z čerstvě publikované výroční zprávy. Jedná se o meziroční růst ve výši necelých 65 procent, protože předloni Beat Games reportovali tržby ve výši 1,4 miliardy. Tehdy se titulu největšího herního studia blížili, nyní už konkurenční Bohemia Interactive definitivně předběhli.

Svou výroční zprávu Beat Games publikovali shodou okolností ve stejný den, kdy své výsledky zveřejnila i právě Bohemia Interactive. V nich se v kolonce tržby objevilo číslo 1,12 miliardy korun, což byl jen mírný nárůst oproti předchozímu roku. Kde má však zatím Bohemia Interactive proti vývojářům populární hry Beat Saber navrch, je zisk. Ten činil 616 milionů korun. Beat Games za loňský rok vykázali zisk po zdanění ve výši 70 milionů korun, meziročně o 14 milionů více.

Popularita Beat Saberu každopádně neopadává ani více než tři roky po jeho vydání. Sekání světelnými meči do rytmu hudby, když máte na hlavě brýle pro virtuální realitu a lítají proti vám barevné kostky, baví stále více uživatelů. Beat Games sice oficiální čísla zveřejňují jen zřídka, ale například na PlayStation VR se stal Beat Saber loni už potřetí v řadě nejstahovanější hrou. Chytlavý titul dál láká také největší hudební hvězdy jako Lady Gaga, Billie Eilish, LMFAO či OneRepublic.

Foto: Beat Games Česká VR hra Beat Saber

Trojice spoluzakladatelů Ján Ilavský, Vladimír Hrinčár a Jaroslav Beck už dnes pracuje spolu se svým více než dvacetičlenným týmem pod hlavičkou společnosti Meta Marka Zuckerberga, která tuzemské studio díky miliardové transakci pohltila koncem roku 2019. V rámci mateřské společnosti Facebooku patří Beat Games do divize Reality Labs, kam spadají také produkty pro virtuální realitu Oculus a další iniciativy spojené s virtuálním vesmírem (i proto se firma přejmenovala na Metu).

Také pod křídly Mety Beat Games dál rostou a spolu s Bohemia Interactive mají lví podíl na výsledcích českého herního byznysu. Ilavského, Hrinčára i Becka vývoj populární VR hry dál naplno zaměstnává, ale mají prostor i na vlastní, soukromé aktivity. Jaroslav Beck se vrhl na investice do startupů. Říká totiž, že by v Česku rád viděl další úspěchy jako právě Beat Saber. „Trochu mě mrzí, že to, co se nám povedlo s Beat Saberem, je u nás brané skoro jako totální náhoda, výhra ve sportce,“ uvedl před časem pro CzechCrunch. A nemluvil nutně o herním byznysu.

I ten nicméně v Česku vzkvétá. Tuzemským herním studiím se daří stále více prorážet ve světě a dochází také k zajímavým dealům. Pokud by byla řeč o hospodářských výsledcích, na dalších místech v pomyslném žebříčku se nachází například SCS Software, který stojí za kamionovým simulátorem Euro Truck Simulator 2 a předloni utržil téměř 750 milionů korun.

Warhorse Studios zase před pár dny oznámili, že prodali už přes pět milionů kopií své hry Kingdom Come: Deliverance. V roce 2020 nicméně vzhledem k dřívějšímu vydání vydělali „jen“ necelých 250 milionů korun, o dva roky předtím to bylo přes miliardu. Úspěch doma i ve světě slaví také studio Amanita Design, které předloni utržilo přes 100 milionů.