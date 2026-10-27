Je les šetrnější ke kloubům než asfalt? Běžců na smíšených trasách přibývá, odpověď ale není tak jasná
Na mix silnice a lesa už myslí i výrobci. Salomon pro takové běžce vydal novou verzi modelu Aero Blaze 4, tentokrát s membránou do mokra.
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Stejné kolečko kolem bloku, stejný chodník podél silnice. Po pár měsících začne spoustu běžců jejich obvyklá trasa nudit. Stačí ale uhnout za městem na polní cestu, pokračovat do lesa a vrátit se po silnici. Pro tenhle styl běhu, kdy se během jednoho tréninku střídá asfalt, štěrk a lehký terén, se vžilo označení gravel, převzaté od kol stavěných právě na nezpevněné cesty. A běžců, kteří si gravel oblíbili, rychle přibývá.
Střídání povrchů přitom nemusí být jen o pestřejší trase. Mezi běžci se dlouho tradovalo, že lesní cesta je pro nohy šetrnější než asfalt. Výzkumy ale ukazují, že to není tak jednoznačné. Nenašly totiž mezi tvrdým a měkkým povrchem rozdíl v síle dopadu, protože tělo si došlap povrchu přizpůsobí.
Na měkčím povrchu ale dostává menší náraz holenní kost, což může snižovat riziko únavových zranění. Každopádně střídání povrchů má jednu jasnou výhodu: každý zatěžuje nohu trochu jinak, takže se zátěž rozkládá a nepřetěžuje se pořád totéž místo.
Zkušenost s takovým během má i Jiří Petr, který je už deset let běžeckým ambasadorem a členem týmu značky Salomon. „Můj trénink se vždy liší na základě fáze běžecké sezóny a plánovaných závodů. Nejčastějším tréninkem je volnější běh v různorodém terénu, který nabízí okolí mého bydliště. Tvoří jej silnice, polní a lesní šotolinové cesty, ale také trailové stezky v lehčím terénu,“ popisuje.
„Podle odhadů dneska v Česku pravidelně, tedy dvakrát až pětkrát týdně, běhá na pomezí silnice a trailu asi 30 tisíc lidí. Do roku 2030 by jich mělo být přes 50 tisíc. A dá se očekávat, že z gravel runningu se stane regulérní třetí běžecká disciplína vedle trail runningu a road runningu,“ doplňuje.
Jedna bota na všechno
Na rostoucí skupinu běžců reaguje Salomon novými botami, na podzim rozšířil svou gravelovou kolekci o model Aero Blaze 4 GRVL GTX. Od klasické silniční boty se liší hlavně podrážkou. Její vzorek vychází z dezénu plášťů gravelových kol a má držet jak na asfaltu, tak na zpevněných cestách a v lehčím terénu.
„Díky univerzálnímu profilu podrážky, která poskytuje skvělou trakci na mokrém povrchu a jistotu v terénu, se nemusíte bát přechodů z jednoho typu terénu do druhého. A zároveň nemusíte dlouze přemýšlet, který model si pro trénink obujete,“ popisuje Jiří Petr.
Druhým rozdílem je membrána Gore-Tex, která má chránit nohy před vlhkostí, když se cesty na podzim změní v bláto a všude je mokré listí. Třetím je rychlošněrování quickLACE neo, které se utahuje jedním tahem a má držet i na mokrém a nerovném terénu.
Právě gravelové boty tvoří podle Petra u Salomonu nejrychleji rostoucí kategorii běžecké obuvi s meziročním růstem v řádu desítek procent. Oslovují hlavně lidi mezi 20 a 30 lety ve větších městech, kde mají mix povrchů hned za domem.
Mokro a chlad podle Petra nejsou důvodem k omezení běhu. „Podzim je pro běh vhodné období, netrápí vás častá letní horka, naopak si můžete užívat měnící se přírody, barvících se lesů. Není třeba bát se chladnějšího počasí, stačí se jen lehce přiobléct. A samozřejmě dobře zvolit typ obuvi, odpovídající podmínkám na cestách a stezkách,“ říká.
Sám vyzkoušel všechny předchozí modely gravelové kolekce a u nové verze vidí rozdíl hlavně ve dvou věcech. „Mohu pozorovat posun především v technologii tlumicí pěny. Systém šněrování se změnil a je velmi praktický. Fit svršku navíc vyhovuje i běžcům se širším chodidlem,“ říká.
Čtvrtá verze má podle výrobce také nový svršek z tkané síťoviny s reflexními prvky. Kdo běhá spíš za sucha a v teple, může sáhnout po variantě Aero Blaze 4 GRVL bez Gore-Texu. Má stejnou pěnu i podrážku, ale vzdušnější svršek a v pánském provedení je o 26 gramů lehčí. „Gravelové boty jsou skvělým řešením, když nechcete složitě vybírat z několika modelů v botníku,“ říká Jiří Petr.