Zběsilé sumy, za které se kupují na první pohled obyčejné obrázky, na nichž jsou roztodivné opice nebo rozpixelovaní panáčci, přitahují pozornost. Zájemci za ně dávají miliony dolarů zejména proto, že se označují jako NFT. A podle některých představují předzvěst velkých změn, které tato technologie může přinést do různých oblastí. Takzvané nezaměnitelné tokeny totiž vůbec nemusí být jen o barevném obrázku, jehož cena i hodnota jsou diskutabilní.

Světu NFT se věnuje také Roman Komárek, zakladatel česko-amerického startupu Veracity Protocol, který se dlouhodobě zabývá tématy spojenými s decentralizací, kryptem i takzvaným web3. Ve svém komentáři pro CzechCrunch vysvětluje, proč se řada expertů mýlí, pokud vidí v NFT pouze spekulaci. A hlavně, proč o NFT ještě hodně uslyšíme.

***

Jsem si jistý, že jste už někde četli o nezaměnitelných tokenech (NFT) a vyskočil na vás obrázek opice nebo rozpixelovaného chlapíka zvaného Punk. Normálně bychom tyto kresbičky přešli bez povšimnutí, kdyby pod obrázkem nesvítila podezřelá cena, která se v případě jedné opice z kolekce Bored Ape Yacht Club vyšplhala až na 2,75 milionu dolarů, tedy zhruba 60 milionů korun.

Ještě podivnější vám mohou připadat názvy platforem, kde se tito opičáci a pixeláci prodávají. Třeba LooksRare nebo OpenSea. Kam se poděly etablované aukční domy jako Christie’s a Sotheby’s? Ačkoliv i zde byly první NFT už vydraženy.

Rozumím, že jakmile mnozí z vás začnou číst něco o blockchainu nebo bitcoinu, tak vám začne tikat oko, rozbolí vás hlava a někde uprostřed článku se vaše pozornost zcela rozpadá. Váš názor na bitcoin pak bude přinejlepším tak nějak neutrální, něco ve smyslu: „Vím, že to existuje, nějak to funguje, ale co s tím?“

Zdá se mi, že na NFT má každý jasný názor. Pro většinu je to jasná spekulace, hype, šílenství. Každý z nás totiž chápe, že barevný obrázek je prostě barevný obrázek. Všichni jsme si v dětství něco čmárali a někteří z nás si kreslí ještě dnes. A jako expertům na vlastní kresbičky je nám přece jasné, že ten divný obrázek opice, kočky, žáby nebo příšerky má minimální nebo nulovou hodnotu. Tohle máme vyřešeno.

Co je digitální NFT?

Existují různé druhy digitálních tokenů. Pro potřeby tohoto článku berme jako fakt, že jsou dva základní – zaměnitelné a nezaměnitelné. Zaměnitelné jsou například používané bankovky, každá stokoruna má stejnou hodnotu, není ničím unikátní, a když si ji s někým vyměníte za jinou stokorunu, máte v ruce pořád stejnou hodnotu.

Naopak nezaměnitelný token je NFT, které ve formě kódu reprezentuje digitální aktivum. Digitálním aktivem může být například digitální obrázek, hudba, předmět ve videohře nebo virtuální pozemek. Použil jsem termín „digitální aktivum“, protože se budeme také věnovat NFT reprezentující fyzické předměty, tedy hmotné aktivum.

Největším tržištěm s NFT je OpenSea Foto: CzechCrunch

Hlavní princip NFT tkví v tom, že každý jeho vlastník může prokázat, že mu dané digitální aktivum nezaměnitelně a trvale patří. O vlastnictví je pořízen záznam v blockchainu, takže ho nemůže nikdo zmanipulovat. Pokud chceme NFT prodat, nemusíme nikam jezdit – šetříme čas, energii, peníze. Žádná logistika, žádný specializovaný kurátor nebo drahý odhadce. Prostě nastavíme cenu a kliknutím prodáme. Všechno ostatní určuje poptávka trhu.

Pozitivní je, že se po dlouhé době podařilo narušit hegemonii aukčních domů. Na toto téma doporučuji knihu Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů od Dona Thompsona, která popisuje, jak funguje světový trh se současným uměním a proč se za některá díla dávají závratné sumy.

Nutné bude doladit otázku vlastnictví, protože NFT je pouze dokladem, že vlastníte „odkaz umístění obrázku na internetu“, takzvanou URL adresu. Nevlastníte tedy autorská práva, ani nedostanete fyzický tisk. Teprve nyní vznikají koncepty, které se touto problematikou zabývají. Jak to dopadne? Uvidíme.

Zároveň se zatím nepodařilo úplně vyřešit problém manipulace. Realitou zůstává, že cenu NFT silně ovlivňují novodobí umělečtí experti – influenceři a komunitní manažeři na uzavřených sítích typu Discord. Volí stejnou techniku, která je popsána v knize zmíněné výše. Subjektivně si vyberou umělce, nakoupí předem jeho díla za pár korun, a pak sofistikovaným způsobem ovlivňují svoje followery. Následně se ziskem nakoupená nebo darovaná díla prodají. Věřím, že volný trh a větší konkurence přinese řešení i v tomto bodě.

NFT jako inovace a příležitost ke změně

Mnoho expertů si klade otázku, zda jsme v první, nebo už ve druhé fázi evoluce NFT. Zda se stane NFT za deset let standardem pro prodej nejen digitálních, ale i fyzických aktiv. Diskutuje se o tom, jestli jde o odvětví s hodnotou bilionu dolarů, nebo jen spekulativní mánii pro informované sběratele. Zda má NFT nějaký investiční fundament, či dokonce zda nepůjde o budoucí digitální měnu. Spousta otázek na jednu „bezvýznamnou“ technologii.

Na sociálních sítích jsem zaznamenal diskuzi, že luxusní značky naskakují rychle na trend NFT, aby snadno získaly další příjmy a obsadily nové teritorium pro své marketingové aktivity. Zde si musíme uvědomit, že každá luxusní značka budovala svoji kredibilitu vyšší desítky let. Většina značek proto rozhodně nenaskočí na spekulativní vlnu NFT a nebudou nic dělat rychle nebo zbrkle.

Ostatně naše zkušenost je taková, že pokud přinesete koncept digitálního NFT, v rámci kterého chcete luxusní kolekce převést do obrázků pro sběratele, tak ze schůzky se zástupci nejedné luxusní značky za pět minut odcházíte. Díky Veracity Protocolu totiž vidíme do globálních kuchyní mnoha etablovaných značek v oblasti NFT, decentralizovaných autonomních organizací či web3.

Startup RTFKT propojil NFT s teniskami, koupil ho Nike Foto: RTFKT

Důvodem, proč dochází k dalšímu zkreslení ve vnímání NFT, je skutečnost, že značky testují nové byznys modely pod silným utajením. Všechny kooperující startupy mají podepsanou přísnou dohodu o mlčenlivosti. Zajímavé byznys modely tak zůstávají zatím pod pokličkou. Nenechte se zmást tím, že Visa, Dolce & Gabbana, Adidas nebo Nike investují do NFT. Oni ve skutečnosti neinvestují. Pouze testují chování trhu. Pracují na vlastních modelech.

NFT není odpověď na všechno

V případě, že budeme používat NFT pro fyzické věci (Physical NFT), je potřeba dodržovat jiné principy než u digitálních NFT. Doporučuji se vyhnout konceptu NFT pouze ke spekulaci. Je nezbytné si ujasnit, jaký reálný problém chceme řešit a jakou hodnotu má náš NFT byznys model pro značku a její zákazníky. V některých projektech bude nutné nezaměnitelně propojit fyzickou věc s jejím digitálním záznamem. To blockchain nevyřeší, takže bude potřeba použít další technologie jako počítačové vidění nebo strojové učení.

Je dobré promyslet, jaké informace může NFT přenášet. V jednom z našich projektů se zapůjčují luxusní předměty za desítky tisíc korun uživatelům na jeden měsíc. V tomto případě řešíme, jak NFT svázat s pojištěním, automatizovanou zárukou a ověřováním pravosti při vrácení zboží. Vše za použití mobilu bez centrálních zprostředkovatelů a pojišťoven.

Se značkami diskutujeme novou roli spotřebitele, který bude v budoucnu spíše spoluinvestor a spolutvůrce značky. Pracujeme na projektu, kde spotřebitel obdrží podíl z prodejů značky. V jiném projektu si zase zákazník kupuje NFT a za ně kromě mnoha výhod obdrží i fyzické zboží. Výrobce tak získává finanční prostředky z prodeje NFT výrazně předem a může si lépe plánovat výrobu a logistické náklady. Tyto všechny příklady se reálně testují – zatím v tichosti – na bázi „fyzických“ NFT a vícevrstvé tokenizace procesů.

V České republice se v této oblasti bohužel příliš mnoho neděje. Většina tradičních podnikatelů je k těmto inovacím skeptická, nesleduje je nebo zamrzla v blockchainu, který jim je nabízen pro nesmyslné účely. S výrazným zpožděním se začínají přijímat první krypto platby. Zahraniční firmy přitom řeší, jak by měl svět vypadat za třicet let a jak k tomu decentralizace může pomoci.

V Česku diskutujeme hlavně o bitcoinu a obchodování. Utápíme se v argumentech, která kryptoměna je lepší. A reálná hodnota samotné inovace nám uniká. Pokud vás tato problematika zajímá, příště se podíváme na některé naše zkušenosti se stavěním decentralizovaných autonomních organizací, tzv. DAO. Budu se těšit.