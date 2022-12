Je to odpad. Justin Bieber se opřel do H&M kvůli kolekci s jeho osobou, obchod ji raději stáhl

Módní řetězec H&M rád čerpá z trendů a nemá daleko ani k používání variací grafik, které vymyslel někdo jiný. Tím přitahuje zájem mladších zákazníků, kteří nemají dostatek financí na to, aby si původní vzor, zpravidla od prémiové značky, koupili. Teď ovšem švédská firma narazila – a rovnou u Justina Biebera, stále jedné z největších popových hvězd současnosti.

Justin Bieber se pustil do H&M veřejně na svém Instagramu, kde vyzval svých více než 270 milionů fanoušků, aby si nekupovali kolekci, se kterou populární módní síť nově vyrukovala. H&M v ní totiž použilo grafické podklady s jeho obličejem a částí textu skladby, což ovšem kanadský zpěvák nijak neschválil. A rozhodně si při tomto oznámení nepočínal umírněně.

I když se v prvním příběhu na Instagramu choval vcelku diplomaticky a potenciální zákazníky pobídl, aby si toto zboží nekupovali, protože umístění jeho černobílé podobizny, části textu „I miss you more than life“ z megahitu Ghost a nápisu World Tour on sám neposvětil, v dalším příspěvku byl ostřejší. Napsal, že kolekce je „odpad“ – a znovu zdůraznil, ať ji lidé nekupují.

„Nový merchandising, se kterým H&M přišlo, jsem neschválil. Vše proběhlo bez mého vědomí a potvrzení. Kdybych byl vámi, tak bych si to nekupoval,“ napsal Bieber na Instagram s použitím slangové zkratka „smh“, která vyjadřuje „kroucení hlavou“ (z anglického spojení „shake my head“). „Kolekce, na kterou mě použili, je odpad,“ pokračoval.

Justin Bieber says H&M’s new merch is being sold without his permission or approval 😳 pic.twitter.com/Vv63GowZKv — DANI MEDINA (@danimedinanews) December 19, 2022

Na sociálních sítích se pak rychle začaly rojit reakce na celou situaci. Zatímco jedni Bieberův postoj kvitovali a souhlasili s tím, že bez souhlasu nemůže nikdo cizí autorské návrhy používat, druzí se naopak zastávali H&M, které podle nich těmito kolekcemi dává možnost zakoupení si tematického oblečení za mnohem dostupnější peníze.

Populární švédský módní řetězec, který je druhou největší sítí tohoto druhu (po španělské skupině Intidex, mateřské firmy Zary) s loňskými tržbami okolo čtyřiadvaceti miliard dolarů, se k Bieberovým příspěvkům vyjádřil stylem, že „stejně jako u všech ostatních licencovaných produktů a partnerství se řídil řádnými schvalovacími postupy“. Jakými konkrétně, H&M nedodalo.

H&M má totiž ve zvyku často využívat jmen celebrit, které v různých grafických formách dává na své, zpravidla streetwearově laděné oblečení. Dobrým příkladem mohou být oficiální kolekce s americkou zpěvačkou Billie Eilish, britskou herečkou Maisie Williams (Arya Stark z Hry o trůny) nebo bývalým anglickým fotbalistou Davidem Beckhamem.

V rámci zachování „dobrých vztahů s Bieberem“ se ale H&M nakonec rozhodlo, že kolekci, kterou tvořily jednoduché mikiny, svetry i trička s výraznými potisky, z fyzického i online prodeje stáhne. V tento moment by tak nikde neměly být správně dostupné. Je však nutné poznamenat, že firma už oblečení s Bieberovými motivy prodávala několikrát v minulosti. A také patrně bez jakéhokoliv schválení ze strany Biebera.

Slavný kanadský zpěvák teď ovšem může mít na módní spolupráce o něco vyhraněnější názor. Má totiž svou vlastní značku pod názvem Drew House (Drew je jeho prostřední jméno), kterou v roce 2018 rozjel se svým dlouholetým parťákem Ryanem Goodem. Vyniká velkými motivy usmívajícího se žlutého smajlíka a staví okolí ní celou komunitu.