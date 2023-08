České sci-fi, které se může měřit s dražší zahraniční tvorbou. Bod obnovy je snímek, jaký tu dlouho nebyl. První reakce sice hovoří o tom, že není bez chyb, přesto půjde o jednu z nejzajímavějších filmových událostí roku. Jak se filmařům povedlo vytvořit futuristické Česko, se na vlastní oči přesvědčíte už za měsíc. První trailer na Bod obnovy si ale můžete pustit už teď.

Krátkou ukázku nabídlo české sci-fi Bod obnovy na jaře. Na karlovarském festivalu jej mohli zhlédnout první diváci a vysloužil si potlesk vestoje. Nyní na českou kinematografii nevídaný počin konečně míří do kin. Už 21. září se na plátnech odehraje příběh, ve kterém můžou fanoušci žánru spatřit náznaky Blade Runnera, Minority Reportu, série Black Mirror nebo klasických děl kyberpunku. Za týden zahájí vybraná domácí kina předprodej na zářijové předpremiéry.

Dvouminutový trailer Bodu obnovy představuje svět blízké budoucnosti (včetně obřích mrakodrapů za Národním divadlem), v němž je možné zálohovat lidskou osobnosti pro případ nepřirozené smrti. Ale co se stane, když vaši zálohu někdo smaže? Neobvyklý zločin začne rozplétat agentka Trochinowská v podání Andrey Mohylové, v dalších rolích se objeví Matěj Hádek, Karel Dobrý, Jan Vlasák nebo Václav Neužil. Režie snímku se ujal Robert Hloz, scénář je dílem trojice Tomislav Čečka, Robert Hloz a Zdeněk Jecelín.

Bod obnovy se kromě zářijové premiéry v Česku představí i za hranicemi, do distribuce se dostane i ve Spojených státech či v německy mluvících zemích. Světovou premiéru měl v Jižní Koreji, ukázal se i na dalších filmových festivalech včetně toho karlovarského. Tam ho poprvé zhlédla většina herců. „Je to prostě pecka. Člověk kouká na to obrovské plátno a připadá mu neuvěřitelné, že se něco takového natočilo u nás,“ popsala své pocity Mohylová.

První dojmy z Bodu obnovy zcela nekritické nicméně nebyly. Výsledek je audiovizuálně působivý a může se měřit s mnohem dražšími zahraničními produkcemi, ale děj se prý spoléhá příliš přímočaré vyšetřování a nezajímavé postavy bez hloubky. Na české poměry však jde o úkaz, který prakticky nemá obdoby. Oba pohledy tak ovlivňují aktuální hodnocení prvních diváků na ČSFD, kde má Bod obnovy hodnocení 70 procent.