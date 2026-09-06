Bydlení a reality –  – 1 min čtení

Je z 15. století a ukrývá renesanční fresky, cechovní sál i černou kuchyni. Dům je k mání za 12 milionů

Dům přímo v centru Slavonic má restaurovanou fasádu, původní dubové dveře i výhledy na střechy okolních historických domů.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

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Foto: Svoboda & Williams

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Přibližně 30 let zde fungovala galerie. Teď je měšťanský dům z 15. století, jehož dnešní podobu výrazně ovlivnila renesanční přestavba v 16. století, na prodej. Třípodlažní objekt v centru jihomoravských Slavonic si zachoval řadu původních prvků – od chodby s hřebínkovou klenbou přes cechovní místnost s freskami až po černou kuchyni, dubové dveře, barokně zdobené stropy, kamenná sedátka u oken či historický nábytek.

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Dům nominovaný na seznam světového dědictví UNESCO v nedávné době prošel rekonstrukcí a restaurováním fasády, fresek i dalších dobových detailů. Proměnou prošlo také technické zázemí, od střechy po inženýrské sítě. Vytápění zajišťuje nový kondenzační plynový kotel, k dispozici je i příprava na elektrické topení. Podle realitní kanceláře Svoboda & Williams, která nemovitost nabízí za 12 milionů korun, objekt může posloužit k bydlení, podnikání nebo obojímu.

Objekt o 198 metrech čtverečních stojí nedaleko Dačické brány, jedné z dochovaných slavonických bran. Slavonice si díky mimořádně zachovalé historické architektuře vysloužily přezdívku „renesanční perla“. Okolí navíc nabízí zvlněnou krajinu České Kanady, cyklostezky, hluboké lesy i rybníky ke koupání.

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