Dluhopisy uhranuly i průmyslníkovi slavného jména. Martin Wichterle si jde k domácnostem pro 750 milionů
Průmyslová skupina Wikov Martina Wichterleho nabízí investorům úrok 7,75 % a splatnost do října 2030. Chce rozšířit výrobu.
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Průmyslová skupina Wikov Group podnikatele Martina Wichterleho, která vyrábí převodovky a zařízení pro vodní elektrárny, spouští dluhopisový program až za 1,5 miliardy korun, v první fázi chce vybrat 750 milionů. Prospekt schválila ČNB, dluhopisy budou drobným investorům nabízet J&T Banka a Česká spořitelna a mají se obchodovat i na pražské burze. Peníze mají jít na další rozvoj skupiny a obecné firemní účely. Dluhopisy jistí finanční garance holdingu Wikov Group a zástava až 75 procent jeho akcií. Skupina loni utržila 6,64 miliardy korun, zhruba napůl z převodovek a z hydroenergetiky, a vykázala hrubý zisk EBITDA 625 milionů. Zadlužení bylo 1,57 miliardy korun.
Martin Wichterle je výrazná postava tuzemské podnikatelské scény a její hlasitý obhájce při rozpravách s politiky. Jeho dědečkem byl vynálezce kontaktních čoček Otto Wichterle. V byznysu pak navazuje na prostějovskou firmu Wichterle & Kovářík, kterou v roce 1918 založil jeho předek. Značku znovu oživil v roce 2002 koupí ČKD Hronov, dnes skupina působí mimo jiné v Německu, Slovinsku, Kanadě či Indii. Do jeho portfolia patří i známé sklárny Rückl nebo Bomma.
Dluhopisy jsou mezi významnými českými podnikateli v kurzu. Pale Fire Capital Dušana Šenkypla a Jana Barty v srpnu nabídla dluhopisy za 750 milionů s možností navýšení na 1,5 miliardy a úrokem 7,25 procenta a bleskově se vyprodaly. Pro peníze na tento trh si nedávno vyrazil i Jiří Šmejc, aktivní jsou tam i podniky ze skupiny PPF nebo CSG Michala Strnada.