Jeden AlzaBox vládne všem. Balíky do něj už doručují PPL, Zásilkovna, Česká pošta, GLS, DPD, WeDo i DHL

Svůj první výdejní box představila Alza v roce 2013. Dnes jich má po celém Česku více než 1 400 a jejich obliba roste. Platí to i pro všechny další automatizované boxy, které nasazují také další tuzemské e-shopy nebo dopravci. Jen na Alze volí dopravu do takzvaného AlzaBoxu, kde si zboží mohou vyzvednout kdykoliv, více než polovina nakupujících. Abyste si mohli nechat poslat balík do AlzaBoxu, už přitom nemusíte nakupovat jen v největším českém e-shopu. Ten uzavřel partnerství s posledním velkým hráčem, který mu chyběl, a své boxy díky tomu otevřel de facto všem.

Alza oznámila, že se její AlzaBoxy staly první otevřenou sítí plně automatizovaných boxů, do kterých nabízí možnost doručení zásilek všichni velcí balíkoví dopravci. Nově do nich doručuje také společnost PPL, která doplňuje další velké dopravce, jako je Zásilkovna, Balíkovna České pošty, GLS, DPD, WeDo a DHL. Pokud si při objednávce v e-shopech vyberete jednoho z těchto dopravců, měli byste mít možnost si nechat zboží doručit vedle jiných dostupných způsobů také do jednoho z AlzaBoxů.

„AlzaBoxy v České republice, na Slovensku a v Maďarsku disponují měsíční doručovací kapacitou až 6,7 milionu balíčků a tento počet navíc neustále narůstá. Doručení do AlzaBoxů patří mezi oblíbené způsoby dodání objednávek z Alza.cz, volí ho víc než 50 procent zákazníků, a to zejména díky časové flexibilitě, jednoduchosti a rychlosti dodání,“ říká Jakub Krejčíř, místopředseda představenstva Alza.cz. Nedávno navíc firma rozšířila do celé republiky svou službu, kdy při objednávce do půlnoci slibuje, že doručí zboží do výdejního boxu už za pár hodin. A ve většině případů se jí to prý daří.

Jednička české e-commerce, jejíž předloňský obrat se vyšplhal na téměř 46 miliard korun a loňská čísla zatím sdělovat nechce, svou síť výdejních boxů dál rozšiřuje. V prvním pololetí přidala napříč Českem 140 nových automatizovaných skříní a na dalších padesáti místech rozšířila stávající kapacity. Zákazníci navíc mohou přes AlzaBoxy zboží také vracet, a to nejen do Alzy – služba je dostupná také pro zásilky doručované dopravcem DHL a brzy by mělo přibýt i DPD. „Jen za červen bylo přes systém zpětného toku prostřednictvím AlzaBoxů podáno 54 tisíc zásilek,“ doplňuje Krejčíř.

Výhodou automatizovaných výdejních boxů obecně je, že jsou přístupné nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně včetně víkendů. Zákazník tak při doručení není omezen například časem příjezdu kurýra. Alza navíc uvádí, že z jejích dat vyplývá, že balík doručovaný do AlzaBoxu ujede o třicet procent kratší trasu než ten, který se doručuje na adresu. Jeho uhlíková stopa tak má být nižší. Instalace výdejních boxů zároveň vede k tomu, že se redukuje počet zásilek, které Alza doručuje na konkrétní adresu, a to o pětatřicet procent.