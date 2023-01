Na výsledky za těžký rok 2022 se čeká. Rok předtím Alza vygenerovala v čistém zisku 2,5 miliardy

Jednička tuzemské e-commerce tradičně své hospodářské výsledky komunikuje začátkem kalendářního roku, oficiální závěrky poskytující větší vhled do jejího byznysu ale publikuje s téměř ročním zpožděním. Zatímco tedy stále čekáme na data, jak se Alze dařilo loni, kdy obecně trh e-commerce v Česku poprvé ve své historii klesl, díky oficiální zprávě víme, v jaké kondici do nelehkého roku vstupovala.

Za rok 2021 Alza celkem dosáhla rekordního čistého obratu 45,9 miliardy korun, což byl meziroční růst o téměř dvacet procent. Během „covidových“ let 2020 a 2021 tak vyrostla jako za předchozích dvaadvacet let dohromady. Udržovala se přitom ve zdravé kondici, svůj čistý zisk 2,1 miliardy korun z roku 2020 navýšila na 2,5 miliardy za rok 2021.

Závěrka zároveň přináší i vhled do geografického rozložení byznysu e-commerce obra. V tuzemsku předloni Alza utržila celkem 32 miliard korun, zatímco ze zahraničí plynulo téměř 13,8 miliardy. Rok předtím byly její příjmy rozděleny v poměru 27,4 miliardy z domácího trhu a 10,9 miliardy z ostatních.

Rostoucí hospodářské ukazatele se podepsaly i na počtu zaměstnanců firmy, v závěru roku 2021 jich na hlavní pracovní poměr bylo o něco méně než 2 400, společně s dalšími externími spolupracovníky pak téměř 3 600. Meziročně tak došlo k navýšení o přibližně 800 lidí.

V samotné Alze přitom loni došlo k několika významným změnám. V srpnu se objevily poněkud překvapivé zprávy o tom, že po patnácti letech z ní odchází Tomáš Havryluk, jenž byl dlouhodobě označován jako „dvojka“ firmy. Devět let totiž působil na pozici místopředsedy představenstva přímo pod zakladatelem Alešem Zavoralem, ke dvojici se pak v roce 2020 přidal ještě Petr Bena, jenž se do firmy podle svých slov dostal „jen tak“. Představenstvo následně loni rozšířili Jakub Krejčíř a Miroslav Köváry, další dva členové by měli ještě přibýt.

Během loňského roku došlo také k dalším změnám, po šesti letech například Alza ukončila „válku“ s Heurekou a s cenovým srovnávačem obnovila spolupráci. „Chceme zákazníkům umožnit, aby se o výhodnosti našich cen co nejsnáze přesvědčili. K tomu patří i cenové porovnání mezi různými obchody,“ komentoval tehdy Petr Bena, jenž v komentáři pro CzechCrunch nedávno upozorňoval také na to, že do platnosti vstoupila nová legislativa, která zpřísňuje pravidla, jak mají e-commerce hráči počítat slevy.