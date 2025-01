Jedni tvrdí, že se v Česku obchodovaly kryptoměny za 4 miliardy. Nesmysl, je to víc, kontruje konkurent

Uložit 0

Jak velký je skutečně trh s kryptem v Česku? „Objem obchodů s kryptoměnami v Česku loni vzrostl na 4,2 miliardy korun. V prosinci se obchody zvýšily na zhruba 420 milionů korun,“ stálo v nedávné tiskové zprávě společnosti Bit.plus, která je jedním z největších obchodníků s kryptoměnami u nás. Postupně ji i přebrala řada médií. Jenže hlavní hráči v Česku se neshodnou a jeden z nich teď oznámil čísla, která se podstatně liší oproti konkurenci: „My jsme za loňský rok zobchodovali 5,9 miliardy korun, z toho jen v prosinci 832 milionů,“ tvrdí Marek Kyrsch, spoluzakladatel kryptosměnárny Anycoin.

Podle něj se tak objem celého českého retailového směnárenského trhu s kryptoměnami pohybuje úplně jinde: na úrovni 10 miliard korun. „V poslední době se ve veřejném prostoru objevuje celá řada nepřesných údajů týkajících se objemu obchodovaných kryptoměn. Proto jsme se rozhodli, že poprvé zveřejníme svá interní čísla – a tak uvedeme celou situaci na pravou míru,“ doplnil Kyrsch na tiskové konferenci s tím, že Anycoinu podle něj patří zhruba čtyřicet, možná i padesát procent trhu. Zároveň však přiznal, že určit skutečný odhad podílu na trhu je velmi složité, protože měřítek je hned několik.

Například společnost Bit.plus dělá statistiky trhu jen z hlediska kryptoměn, se kterými obchoduje a které sama drží. „Naše statistiky nezahrnují nebezpečné transakce, krypto uložené u třetích stran a různé takzvané shitcoiny. Data transparentně zveřejňujeme již několik let – na rozdíl od jiných firem,“ říkal ředitel Bit.plus Martin Stránský. Podle něj jsou altcoiny (tedy kryptoměny, které vznikly po bitcoinu) rizikové právě proto, že jsou uložené u třetích stran.

Foto: Anycoin Martin Kyrsch, zakladatel společnosti Anycoin

Kyrsch ovšem údaje Bit.plusu nerozporuje. „Nechtěl jsem volat Martinovi a říkat mu, že ta čísla jsou nesmysl. Oni je mohli jenom hádat. Je naší chybou, že jsme naše data nezveřejňovali,“ uznává.

Anycoin dnes zprostředkovává nákup a prodej zhruba 200 kryptoměn – vedle bitcoinu je prý největší zájem o ethereum a tether, menší podíl pak má solana, cardano nebo ripple. A upozaděn prý nezůstane ani nový token s názvem $TRUMP, za kterým stojí americký prezident Donald Trump. Tato novinka už v tržní kapitalizaci prorazila hranici 10 miliard dolarů. Nejžhavějším zbožím byla během inaugurace, od té doby ale její hodnota o něco klesla.

„Memecoiny jsou spíš sběratelské kartičky, skutečnou hodnotu budou mít v budoucnu jen možná. Chápu, že je někdo kupuje, ovšem klasická kryptoměna to není, protože je to na hony vzdálené od toho, co představuje bitcoin. $TRUMP ovšem zalistujeme i my,“ potvrzuje Kyrsch.

Ladislav Krištoufek, který je předním českým expertem na kryptoaktiva, pro CzechCrunch popsal problémy spojené s memecoinem $TRUMP. Podle něj je například bezprecedentní, že velké burzy Coinbase a Binance neodolaly a již zalistovaly tento několik dnů starý token, aby se mohly podílet na žních. „Z mého pohledu jde ale hlavně o obrovské riziko pro celý kryptotrh. Trumpovi a jeho okolí je to evidentně jedno, osobní zisky byly vždy na prvním místě,“ upozorňuje Krištoufek.

Společnost Anycoin vznikla v roce 2018. Kromě Kyrsche, který je vzděláním programátor a ekonom, za ní stojí i jeho byznysový parťák Martin Čech. Kryptosměnárna má v současnosti přes 100 tisíc uživatelů, z nichž většinu tvoří drobní investoři mužského pohlaví. Za dobu své existence už Anycoin zobchodoval kryptoměny za 12,9 miliardy korun.