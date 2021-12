Jeff Bezos se vzdává dalších stovek milionů ze svého jmění. A znovu je posílá na ochranu přírody

Jeff Bezos byl dlouho kritizovaný za to, že na rozdíl od jiných miliardářů nedává tolik peněz na dobročinné účely. Vnímání veřejnosti ale druhý nejbohatší člověk světa částečně změnil loni v únoru, když oznámil, že založil ekologický fond na ochranu Země, v rámci kterého chce rozdat až deset miliard dolarů ze svého zhruba 197miliardového jmění. Po několika tučných darech teď přichází s dalším, opět v řádech stovek milionů dolarů.

Zakladatel Amazonu, a jeho bývalý šéf ohlásil, že z fondu Bezos Earth Fund věnuje 443 milionů dolarů (necelých devět miliard korun) na ochranu a obnovu půdy a na snížení ekologické zátěže marginalizovaných komunit. Stejně jako u jeho předchozích darů, které v konečném součtu dělají zhruba 3,4 miliardy dolarů, vybral několik organizací, které se těmito problémy zabývají a které obdaruje.

Největší část z daru, konkrétně 261 milionů dolarů, míří do globální iniciativy, která si klade za cíl do roku 2030 zachránit 30 procent světových půdních a vodních oblastí. Nazývá se trefně 30×30 a Bezosův fond má v plánu do ní v průběhu následujících zhruba osmi let nalít až miliardu dolarů. Aktuálně peníze posílá na vytvoření koalice partnerů pro ochranu Konžské pánve v Kongu a tropických And.

Jeff Bezos ani teď v rámci své ekologické filantropie nevynechal projekt pod názvem Justice40, což je plán Bílého domu k zajištění toho, aby znevýhodněné komunity získaly 40 procent „celkového přínosu“ z federálních investic do nové infrastruktury a řešení v oblasti klimatu. Iniciativě pod taktovkou amerického prezidenta Joea Bidena nyní poslal 130 milionů dolarů, které se rozdělí mezi devatenáct organizací.

„Znevýhodněné komunity již příliš dlouho nesou hlavní tíhu škod na životním prostředí a jsou klíčovými hráči při hledání nezbytných řešení,“ řekla Lauren Sanchez, místopředsedkyně fondu a Bezosova životní partnerka. „Každým grantem, který udělíme, podporujeme přední instituce, které spolupracují s komunitami na prosazování úsilí o klimatickou spravedlnost,“ dodala.

Poslední velká část ze 443milionového grantu putuje na obnovu znehodnocené krajiny v Africe a Spojených státech, což Bezos vnímá jako klíčový způsob, jak zvrátit úbytek biologické rozmanitosti, zlepšit přístup k vodě a její kvalitu, zvýšit odolnost ekosystémů, vytvořit nová pracovní místa a oživit venkovské komunity. Konkrétně jde o 51 milionů dolarů. Zbývající peníze investuje do blíže nespecifikovaného monitoringu ekologických procesů.

Dohromady už fond Jeffa Bezose daroval na ochranu planety přibližně 3,4 miliardy dolarů. V listopadu totiž věnoval dvě miliardy dolarů, v září 200 milionů dolarů a loni 800 milionů dolarů. K naplnění cíle ve výši deset miliard dolarů, které plánuje rozdat, mu tak zbývají ještě přibližně dvě třetiny. Nedávno mimo jiné finančně podpořil i nadaci bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy.