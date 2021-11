Jeff Bezos posílá dvě miliardy dolarů na ochranu přírody. Její křehkost si plně uvědomil z vesmíru

Říká se, že jakmile poprvé uvidíte Zemi na vlastní oči z vesmíru, změní se vám život. Tohoto názoru doznal i Jeff Bezos, který na hranici kosmu vyletěl před pár měsíci v raketě od své firmy Blue Origin a uvědomil si, jak křehký náš svět doopravdy je. S tím ucítil ještě větší potřebu jej chránit – a protože se jedná o jednoho z nejbohatších lidí současnosti, jde na to přes miliardové částky.

Zakladatel společnosti Amazon pošle dvě miliardy dolarů (přes 44 miliard korun) na ochranu přírody i transformaci potravinového systému. Oznámil to během aktuálně probíhající světové klimatické konference, na které vystoupil mimo jiné i slavný přírodovědec David Attenborough a CzechCrunch k ní sepsal osm zásadních bodů, proč ji (ne)sledovat.

Obří částka putuje z kasy ekologického fondu Bezos Earth Fund, ze kterého se finančně podporují nejrůznější organizace bojující proti klimatickým změnám. Nové dvě miliardy dolarů navazují na zářijových 200 milionů, jež Jeff Bezos na záchranu planety zprostředkoval. A když se připočte i loňských 800 milionů, dohromady již fond zajistil tři miliardy dolarů, respektive 66 miliard korun.

„Příroda je krásná, ale také křehká. Připomněl jsem si to letos v červenci, když jsem se vydal do vesmíru se společností Blue Origin. Bylo mi řečeno, že pohled na Zemi z vesmíru změní optiku, kterou se díváte na svět – nebyl jsem ale připraven na to, jak moc to bude pravda,“ zmínil Jeff Bezos během svého výstupu na klimatickém summitu.

Posádka historické mise Blue Origin: Mark a Jeff Bezosovi, Oliver Daemen a Wally Funková Foto: Blue Origin

S touto citací se nepochybně ztotožňuje mnoho z těch, kteří už měli tu čest se na Zemi z vesmírné perspektivy podívat. Ostatně jsme si o tom povídali také v podcastu s českým vědcem Janem Lukačevičem, který věří, že létání do vesmíru přiměje více lidí se zajímat o svou domovskou planetu. „Najednou se všechny konflikty a spory úplně rozplynou, nezávisle na tom, ze které země pochází,“ říkal tehdy.

Jak dále Jeff Bezos v průběhu klimatické konference ve skotském Glasgow zmínil, dosud zajištěné tři miliardy dolarů se mají stát hnacím motorem nového trojího přírodního programu fondu, který bude zaměřen především na ochranu přírody, její obnovu a na přeměnu potravinového řetězce. „Lesy a krajina ročně pohltí z atmosféry 11 miliard tun CO 2 . Ničením přírody tomuto procesu škodíme,“ dodal.

A byť je tato částka pro běžného smrtelníka jen stěží představitelná, pro Jeffa Bezose jde teprve o začátek. Svůj ekologický fond totiž zakládal s cílem rozdat na podporu organizací bojujících proti změnám klimatu až deset miliard dolarů, tedy zhruba 220 miliard korun. Množí se však názory, zda tento plán není „vykoupením“ za to, že jeho vesmírná firma Blue Origin bude více létat do vesmíru – a tím pádem životní prostředí více ohrožovat.

Zakladatel Amazonu není jediným miliardářem, který se hodlá postupně vzdávat svého jmění ve prospěch lepšího světa. Jedním z dobrých příkladů může být i jeho bývalá žena MacKenzie Scottová, jež podepsala iniciativu The Giving Pledge, v rámci které se zavázala k výrazné filantropii. Do konce života by měla rozdat podstatnou část svého jmění, aktuálně odhadovaného na 56 miliard dolarů (1,2 bilionu korun).

Podobně uvažuje i spoluzakladatel společnosti Microsoft a náruživý filantrop Bill Gates, respektive jeho nadace, kterou (zatím) vede se svou exmanželkou. Nelze zapomenout ani na legendárního investora Warrena Buffetta, který letos v červnu poslal na charitativní účely další čtyři miliardy dolarů.