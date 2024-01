Ještě 1 710 kilometrů a můžu hodit prsten do Hory osudu, říká Jiří Nečas z Productboardu

Uložit 0

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Jiří Nečas, specialista na hiring a manažer ve společnosti Productboard, který spolu s Terezou Macháčkovou založil také vzdělávací platformu Hiring On Ramp. Který model tenisek se podle něj hodí naprosto ke všemu? Kolik kroků mu ještě zbývá, aby mohl hodit prsten do Hory osudu? Jak mu neúspěšný langošový byznys změnil život? A proč do práce chodí doslova s chutí?

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Jsem spíše noční sova než ranní ptáče. Spím rád a zároveň je pro mě spánek hlavním faktorem, který rozhoduje o tom, jak kvalitní bude můj následující den. Vstávám tedy většinou kolem půl deváté a chodívám spát mezi půlnocí a jednou hodinou ráno. Brainhackeři by mě asi nepochválili, ale před spaním si vždy pouštím audioknížku na usnutí. Stačí mi jedna na půl roku, protože většinou usnu během pár minut a druhý den si nepamatuji, co se tam stalo.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráte ihned po probuzení?

Slack, e-mail, kalendář, LinkedIn a zprávy. Tím, že máme část týmu v San Francisku, vždy nedočkavě zjišťuji, co všechno se v Productboardu přihodilo, když jsem spal. Pak většinou zůstávám ještě hodinu v posteli s notebookem a snažím se vyřešit co nejvíce zpráv a věcí, které stojí na ostatních. To proto, abych pak během toho, co si dávám sprchu a přesouvám se do kanceláře, měl odpověď na většinu otázek.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Nejvíce času trávím na MacBooku a iPhonu. Mám různorodou práci, takže těch nástrojů je poměrně hodně. Zásadní jsou pro komunikaci Slack, Gmail, zprávy, WhatsApp a Zoom. V rámci týmu pak používáme pro reflektování posledních týdnů a poučení se z nich nástroj Retrium. Nejkurióznější aplikací, kterou používám pro sebe, je zřejmě Fantasy Hike. Motivuje mě k chození a rekonstruuje cestu Froda z Kraje k Hoře osudu tím, že počítá vaše kroky a porovnává je se skutečnou – dobře, s fiktivní – vzdáleností. Po 270 dnech chůze mi zbývá ještě 1 710 kilometrů, než prsten konečně zahodím do Hory osudu.

Foto: Hiring on Ramp Jiří Nečas

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Nejradši nosím džíny, černé tričko, tenisky a černý batoh Braasi. Výhoda života v technologické komunitě je, že si firmy tvoří vlastní kvalitní merch. V Productboardu je to posunuté ještě na vyšší level, kdy ve firemním e-shopu najdete téměř všechno od tepláků až po zimní bundy. Takže nejčastěji mě poznáte podle toho, že jsem chodící reklama a zbytek šatníku doplňuji tím, že si jednou za rok nakoupím několik kusů stejných černých triček, ponožek a spodků. Moje oblíbené tenisky jsou černé Adidas Ultraboost. Kupuji je pravidelně už několik let a nosím je celoročně. Hodí se ke všemu a na všechno, teda podle mého neodborného názoru.

Pět věcí, které nikdy nesmějí chybět ve vašem batohu?

Sluchátka, MacBook, powerbanka, nabíječky, deodorant.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Pocházím z malé vesničky na jižní Moravě, takže mě napadá hned několik vychytávek typických pro tuto krásnou lokalitu. Vždy, když jdu na degustaci, kde je šance, že budu koštovat výrazně více, než je v plánu, tak se snažím promastit žaludek (pomáhá škvarkovka). Během večera se pak snažím prolévat vodou a těsně před tím, než jdu spát, do sebe natlačím tolik vody, kolik je tělo schopné vstřebat. Druhý den je pak vždy o něco lepší.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Jednou z mých oblíbených knih je Malý princ. Měl jsem ji rád jako dítě a ještě radši ji mám dnes. Momentálně mi slouží jako laskavá připomínka, jak je důležité zachovat si cílevědomost, ale zároveň si vážit smysluplných vztahů a udržet si dětskou zvídavost. Jako fotbalový nadšenec bych doporučil seriál Ted Lasso. Zábavnou formou poukazuje na důležitost týmové práce, houževnatosti a pozitivního leadershipu nebo na to, jak každý jednotlivec může hrát klíčovou roli při vytváření lepší atmosféry a lepšího prostředí v týmu.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Poslouchám hlavně elektronickou hudbu. Bez ohledu na to, zda se potřebuji uklidnit, nebo naopak nabudit. Baví mě například Fred Again, Adriatique, Paul Kalkbrenner, Ben Böhmer, Boris Brejcha, Solomun, Sub Focus, Camo & Krooked, Ólafur Arnalds nebo Alt-J. Nejvíce však poslouchám od těchto autorů delší sety na YouTube. Speciální místo v mém srdíčku má pak uskupení Cercle, které organizuje a vysílá živá vystoupení elektronické hudby na jedinečných místech naší planety.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Není pro mě důležité kam, ale s kým. Největší radost mám, když můžu cestovatelské zážitky sdílet s lidmi, které mám rád. Pak je všude dobře. Preferuji ale aktivní dovolenou, kde jsou hory a rozmanitá příroda. Nejvíce se mi líbilo na Madeiře, Azorách, Tenerife, Islandu a v Austrálii, Maroku a západní Americe.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Technologie a startupový svět mě baví, ale žádný velký fanoušek do nejnovějších hi-tech věcí v domácnosti upřímně nejsem. V obýváku mi spíše chybí nějaký pěkný abstraktní obraz.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Tím, že ještě nemám děti, tak mi přijde mít auto v Praze zbytečné. Když nutně potřebuji, tak si ho půjčím. Při mých častých cestách za rodinou na Moravu navíc rád jezdím autobusem nebo vlakem, protože si během cesty můžu číst nebo pracovat.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Mám velké štěstí, že do naší kantýny v Productboardu chodí každý den skvěle vařit vítěz MasterChefa Roman Kotlář. Takže do práce chodím doslova s chutí. (smích). V našem žižkovském hoodu pak chodím nejčastěji do malé vietnamské restaurace Nhat Anh, kterou mám hned za rohem, v Brně pak doporučuji Ateliér a Leháro.

Jak jste si vydělal první peníze?

Když jsem byl malý kluk, tak mi babička dávala pět korun za každou vyluštěnou osmisměrku. Otázkou je, zda mě chtěla rozvíjet nebo jen chtěla chvilku klidu. První oficiální brigádou pak bylo plavčíkování na koupališti.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Na vysoké mě jednou oslovili s nabídkou na roli v reklamě. Došel jsem na konkurz a měl jsem udělat ten nejnamyšlenější pohled, který umím. A oni mě vybrali.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Jsem vděčný za to, jakou cestou v životě jdu, včetně všech radostí i překážek.

Investujete?

Ano, ale nejsem na to odborník a stále se učím. Mám uložené prostředky v ETF, akciích, kryptu, Portu a firemních akciích Productboardu.

Nejlepší byznysová rada, jakou jste kdy dostal?

Co dáváš, to se ti vrátí. Tímhle heslem se řídím celý svůj život, ať už se jedná o mezilidské vztahy, práci, nebo cokoliv jiného. Pokud jste ochotní vyvinout extra úsilí, být otevření a nápomocní vůči ostatním, tak se vám to dříve či později vrátí. Samozřejmě s vědomím, že vše děláte nezištně a neočekáváte, že vám lidé nebo život automaticky něco dluží.

Mám obrovské štěstí, že jsem celý život obklopený mnoha lidmi, kteří mě inspirují a dělají lepším člověkem.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Těsně po maturitě jsem chtěl povýšit svoji kariéru plavčíka na novou úroveň. S kamarádem jsme si vymysleli, že otevřeme na koupališti stánek na prodej langošů. Přislíbili jsme si to s ředitelem koupaliště, našetřili peníze na provoz a těšili se na naše první podnikatelské dobrodružství. Měsíc před začátkem sezóny jsme došli za ředitelem, abychom se domluvili na dalších krocích. On nám tam však jen oznámil, že se místo rozhodl dát někomu jinému, protože jsme na to podle něj moc mladí. Naše plány byly v ten moment zničeny, ale nakonec to dobře dopadlo. Za našetřené peníze jsme koupili letenky do Austrálie, kam jsme jeli na tři měsíce. Žili jsme u kamarádovy rodiny, kde jsme pomáhali, učili se anglicky a poznávali svět, což byl velký milník v mém životě.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Obklopit se skvělými lidmi a budovat s nimi upřímné vztahy a pak být aktivní v univerzitních spolcích, komunitách a organizacích. Hodně jsem se toho naučil a našel kamarády na celý život.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Obecně mě v životě inspiruje každý, kdo dělá věci od srdce a má zápal neustále zlepšovat i malé věci každodenního života. A pokud si to pak nenechá pro sebe a dokáže tím pomoct ostatním lidem v komunitě, tak je to pro mě inspirace na druhou. Mám obrovské štěstí, že jsem celý život obklopený mnoha lidmi, kteří mě inspirují a dělají lepším člověkem. Speciální místo na seznamu mají rodiče. Dali mi výchovu, která mě formovala. Jejich poctivost, tvrdá práce a přístup k životu, lidem a k řešení problémů mi bude vždy inspirací.