Ježibaba s pivní pěnou i čepovaní kohouti. Pražský výčep Pult od Ambiente oslavil rok

Člověk má občas dojem, že by mu bylo nejlíp v pěně. Zvlášť, když venku přituhuje, dny se krátí a přes mlhu není vidět na protější chodník. Ale horká vana s pěnou, to už je dneska luxus. Co teda zkusit pěnu jinou, pivní? Třeba u výborných českých ležáků, které v historickém centru Prahy na dohled od Prašné brány a Obecního domu čepuje příjemně vyhřátý podnik Pult. A věřte, že i takováto koupel vás dokáže uvolnit a řádně zrelaxovat.

Není to tak dávno, co tenhle podnik z oblíbené sítě Ambiente otevřel. A hle – nedávno oslavil rok. Na čepu nabízí šest piv, všechno ležáky. A k nim jako bonus nějaké ty speciály, většinou svrchně kvašené, aby se vše vhodně doplnilo.

„Během let, kdy se nám s kolegou Mirkem dostávalo pod kůži více pivovarů i s těmi malými, v nás dozrál koncept výčepu s českými ležáky. Něco takového nám v Česku chybělo, přitom jsme země, kde se zrodil Pilsner Urquell i Budějovický Budvar, dva ikonické ležáky, které ovlivnily vaření tohoto druhu piva po celém světě,“ vypráví Lukáš Svoboda, zdejší spolumajitel a mistr světa v čepování piva.

Od počátku jim současná poloha přišla ideální pro malý podnik a místo dokázali uvést v život tak, aby lahodilo nejen chuťovým pohárkům, ale i oku estétově. Dlouhému a úzkému prostoru, který se po projití dveřmi náhle objeví, vévodí výčep z dílny architektů a designérů studia Olgoj Chorchoj. Pivní nabídku na stěně, stejně jako další grafické prvky ve žlutozelené, má na svědomí Studio Najbrt.

Foto: Jakub Zeman Grafické prvky ve žlutozelené má na svědomí Studio Najbrt

Co ale zaujme především, jsou samotná piva. Na čepu jsou zmíněné stálice Pilsner a Budvar, zavedené malé pivovary zastupuje Matuška a ty nejmenší pak Dva kohouti. Pořádný knír z pivní pěny vám ale může pod nos nakreslit i setkání s dvanáctistupňovou Ježibabou z Obory či jedenáctkou Hendrychem.

Ležáky vybírá jednou do roka Degustační rada. „Jde asi o deset lidí, kteří jsou vždy nově namícháni z řad odborníků, hostů, nás z Pultu,“ líčí Lukáš Svoboda. „Nejsme rada, která vybírá nejlepší ležák podle kategorie, ale vybírá ten nejpitelnější pro naše hosty,“ dodává.

Široká porota už ale neukazuje na speciály, kterými se má nabídka doplnit. Ty vytipovává tým výčepních na týdenní bázi, takže sestava piv se často obměňuje. Což je dobře, protože někteří návštěvníci si potrpí i na neobvyklejší pivní chutě.

„Samozřejmě máme hosty, kteří na tradiční Plzeň nedají dopustit, ale oblíbená jsou i piva typu IPA, Sour nebo Gose,“ zmiňuje zdejší generální manažerka Tereza Pospíšilová stále oblíbenější kyseláče.

Každý správný piják ví, že pokud nechce přepálit start a své posezení skončit rovnou pod pultem, je dobré něco zakousnout. I na to tady myslí. V Pultu se můžete posilnit nakládanými sýry, sandwichi, sušenou vepřovou kýtou nebo masovým ragú. „Za naše signature jídlo ale považuji jednoznačně tatarák. Servírujeme ho ve skleničce s domácí majonézou, ndujou, nakládaným hořčičným semínkem a pažitkou,“ vyjmenovává Tereza Pospíšilová.

Jednomu by se zpátky do té mlhy snad ani nechtělo. Jenže ona ani ta koupel v pivní pěně není zadarmo. Výhodou je jenom to, že s každou čárkou na účtě se čistka v peněžence zdá čím dál víc malicherná. A ačkoliv pivo na jazyku chladí, uvnitř vás krásně zahřeje. Zvlášť pokud jste s přáteli. A ještě jednu výhodu to posezení má – s množstvím vypitých drinků se sice vaše problémy jen tak nerozplynou, zato zaručeně zmizí potřeba je řešit.