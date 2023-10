Jiří Šmejc dál mění PPF. Po třinácti letech skupinu opustí blízký Kellnerův spolupracovník Mlynář

Uložit 0

Po třinácti letech ukončí své působení ve finanční skupině PPF člen jejího představenstva, ředitel pro vnější vztahy a dlouholetý blízký spolupracovník zesnulého Petra Kellnera Vladimír Mlynář. Skupina oznámila, že všechny své funkce zkušený sedmapadesátiletý manažer opustí k 31. 12. 2023. Mlynář má s PPF i nadále spolupracovat jako externí poradce pro vybrané projekty. Jedná se o další změny v nejvyšších patrech PPF, které se dějí pod dohledem generálního ředitele Jiřího Šmejce.

„Práce v PPF byla profesně to nejzajímavější, co jsem v životě dělal. Zejména možnost pracovat s Petrem Kellnerem byla skutečně výjimečnou životní zkušeností. V PPF jsem poznal skvělé lidi, spoustu se toho naučil a pochopil, a i proto jsem tu strávil zdaleka nejdelší část svého pracovního života. Moc za to děkuji. Teď ale přišel čas na nové životní výzvy,“ uvedl ke svému odchodu Vladimír Mlynář.

Za externí vztahy skupiny PPF odpovídal třináct let a byl jedním z blízkých spolupracovníků Petra Kellnera, který zemřel při letecké nehodě v roce 2021. Před příchodem do PPF v roce 2010 pracoval Vladimír Mlynář jako novinář a šéfredaktor týdeníku Respekt a později působil jako poslanec, ministr bez portfeje a ministr informatiky a také jako šéfporadce předsedy vlády.

Současný šéf skupiny PPF Jiří Šmejc, který ve funkci CEO působí od loňského roku, k Mlynářově odchodu uvedl: „S Vladimírem jsme se u nejrůznějších projektů skupiny PPF setkávali víc než deset let. Spolupráce s ním byla vždy profesionální a z lidského hlediska velmi obohacující. Moc mu děkuji za všechno, co za ty roky pro Skupinu udělal.“

Pod dohledem Jiřího Šmejce, kterému zároveň patří investiční skupina Emma Capital, se tak PPF nadále proměňuje. Nedávno byli vyplaceni dlouholetí minoritní akcionáři Ladislav Bartoníček a Jean-Pascal Duiveusart a skupinu nyní ze sta procent ovládá rodina Kellnerových. Jak informovaly Hospodářské noviny, zároveň přestal fungovat poradní výbor rodiny. Ten vznikl po smrti Petra Kellnera a měl poskytovat vdově Renátě a dětem konzultace týkající se strategického směřování skupiny PPF. Odešli z něj jak Ladislav Bartoníček, tak Daniel Křetínský, jehož bývalou partnerkou byla nejstarší Kellnerova dcera Anna.