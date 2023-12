Uložit 0

Komentář Petera Brejčáka. Poslední předvánoční sobota se v České republice nese ve znamení státního smutku, který je vyhlášený kvůli brutálnímu čtvrtečnímu útoku, při němž přišlo na Filozofické fakultě UK o život čtrnáct lidí. Právě v tento den bychom si měli uvědomit tu nejdůležitější věc a zaměřit naši pozornost na památku obětí. Ne na památku útočníka, jak má – bohužel – veřejnost i za pomoci médií ve zvyku.

Když před rokem v říjnu došlo k teroristickému útoku vůči mladým gayům před kavárnou Tepláreň v Bratislavě, na sociálních sítích i v médiích se hodně psalo a mluvilo o útočníkovi. Lidé se o čin zajímají a novináři o něm referují, když hledají každý kus informace, který mohou prezentovat. Nejde ale o správný přístup. Často – i když konaný s dobrým úmyslem – má totiž efekt přesně opačný.

Navzdory tomu, že jméno pachatele bratislavského útoku je poměrně lehce dohledatelné, já osobně si jej nepamatuju. Místo toho si pamatuju jiná jména. Juraj a Matúš. Dva kluci, jejichž mladé životy byly kvůli nenávisti ukončené předčasně.

Když v roce 2019 útočník ve dvou mešitách na Novém Zélandu zastřelil jednapadesát lidí, tehdejší premiérka Jacinda Ardernová prohlásila, že jeho jméno nikdy nevysloví. „Svým teroristickým činem chtěl získat mnoho věcí a jednou z nich byla proslulost. Proto ode mě nikdy neuslyšíte jeho jméno,“ řekla v emotivním projevu v parlamentu.

A na to bychom se měli zaměřit i tady v Česku. Jméno útočníka na filosofické fakultě jste pravděpodobně viděli na sociálních sítích nebo v médiích. Nezmiňujte jej. To je přesně věc, o kterou útočník stál. Je i dokázané, že když se v takových případech mluví o vrahovi, nikomu to nepomáhá, naopak to spíš inspiruje další – což byl ostatně i případ čtvrtečního vraždění). Už v den útoku se zdálo, že to chápou i nejvyšší ústavní činitelé u nás, kteří komunikovali s rozvahou, stejně jako policie.

„Proč je důležité ve správný čas mlčet a nedémonizovat střelce? Od včerejška (čtvrtka – pozn. red.) evidujeme několik konkrétních případů lidí, které hrůzný čin (údajně) inspiroval a chtějí jej následovat. Okamžitě reagujeme, pokud něco takového ve svém okolí zaregistrujete, volejte 158,“ napsal policejní sbor na síti X.

„Na základě ověřené informace od rodiny a s jejím svolením oznamujeme, že naše kolegyně a ředitelka Ústavu hudební vědy FF UK Lenka Hlávková včerejší útok nepřežila. Vyjadřujeme hlubokou soustrast všem pozůstalým, v první řadě rodině. Je to pro nás všechny nesmírně krutá zpráva. Zůstávejme ve vzájemné podpoře,“ napsal ústav na Facebooku.

Právě toto je jedno z jmen, která se začínají objevovat v médiích a na internetu a která bychom si měli pamatovat. Čest památce Lenky Hlávkové a dalších obětí.