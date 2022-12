Jon Snow z Hry o trůny má dostat nový seriál. Podle Kita Harringtona se bude vypořádávat s traumaty

Herec Kit Harington poprvé promluvil o chystaném seriálu s pracovním názvem Snow, který má sledovat další osudy jednoho z hlavních hrdinů Hry o trůny. To a mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Drsné fantasy Hra o trůny je největší hit v historii HBO a jediný seriál, který se mu dokázal ve sledovanosti vyrovnat, je jeho vlastní prequel Rod draka. V televizi jsou proto otevření i dalším příběhům ze Západozemí a jeden z nich by se mohl zaměřit na postavu Jona Snowa v podání herce Kita Harringtona.

První zprávy o potenciálním projektu se objevily už letos v červnu a fakt, že se něco podobného zvažuje, potvrdil sám autor knižních předloh George R. R. Martin. Ten však neodhalil prakticky vůbec žádné detaily a zdůraznil, že zdaleka nejde o hotovou věc, která určitě vznikne. Prý se ale pracovalo na scénáři.

Foto: HBO Jon Snow (Kit Harington) a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) z Hry o trůny

O trochu více teď na akci Game of Thrones Convention prozradil sám Kit Harrington. „(Jon Snow) není v pohodě,“ cituje herce server Entertainment Weekly. Snowa jsme ve Hře o trůny naposledy viděli (pozor – až do konce dalšího odstavce následují spoilery) po tom, co zabil dračí princeznu Daenerys Targaryen, a byl vykázán zpět na sever bránit Zeď.

„Ke konci seriálu ho vidíme v cele – čeká, že mu setnou hlavu. A chce to. Skončil. Fakt, že ho pošlou na Zeď, je dárek a zároveň prokletí,“ řekl Harrington. „Musí se vrátit zpátky na místo s tak výraznou historií a musí žít s myšlenkami na to, jak zabil Dany, jak mu Ygritte umřela v náručí, jak pověsil Ollyho. Musí žít se všemi těmi traumaty. A to je zajímavé,“ pokračoval. Seriál s pracovním názvem Snow by tedy svého hrdinu měl sledovat hned od momentu, co skončila Hra o trůny. HBO projekt stále oficiálně neschválilo, zdá se to ale čím dál tím více pravděpodobnější.

Co ukazují trailery

Spider-Man: Napříč paralelními světy

Miles Morales, hrdina nejlépe hodnoceného filmu o Spider-Manovi za skoro dvacet let, se vydává napříč multiverzem. A nový trailer pokračování opět slibuje úžasné vizuální zpracování kombinující mnoho různých stylů animace. Více zde.

Kaleidoskop

Kaleidoskop zatím vypadá jako stylově zpracovaný loupežný film, v němž se skupina zlodějů v čele s Giancarlem Espositem (Gustavo Fring v Perníkovém tátovi) pokusí trochu spravedlivěji rozdělit majetek bohatých. Seriál ale zaujme také konceptem – jeho epizody prý půjde sledovat v jakémkoliv pořadí a děj bude vždy dávat smysl.

Vřískot 6

Má legendární hororová série Vřískot, která dosáhla svého vrcholu už v prvním filmu z roku 1996, stále co říci? Loňský pátý díl základní koncept nijak zásadně měnit nezkoušel, fungoval ale poměrně spolehlivě. Novinka, v níž se mimo jiné znovu objeví vycházející herecká hvězda Jenna Ortegová, slibuje přinejmenším zajímavou změnu prostředí.

Velryba

Velryba je kontroverzní film, a to i přesto, že se jedná o malé komorní drama. V jeho centru je totiž trpící hrdina s extrémní nadváhou natáčený poměrně specifickým způsobem. Děj je o hledání smyslu života a nebojí se silně tlačit na emoce. Herecký výkon Brendana Frasera, který se po dlouhé době vrací do středu pozornosti, je ale podle ohlasů úžasný a mnoho diváků upřímně dojal.

Co hýbe světem filmu a televize

Nolan natočil atomový výbuch bez digitálních efektů

Christopher Nolan, režisér Temného rytíře či Interstellar, je známý svojí snahou používat praktické efekty všude tam, kde je to jen možné. Nedávno dotočil svoji novinku Oppenheimer o vzniku atomové bomby. A prozradil, že první detonaci se jim podařilo rekonstruovat bez použití digitálních efektů. Více zde.

Henry Cavill nebude Superman ani Zaklínač

Koncem října se objevila informace, že se fanoušci seriálového Zaklínače po nadcházející třetí řadě budou muset rozloučit s jeho hlavním představitelem Henrym Cavillem. Měl se totiž vrátit k roli Supermana a v dalším pokračování fantasy Netflixu ho tak má nahradit Liam Hemsworth. Teď se ale ukázalo, že Cavill nebude Geralt ani Superman. Sám herec to potvrdil na Instagramu. Vedení DC Studios v čele s Jamesem Gunnem se nakonec rozhodlo zaměřit na dřívější etapu života superhrdiny. Gunn nicméně zmínil, že s Cavillem řešil možnost ho do univerza DC v budoucnu zapojit jinak.

Zemřel Angelo Badalamenti, autor hudby Twin Peaks

Úvodní znělka, ale také další části soundtracku seriálu Twin Peaks, patří mezi ikonické hudební kompozice z televizní tvorby. Jejich autor Angelo Badalamenti byl dvorním skladatelem režiséra Davida Lynche a za značnou část své surreálné atmosféry mu tak vděčí filmy jako Modrý samet, Lost Highway nebo Mullholland Drive. Věhlasný hudebník, který má na kontě přes stovku děl pro film, televizi i divadlo, má ale také zajímavou českou stopu. Vůbec poprvé totiž jeho hudba rozezněla snímek Ivana Passera Zákon a nepořádek, který natočil ve Spojených státech. Badalamenti se se světem rozloučil v 85 letech.

Nejlepší evropský film roku je Trojhúhelník smutku

Satira Rubena Östlunda, která s kritikou a humorem nahlíží na svět bohatých, letos uspěla už na prestižním festivalu v Cannes, kde získala hlavní cenu. Teď si z Evropských filmových cen – neboli evropských Oscarů – odnesla hned čtyři ceny včetně těch za nejlepší film, režii i scénář. V jiných kategoriích uspělo také Na západní frontě klid od Netflixu nebo polská alegorie Íá. Kompletní seznam cen je třeba na ČSFD.

Co si dnes pustit

Rekrut

Netflix | Akční/Komedie | 2022 | 1 řada | ČSFD

Foto: Netflix Seriál Rekrut

Titulním rekrutem je Owen Hendricks začínající jako právník v CIA. Často pořádně neví, která bije, bude se ale muset mnoho věcí rychle naučit – zaplete se totiž do mezinárodní politické hry, v níž jde o život. Tato novinka Netflixu nejspíš nikoho nezvedne ze židle, o to snadnější ale bude s ní trávit čas. Tvůrci Rekruta stojí také za typově podobným a dobře přijatým seriálem Zelenáč.

Bardo

Netflix | Drama | 2022 | 174 min. | ČSFD

Foto: Netflix Film Bardo

Posledními dvěma filmy Mexičana Alejandra Gonzáleze Iñárritua byly Birdman a Revenant. Jelikož oba excelovaly u kritiky a druhý z nich byl i kasovním hitem, jeho další projekt byl velice očekávaný. Skoro tříhodinové, do značné míry autobiografické drama o filmaři, který se po úspěchu v USA vrací do rodného Mexika, ale mezi novináři vyvolalo smíšené reakce. Je to vizuálně nápaditý a krásný snímek, jemuž díky mnoha surreálným snovým scénám nechybí atmosféra. Zároveň je však Bardo podle některých příliš do sebe zahleděný a svojí délkou ubíjející. Někteří byli přesto nadšeni. Iñárritu se každopádně rozhodl film trochu přestříhat, takže bude zajímavé se podívat, jak funguje nyní.

After Yang

HBO Max | Sci-Fi | 2022 | 96 min. | ČSFD

Reprofoto: A24/YouTube Film After Yang

Jake a Kyra žijí s adoptivní dcerou Mikou a androidem Yangem, který je plnohodnotným členem rodiny. Dokud se nepokazí. Když se ho Jake pokouší nechat opravit, najednou začne život vnímat zcela jinak. Komorní sci-fi drama After Yang od svého publika vyžaduje určitou dávku trpělivosti. Pokud se ale diváci dokáží naladit na jeho rozjímavou náladu, film je odmění silným zážitkem při zkoumání toho, co nás činí lidmi.

Stručné dějiny vyhlazování

HBO Max | Dokumentární | 2021 | 4 epizody | ČSFD

Reprofoto: JoBlo Streaming & TV/YouTube Stručné dějiny vyhlazování

Jak napovídá už název této dokumentární série, Stručné dějiny vyhlazování by asi nikdo nezařadil do příjemného vánočního programu. Představují nicméně důležitý pohled na historii i odkaz evropského kolonialismu od Ameriky po Afriku. Autorský dokument režiséra Raoula Pecka o tomto – často raději zapomenutém – fenoménu vypráví zcela bez okolků a natvrdo. Že byl Kryštof Kolumbus významný mořeplavec, co do Ameriky přivezl civilizaci? Spíše právě naopak. A není v tom unikátní, představuje jen nejznámější příklad. Stručné dějiny vyhlazování se snaží skutečně porozumět, proč dnešní svět vypadá tak, jak vypadá.

