Henry Cavill se loučí s Geraltem. Hrdinu fantasy hitu Zaklínač ztvární bratr filmového Thora

Netflix včera přišel se dvěma velkými zprávami pro fanoušky svého seriálového hitu Zaklínač. Jednou dobrou, druhou ne tak docela. Tou dobrou je, že oblíbené fantasy po třetí řadě, která se právě dokončuje, dostane minimálně ještě jednu – čtvrtá byla oficiálně potvrzena. Tou horší ovšem je, že v ní neuvidíme Geralta z Rivie tak, jak si ho pamatujeme. Henry Cavill, který postavu hrál ve třech řadách, z projektu odchází. V jeho roli ho nahradí Liam Hemsworth.

Zaklínač se na Netflixu poprvé objevil v prosinci roku 2019 a okamžitě se stal jedním z nejsledovanějších titulů služby. První řada sklidila mnoho kritiky za složité vyprávění, nedostatečně prokreslený svět a samozřejmě také změny oproti knižním a herním předlohám, pro většinu publika ale nové temné fantasy chvíli po skončení Hry o trůny zafungovalo. Když po dvou letech konečně vyšlo pokračování, opět si ho pustily desítky milionů lidí po celém světě.

Mezi aspekty, kterým fanoušci knih Andrzeje Sapkowského a videoher od CD Projekt Red dlouho nevěřili, byl i sám Henry Cavill. Herec známý hlavně díky postavám bájných hrdinů jako Theseus nebo polobohů jako Superman jim připadal příliš atraktivní. Jeho tvář u nich nevyvolávala dojem životem oprýskaného, cynického muže, který se živí zabíjením monster. Cavill ale překvapil – většinu času měl zachmuřený výraz, mnoho nenamluvil… A když už, bylo to hlubokým, drsným hlasem.

A zrovna v době, kdy už o jeho schopnosti přesvědčivě ztvárnit slavného Zaklínače snad nikdo nepochybuje, přichází oznámení, že s ním končí. „Moje cesta Geralta z Rivie byla plná příšer i dobrodružství, pro čtvrtou řadu ale budu muset svoje meče a svůj medailon odložit,“ napsal Cavill v příspěvku na Instagramu. Dodal pak, že ho v roli nahradí Liam Hemsworth, bratr Chrise Hemswortha, mimo jiné filmového Thora od Marvelu. A popřál mu mnoho zdaru.

Liam je známý především z filmové série Hunger Games jako Gale Hawthorne, přítel hlavní hrdinky Katniss. Na Cavillova slova reagoval ve vlastním příspěvku na Instagramu. „Henry, už roky jsem tvůj fanoušek a inspiroval jsem se tím, co jsi této oblíbené postavě přinesl. Sice mě čeká nelehký úkol, ale jsem opravdu nadšený, že vstupuji do světa Zaklínače,“ napsal.

Herci ani Netflix přímo nekomentovali důvod přeobsazení, pravděpodobně je ale přímo spojené s tím, co dosavadní představitel Geralta oznámil před pár dny. V návaznosti na premiéru filmu Black Adam, kde má malou roli, Cavill řekl, že se vrací k postavě Supermana. Vedení Warner Bros. sice po Lize spravedlnosti Zacka Snydera chtělo najít nového Kal Ela, noví šéfové studia ale mají evidentně jiné plány.

Zajímavé je, že Cavill ve svém oznámení nového Zaklínače specificky zmínil čtvrtou řadu seriálu. To by mohlo naznačovat možnost jeho pozdějšího návratu k projektu. Podle showrunnerky Lauren Hissrich, která se k tomu vyjádřila už v roce 2019, jsou příběhy Geralta v jejím pojetí rozplánované na celkem sedm řad. Samozřejmě to neznamená, že Zaklínač na obrazovkách tak dlouho skutečně bude, budoucnost je nicméně otevřená.

Třetí řada fantasy – poslední s Cavillem – je momentálně ve fázi postprodukce a na Netflix má dorazit někdy v létě příštího roku. Předtím ale ještě vyjde Zaklínač: Pokrevní pouto. Minisérie naplánovaná na 25. prosince diváky zavede do doby více než tisíc let před Geraltovým narozením, kdy na fantazijním Kontinentu nebyli lidé ani nestvůry, a dominantní rasou byli elfové.