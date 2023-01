Jsem padouch. V očích mnoha lidí jsem kvůli rozhovoru se Shopaholic Adel klesl, říká Mikýř

Martin Mikyska dříve závodil na snowboardu, mnohem větší popularitě se mu ale dostalo až v momentě, kdy se začal obouvat do české internetové scény a svým štiplavým humorem rozebírat jinak kontroverzní kauzy. Jeho pořad Mikýřova úžasná pouť internetem patří k tomu nejoblíbenějšímu z tuzemské videotvorby, nicméně to, co udělal v rámci svého posledního rozhovoru, už podle mnohých bylo za hranou. Akorát že vůbec…

Kde je bizár, tam je Mikýř. A také tam jsou dlouhé dny práce na rešerších a přípravě vtípků, které pak Martin Mikyska se svým týmem dostane do originálních videí, kde zároveň vystupuje jako herec. „No, samozřejmě jsem špatný herec. Mou výhodou ale je, že mám extrémně vysokou imunitu a snesitelnost cringe (trapnosti – pozn. red.),“ zmiňuje populární videotvůrce v podcastu Čestmíra Strakatého.

Mikýř už má na kontě „rozklíčování“ několika zvučných kauz, o kterých bylo na českém internetu slyšet. Namátkou lze vybrat kontroverzní kryptoprojekt Xixoio, sérii influencerských zápasů Clash of Stars nebo Jona Mariánka, který se zviditelnil jako střihač slavného bývalého youtubera Jakea Paula. Rád se také pouští do společenských témat – a například výzva k volbám patřila k jeho nejvirálnějším videím.

„Že dokážu jít za hranici cringe, jsem si otestoval na Vysoké škole ekonomické, kde jsem v Rétorice obchodní praxe nejprve odrecitoval stand-up vystoupení Lukáše Pavláska a potom velice explicitní Motivační píseň od Smacka. A dostal jsem jedna minus,“ vzpomíná Mikýř. Někdy se ale chodit na hranu nemusí vyplácet, o čemž se přesvědčil s rozhovorem s jednou z nejznámějších influencerek na dnešní české scéně.

Před dvěma týdny vydal první díl své nové série pod názvem MÚPI Talk, kam si pozval Shopaholic Adel. A pokud sledujete TikTok nebo Instagram, patrně jste na ni už narazili. Je hodně sledovaná, řada lidí však její krátké skeče na sociálních sítích, které se týkají naprosto čehokoliv, paroduje a influencerku si dobírá. To je jeden z hlavních důvodů, proč popularita Adély Pulcové tak narostla.

„U spousty lidí jsem se s rozhovorem s Shopaholic Adel dostal za hranici padoucha,“ zmiňuje Mikýř. V očích veřejnosti se tímto rozhovorem prý dostal do nové role, kdy už není pouze tím, kdo vtipně upozorňuje na různé podvodné kauzy a kontroverzní osoby, ale patří – podle jeho slov – k těm „nejhorším lidem na této planetě“.

„Lidé v tom mohou vidět i nějakou sadistickou srandu a snahu ublížit. Otázka je, jestli je to skutečně nebaví, nebo je to naopak baví a chtějí to podpořit. A to je úplně ta nejhorší reakce, jakou bych očekával,“ dodává Mikyska, čímž reaguje na styl, jakým rozhovor s Shopaholic vedl. Poměrně nevybíravě se v něm do ní strefoval a dělal si až dětinskou legraci.

„Chtěl jsem, aby ten rozhovor byl jakousi bolestí pro diváka,“ doplňuje, načež Čestmír Strakatý otevřeně říká, že rozhovor ani nezvládl dokoukat. „V celém formátu byl záměr, i ticha jsem v něm nechával schválně vyhnít, nebyla to ale snaha zesměšňovat. Záměr byl prostě entertainment, komedie. A vlastně nevím, jestli to tak Adel brala,“ říká dále Mikýř.

V čem dalším byl rozhovor se Shopaholic Adel kontroverzní? Jak nahlíží na politiku, která ho štve, a jací youtubeři ho nejvíce inspirují? A je se sebou konečně už spokojený? Nejen to rozebírá Martin Mikyska v kompletním podcastu Čestmíra Strakatého, který si můžete v základní verzi pustit zde.