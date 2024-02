Jsem víc než „ta Vietnamka“. Jako influencerka jsem na vrcholu, teď podnikám, říká Bé Hà Nguyen

Uložit 0

Bé Hà Nguyen, jedna z nejúspěšnějších českých influencerek, dává v podcastu Crunch s Čestmírem Strakatým nahlédnout do byznysu tvůrců obsahu na sociálních sítích v Česku a říká, že otázky na vietnamskou identitu ji už nudí. „Nejsem perfektní zástupkyně vietnamské komunity a myslím si, že je na mé personě i něco zajímavějšího než můj původ,“ říká v rozhovoru. Pusťte si jej v úvodu článku, na YouTube, Spotify nebo v Apple Podcasts.

Profily 27leté Thu Ha Nguyenové, kterou český internet zná od jejích youtuberských začátků pod jmény Míša, Bé Hà Nguyen nebo Stylewithme, sleduje na YouTube, Instagramu a TikToku přes 400 tisíc followerů. Rodačka z Varnsdorfu, která s natáčením lifestylových vlogů začínala před 11 lety z dětského pokojíčku a dosud ji živí především spolupráce se značkami, na podzim rozjela i hmatatelný byznys – vlastní značku šperků Vàng, které vyrábí v Česku.

„Sociální sítě jsou rybníček, kterému rozumím, ale i když pocházím z podnikatelské rodiny, tak jsem si to v tom pravém slova smyslu asi nikdy nezažila. Fungovala jsem vždy jako tvůrce, hodně jsem otevírala dveře ke své komunitě jiným značkám a říkala jsem si, proč nedávám prostor i nějakému svému produktu,“ vysvětluje. Ha Nguyenová tak následuje vzor nejsledovanějších influencerek generace Z, jako je Emma Chamberlain nebo Victoria Paris – první má vlastní velmi úspěšnou značku kávy, druhá nedávno uvedla kolekci šperků.

Sama svůj úspěch připisuje tomu, že dlouhodobě tvoří inspirativní obsah bez senzací, který se točí kolem módy, cestování, jídla a well-beingu. A že včas vycítí moment, kdy je třeba přeskočit z YouTube na Instagram a poté na TikTok. Podle Nguyenové je také důležité vycítit estetický trend, který na dané síti zrovna panuje, a zároveň do něj zapojit vlastní rukopis.

Foto: CzechCrunch Bé Hà Nguyen byla hostem podcastu Crunch

„Třeba Reels na Instagramu a tiktoková videa na první pohled vypadají skoro totožně – jsou rychlá, úderná, na výšku. Z vlastní zkušenosti ale vím, že stejné video se na obou platformách uplatní tak v jednom případu z deseti. TikTok je víc organický, syrový, trochu chaotický. I na Instagramu je teď mezi influencery trendy autenticita, ale trochu jinak – ukážete se nenamalovaní, v teplákovce nebo s akné na obličeji, ale pořád je to trochu ‚učesané‘,“ vysvětluje influencerka.

A tvrdí, že v Česku není tak těžké se prosadit. „To, co dělám, můžu dělat i díky tomu, že žiju v Česku. Kdybych se rozhodla dělat to samé v Asii, tak nejspíš neuspěju, protože ten trh je dravý a vy musíte být taky. Má to ale i druhou stránku – jde tu dosáhnout jen jistého maxima a to pak buď udržovat, nebo se smířit s tím, že to bude mírně padat. I mně trvalo se nastavit tak, že je vlastně v pohodě už nerůst exponenciálně. Na komunitu, kterou jsem vybudovala, jsem pyšná. I proto jsem začala s podnikáním,“ dodává Nguyenová.

V minulosti dala několik rozhovorů na téma vyrůstání Vietnamců v Česku a kolem dětství a specifik vietnamské výchovy se točil i její podcast Malá. Sama ale vnímá, že se debata za poslední roky posouvá.

„Myslím, že tato témata nebyla ze strany české kultury tolik prozkoumaná, proto chápu ten zájem. Když se mě někdo zeptá na Vietnam, zvyky nebo kulturu, ráda odpovím. Ale nejsem perfektní zástupce vietnamské komunity, mám spoustu evropských rysů, uvažování a celý můj život je boj o to, co si z čeho ‚vyzobu‘. Každá kultura má něco a tyto dvě jsou navíc naprosto odlišné, takže ten střet je často výrazný. Ale myslím, že je na mě i něco zajímavějšího než můj původ,“ dodává Bé Hà (doslovně Malá Hà).

Pusťte si celý rozhovor. Co v něm ještě zaznělo?