K hranici vesmíru se dostanete za tři miliony korun. Vynese vás tam hvězdný balon plný luxusu

Zatímco dříve bylo možné hvězdy pouze pozorovat, s 21. stoletím přichází možnost vycestovat přímo mezi ně. Nebo tedy lépe řečeno se jim alespoň velmi lehce přiblížit. Vesmírný turismus je na rozkvětu, a to nejen díky společnostem jako SpaceX či Blue Origin. Dostat platícího turistu blíže ke hvězdám chce také startup Space Perspective, který si k tomu zvolil nevšední dopravní prostředek, totiž vesmírný balón, který se nyní představil ve své finální podobě.

Na vývoji kosmického balónu Neptune pracuje americký startup Space Perspective již několik let s cílem poslat první turisty do výšky přibližně 30 kilometrů, tedy do horní poloviny stratosféry Země, v roce 2024. Stanovené datum prvního vzletu se neúprosně blíží a s tím pomalu, ale jistě finišuje i vývoj řešení. Proto startup představil finální design přetlakové kapsule, která bude vyráběna v kampusu společnosti nedaleko Kennedyho vesmírného střediska NASA na Floridě.

Unikátnost celého řešení spočívá v uhlíkové neutralitě. Zatímco rakety vynášející do kosmu lodě s turisty potřebují pro svůj vzlet spálit velké množství paliva a překonávat vysoká gravitační přetížení, v případě Neptunu je kapsule vynášena do výšky pomocí balónu naplněného vodíkem. Přestože kapsule nevystoupá tak vysoko jako klasické vesmírné lodě, i tak nabídne až osmi pasažérům fascinující výhled na naši planetu s rozhledem do více než 700 kilometrů na všechny strany.

Podobně dechberoucí by však měla být i samotná kapsule, jejíž zázemí si cestující budou moci vychutnat po dobu přibližně šesti hodin letu. Nabídne panoramatické výhledy z doposud největších oken, jaká kdy byla pro objekt pohybující se v takové výšce nadesignována. Jedno z oken je umístěno dokonce i na toaletě, takže příjemný výhled bude dostupný při jakékoliv činnosti.

Foto: Space Perspective Finální podoba kapsule startupu Space Perspective

Okna jsou ošetřena speciální reflexní vrstvou, která napomůže k příjemnému klimatu uvnitř kapsule. To budou vyžadovat nejen vesmírní turisté, ale i rostliny, které se budou na palubě nacházet. Space Perspective totiž interiér koncipuje jako místo, ve kterém se bude především relaxovat. Tomu má pomoci vůně levandule, rozmarýnu či bazalky, ale také ambientní osvětlení a pohodlná lehátka.

Koncepce interiéru by měla nahrávat také sociální interakci, aby mezi sebou mohli pasažéři okamžitě sdílet emoce. Samozřejmostí je i bezdrátové připojení, aby bylo možné podělit se o zážitek i se všemi daleko dole pod kapsulí, na jejíž vývoj přispěla řada investorů a spolupracují na něm i bývalí zaměstnanci NASA.

Někteří pasažéři ocení také udržitelnost přímo v interiéru. Z recyklovaných materiálů je vyroben například i bar s alkoholickými drinky. Ano, celý let si lze maximálně zpříjemnit, a to nejen alkoholem, ale třeba i poslechem vlastního soundtracku. Samotné Space Perspective své klienty přímo vybízí k tomu, aby si zážitek co nejvíce personalizovali a nadiktovali si, co během letu chtějí.

Společnost má aktuálně mít prodaných 900 letenek, což znamená přes stovku prodaných letů. Cena jedné činí 125 tisíc dolarů na osobu, tedy přes tři miliony korun. Nemalá suma, která je však ještě lidová v porovnání s cenami lístků na palubu lodí od SpaceX či Blue Origin. Tyto společnosti sedadla ve svých vesmírných plavidlech nabízejí za částky atakující deset milionů korun.