K věci: Amazon v EU zásadně mění obchodní pravidla, prodejce čeká vyváženější konkurenční prostředí

Co se stalo: Obliba nakupování na velkých internetových tržištích, jako je Amazon, stále roste. V řadě zemí mají tak silné postavení, že na klasických e-shopech nakupuje jen málokdo. Háček je v tom, že na tržištích může prodávat jeden produkt mnoho prodejců, a to včetně samotného provozovatele. Protože nejde o nezávislý portál, provozovatelé mohou výrazně zvýhodnit konkrétní prodejce, typicky sebe. A to je proti antimonopolním pravidlům EU, což se přesně řešilo v případě Amazonu. Vyšetřování zaměřené na zneužívání monopolního postavení, které proti němu vedla Evropská komise od poloviny roku 2019, vyústilo v dobrovolné uzavření dohody, která se týká využívání neveřejných dat o prodejích a přístupu prodejců do tzv. Buy Boxu (panel na webu vpravo, kde nakupující přidává zboží do košíku) i programu Prime.

K věci. Dnešní doba je rychlá a informací je tolik, že ty zásadní můžou zapadnout. V novém formátu rychlých komentářů proto vypichujeme to nejdůležitější, co byste o aktuálních událostech měli vědět. A zasazujeme je do kontextu.

Proč je to důležité: Nastavení zmíněných funkcí za účelem upřednostňování vlastních prodejů je v případě společnosti s dominantním postavením z pohledu pravidel EU problematickou praktikou. V sázce bylo pro Amazon hodně a uzavření dohody lze považovat za úspěch, protože hrozila vleklá právní bitva a astronomická pokuta až 10 procent ročního obratu, což v jeho případě znamená přes bilion korun. Výhra je to ale především pro prodejce na Amazonu, protože se dá očekávat, že si Amazon dá na dodržování pravidel nyní pozor a jeho tržiště bude vyváženější konkurenční prostředí.

Podle dohody, která bude až na několik výjimek platit následujících sedm let pro celou EU, se Amazon zavázal, že:

nebude využívat neveřejná data prodejců pro optimalizaci vlastních prodejů zboží,

všem prodejcům umožní přístup do Buy Boxu za stejných podmínek,

v Buy Boxu bude zobrazovat také druhého doporučeného prodejce,

nastaví nediskriminační pravidla pro Prime prodejce a umožní jim volbu doručovatele.

Na co se zaměřit: I přesto, že není jasné, jaké parametry a s jakou váhou Amazon vyhodnocuje pro zobrazení v Buy Boxu, velkou roli hraje cena, možnosti dopravy a hodnocení prodejce, které se odvíjí od úrovně prodejcovy zákaznické podpory. Na tyto parametry se e-shop musí zaměřit, pokud chce na Amazonu aktivně prodávat. Do budoucna očekáváme posílení prodejů, protože se dá očekávat lepší přístup do Buy Boxu.

Mezi řádky: Buy box je pro prodejce na Amazonu klíčovou cestou k prodeji, protože ho využívá přes 82 procent kupujících. Po vyhledání produktu Amazon v Buy Boxu doporučí konkrétního prodejce. Problém je v tom, že není přesně jasné, na základě jakých parametrů se prodejce přesně vybírá. A v případě, že má produkt k dispozici přímo Amazon, je velmi obtížné se do Buy Boxu dostat. Kupující si může zvolit i jiného prodejce ze seznamu, ale šance je nízká i kvůli výraznému upřednostnění Buy Boxu z hlediska uživatelského rozhraní, a to především na mobilních telefonech, ze kterých nakupuje 76 procent uživatelů.

Kontext: Pokuty za zneužívání platforem pro vlastní propagaci nejsou novinkou. S upřednostňováním výsledků vyhledávání bojoval Google, kterému byly nakonec Evropskou komisí uloženy sankce přesahující čtyři miliardy eur, vyšetřování bylo zahájeno i vůči Apple v rámci doporučování aplikací v AppStore. Těžko si představit, že vlastník platformy na ní sám nebude prodávat, ale nastavení stejných pravidel pro všechny prodejce je krok správným směrem.

Ponořte se hlouběji: Více podrobností o dohodě včetně odkazu na její text získáte na stránkách Evropské komise.