Amazonu hrozila pokuta ve výši bilionu korun. Zásadně tak změní obchodní pravidla v Evropské unii

Evropská komise dnes v tiskové zprávě oznámila, že e-commerce gigant Amazon zásadně změní pravidla obchodování pro evropský trh. Aktualizace se bude týkat obchodníků, kteří své zboží prodávají prostřednictvím platformy. Oznámení je výsledkem vyšetřování, které komise proti Amazonu zahájila už v červenci 2019 – byla přesvědčena, že firma data obchodníků využívá v rozporu s unijními pravidly, čímž získává nespravedlivou konkurenční výhodu upřednostňováním své vlastní služby a porušuje tak pravidla hospodářské soutěže.

Evropská komise Amazonu už dříve pohrozila, že pokud pravidla nezmění, může od něj vymáhat pokutu až deset procent z celosvětových tržeb. Za loňský rok měl přitom Amazon tržby 469,8 miliardy dolarů. To znamená, že maximální pokuta, pokud by se vypočítávala z loňských čísel, by mohla činit až 47 miliard USD (asi 1,1 bilionu Kč).

Komise se při vyšetřování zaměřila na smlouvy, které Amazon uzavírá s firmami, jež nabízejí své výrobky na jeho platformě Marketplace. Ty mu umožňují analyzovat a využívat takto získané údaje, což podle komise může ohrožovat hospodářskou soutěž, protože to firmě nad těmito obchodníky poskytuje konkurenční výhodu. Amazon totiž vystupuje v dvojí roli – jako nákupní platforma a prodejce zároveň.

Amazon první ústupky nabídl už v červenci letošního roku. Uvedl, že chce mimo jiné přestat používat data uživatelů pro své maloobchodní podnikání a zároveň nabídl, že bude k jednotlivým prodejcům na své platformě přistupovat stejně. Dále uvedl, že uživatelům, kteří mají předplacené prémiové členství, umožní vybírat si doručovatelskou firmu. Na začátku prosince se pak zavázal k tomu, že zvýší viditelnost výrobků, které na jeho webu nabízejí jiní prodejci.

Amazon čerstvě oznámenou změnou pravidel urovná hned dva spory, které s unijní exekutivou vedl. V prvním případě čelil obvinění, že svou velikost, obchodní sílu a rozsah nashromážděných dat využívá k tomu, aby si zajistil nespravedlivou výhodu nad ostatními obchodníky, kteří své zboží a služby nabízejí přes platformu Amazonu.

Firma teď přistoupila na to, že data prodejců nebude v soutěži využívat pro svůj vlastní maloobchodní byznys ani pro výrobky své privátní značky. Druhý spor se týkal rovnoprávného zacházení s prodejci, když firma na svém webu řadí jejich nabídky na službu Buy Box, která generuje Amazonu většinu prodeje.

Amazon souhlasil, že zavede druhou volbu Buy Box pro konkurenční produkt, pokud se bude významně lišit v ceně a podmínkách dodání od produktu v prvním boxu. Společnost se také zavázala k tomu, že zvýší transparentnost informací, které se k obchodníkům dostávají – především pak takových, které se týkají jejich práv a povinností vyplývajících z obchodování na platformě.

„Komise shledala, že nejnovější závazky Amazonu zajistí, že Amazon nebude využívat data obchodníků na své platformě ke svým vlastním obchodním aktivitám a že bude umožňovat přístup ke službám Buy Box a Prime bez diskriminace,” uvedla komise ve své zprávě.

Amazon od roku 2013 působí také v České republice. O dva roky později otevřel distribuční centrum v Dobrovízi, které nyní zaměstnává přes 3000 stálých pracovníků. V korporátních kancelářích v centru Prahy má firma dalších více než 1000 specializovaných pracovníků.

S přispěním ČTK