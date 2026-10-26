Kantýny prodali za stamiliony, teď staví chytré lednice. Filip Sajler a Hopi k sobě přibrali nového investora
Investiční skupina V-Sharp Michala Menšíka získá 25 procent v projektu Eat Smart, který místo kantýn nabízí chytré lednice.
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Místo kantýny prosklená lednice, ze které si zaměstnanci kdykoliv během dne i noci vezmou čerstvé jídlo v krabičce a platba se jim automaticky strhne z telefonu. Na tomto konceptu staví Eat Smart, společný projekt šéfkuchaře Filipa Sajlera a rodinného Hopi Holdingu. Teď k nim přibude další partner. Investiční skupina V-Sharp podnikatele Michala Menšíka, většinového vlastníka logistické firmy Dodo, získá čtvrtinový podíl ve společnosti Innovation Lab, která Eat Smart provozuje. Kolik za podíl zaplatí, si nepřeje zveřejnit žádná ze stran.
Transakce zapadá do nové strategie V-Sharpu, který Menšík založil v roce 2015. Skupina se chce nově soustředit hlavně na private equity, tedy vstupy do už fungujících firem s ověřeným byznys modelem, jejichž hodnotu může zvýšit řízením, obchodním rozvojem nebo expanzí. Menšík má přitom za sebou dva loňské exity – po patnácti letech prodal digitální agenturu Inveo investiční skupině SPM a s byznysovým partnerem Zdeňkem Šoustalem se podílel i na prodeji AI startupu Vocalls americkému kupci.
„Na Eat Smart nás zaujalo především to, že už dnes má fungující produkt, rostoucí zákaznickou základnu a výsledky, které potvrzují zájem trhu. Zároveň vidíme velký prostor pro další růst,“ vysvětluje Menšík s tím, že chce firmě pomoct i s expanzí na další evropské trhy.
Samotné lednice nemají zámky, otvory na mince ani tlačítka. Zákazník si stáhne aplikaci, při prvním použití naskenuje QR kód a pak už jen otevře dveře a vezme si, co chce. Každá krabička nese RFID čip, takže systém pozná, který pokrm zmizel, a platbu provede sám.
„Chtěli jsme, aby zákazník přišel jako doma, otevřel lednici, něco si vybral, a v momentě, kdy ji zavře, se na pozadí udělá transakce,“ popisoval letos v lednu pro CzechCrunch Sajler. Jídlo vyjde na 109 až 149 korun, firmy pak podle své velikosti platí měsíční paušál v řádu desítek tisíc korun. Tím odpadají miliony za stavbu a provoz vlastní kantýny.
Eat Smart dnes podle vyjádření funguje na více než stovce míst po Česku a další desítky lednic čekají na instalaci. Měsíčně prodá zhruba 50 tisíc jídel. Lednice stojí v kancelářích, výrobních závodech, univerzitách i nemocnicích a mezi klienty už letos v lednu patřily Notino, DHL, Penam, Witte Automotive i Menšíkovo Dodo. Podle vlastních údajů firmy může zákazník oproti klasické kantýně ušetřit až 90 procent počátečních investic a 75 procent provozních nákladů.
Sajler, kterého zná většina Česka z televizního pořadu Kluci v akci, přitom firemní stravování dělá přes dvacet let. Začínal s cateringem pro módní přehlídky a společenské akce, později přidal kantýny pod značkou Perfect Canteen, které provozoval třeba v pražském sídle Avastu.
V roce 2020 do firmy jako většinový vlastník vstoupil Hopi Holding – a hned nato přišel covid. „Když nás Hopi na začátku roku 2020 kupovalo, chtěli jsme v tom roce udělat skoro půl miliardy. Jenže v březnu se pak stalo to, co se stalo,“ vzpomínal Sajler. Firmu se podařilo postavit zpátky na nohy a obrat vytáhnout na necelých 400 milionů korun.
Sítě kantýn a cateringu pod značkami Perfect Canteen a Perfect Catering pak Hopi se Sajlerem prodali. Koupil je americký Aramark, celosvětová dvojka v korporátním stravování, za odhadované vyšší stovky milionů korun. Společně pak začali hledat, na co navázat.
Jako rychle rostoucí kategorii vytipovali předpřipravená jídla, testovali ale výdejní automaty a žádný jim nevyhovoval. „Do většiny z nich nebylo vidět, takže člověk nevěděl, co si kupuje, navíc to celé vůbec nevypadalo lákavě,“ popisoval Sajler, proč si nakonec postavili vlastní lednici.
Eat Smart vznikl v roce 2024 a zázemí mu dává Hopi rodiny Piškaninových, která podniká v logistice, potravinářství a zemědělství a v roce 2024 vygenerovala konsolidované tržby kolem 11 miliard korun. Jídla se vaří v centru Chef Tech Center v Jažlovicích u Prahy na ploše tří tisíc metrů čtverečních, kde vedle krabiček vznikají i vývary a polévky značky Cibule Bistro.
Krabičky s jídlem zabalené v inertním plynu vydrží až dvanáct dní. „Dnes už máme potvrzené, že tento koncept na trhu funguje, a chceme jeho rozvoj dále urychlit. V Hopi máme silné zázemí v gastronomii, výrobě a logistice. V-Sharp přináší bohaté zkušenosti s rozvojem technologických firem i jejich řízením,“ říká Piškanin.
Ambice přitom nekončí u lednic v kancelářích. Do Eat Smart mají přibýt svačiny, sushi a časem i nápoje a káva, firma chce otevírat i veřejné zóny a s novým partnerem míří za hranice. Z celé gastronomické divize Hopi Chef Tech Food, ve které Sajler drží patnáctiprocentní podíl, chce podle svých dřívějších slov postavit miliardový byznys. „Celý profesní život se věnuju tomu, aby se lidé dobře najedli. S Eat Smart chceme dostat poctivé jídlo všude tam, kde je potřeba, aby bylo dostupné kdykoliv během dne i noci. Michalův vstup vnímám jako potvrzení, že náš koncept odpovídá dnešní době a tomu, jak lidé žijí, pracují a jedí,“ uzavírá Sajler.
DODO
Klíčoví lidé
Michal Menšík
Zakladatel
Volné pozice