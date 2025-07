Od určité chvíle už peníze život nezmění. Michal Menšík o úspěšných exitech i prioritách v byznysu

Uložit 0

Michal Menšík se řídí podle kréda „sometimes you win, sometimes you lose“ – poslední týdny se zdá, že je spíše v té vítězné fázi. Zakladatel doručovací služby DoDo v červnu po 15 letech prodal svou digitální agenturu Inveo investiční skupině SPM. Úspěšný exit do amerických rukou má za sebou čerstvě i český AI startup Vocalls, do kterého Menšík investoval se svým byznysovým partnerem Zdeňkem Šoustalem. Společně investují s fondem V-Sharp Ventures.

Jak se z Michala Menšíka stal sériový podnikatel? Ovlivnilo jej rané dětství ve Spojených státech? Co jsou podle něj klíčové vlastnosti pro úspěch v podnikání? A kdy se v byznysu spálil? To všechno rozebírá se zakladatelem CzechCrunche Michalem Ptáčkem v jeho novém podcastu.

Pustit si ho můžete v přehrávači níže, na YouTube a na všech podcastových platformách. Tady přinášíme výtah toho nejzajímavějšího, co v novém dílu podcastu Michala Ptáčka padlo.

O dětství v Americe a rozdílu v mindsetu

Když jsem byl jako dítě v Americe, ten rozdíl v myšlení byl obrovský. Dnes se USA a Evropa možná mentalitou trochu přibližují, ale pořád v sobě máme zakořeněné to východní přemýšlení – nevěřit si, nemít ambice, zůstávat v koutě. V Americe to bylo jiné: rozmanitost, velikost, příležitosti. Tam jsem si uvědomil, jak je Česko vlastně malé a jak důležité je mít aspoň snahu o globální ambici. I když jí člověk třeba nedosáhne, stojí za to se o ni pokusit.

O vlivu svých byznysových partnerů

Lidi jako Honza Barta nebo Dušan Šenkypl jsou extrémně chytří, mají široký rozhled a spoustu zkušeností. To není náhoda, ale výsledek několika let tvrdé práce a odříkání. Někdy mám pocit, že se dnes work-life balance překlápí do postoje „nechci pracovat vůbec, ale zasloužím si úspěch“. Jenže bez tvrdé práce to nejde. Úspěch se nedá získat zkrácenou pracovní dobou nebo tím, že budeš napůl remote a doopravdy pracovat jen část času. To prostě nestačí.

Dana Křetínského nechci hodnotit, protože ho nesmírně respektuju, ale co mi na něm hned utkvělo, je jeho schopnost přemýšlet v obrovském časovém i strategickém horizontu. Říká se, že někdo má helicopter view – on má podle mě satellite view. Dívá se na věci s předstihem deseti let, vidí je v kontextu a často přijde s nečekaně chytrým řešením.

O stresu a vytrvalosti v podnikání

Stres vnímám, ale snažím se ho držet mimo svůj vnitřní kruh – stejně jako riziko. Beru ho vážně, ale nenechávám ho, aby mě paralyzoval. Kdybych se měl bát každého rizika, neudělám žádné rozhodnutí. A druhá zásadní věc je vytrvalost. Chyb a problémů bude spousta – jak říkal Jakub Havrlant, jde jen o to, kolik toho uneseš. Někoho zlomí první překážka, jiný zvládne nekonečně mnoho.

O letošním prodeji startupu Vocalls a „srdcové“ agentury Inveo

Prodej Vocalls jsme pojali jako klasický proces – najali jsme firmu, která oslovovala vytipované zájemce, rozesílaly decky, podepisovala NDA, šlo se v bidovacích kolech dál. Podobně se podle mě prodávala třeba Zásilkovna. Inveo bylo naopak – přišly nečekané nabídky od strategických hráčů, firma zrovna hezky rostla, nebyl tlak prodávat. Bylo to ale složitější na vyjednávání, protože když jedna nabídka vypadá zajímavě a pak přijde jiná, zamíchá to kartami. Inveo byla pro mě srdcovka, takže jsem hodně řešil, kdo firmu převezme. Nešlo jen o cenu, ale i o to, že to bude dávat smysl i pro budoucnost. Dal jsem hlavně na gut feeling.

O penězích

Jestli to byly life changing peníze? To je otázka úhlu pohledu. Pro někoho to můžou být drobné, pro jiného zásadní. Já to beru tak, že část z toho si zasloužil i tým, který na projektech roky makal. Pro mě už peníze nemění život dramaticky – od určitého bodu další koruna moc nepřidá. Spíš přemýšlím, jak je dobře reinvestovat. Chci dál podporovat nové firmy, třeba jako byl Vocalls, nebo investovat do našeho týmu v Sharpu. Největší radost mám, když vidím, že peníze pomohly někomu něco vybudovat. Osobně dávám přednost zážitkům – cestování, čas s lidmi, které mám rád. To jsou pro mě nejhodnotnější investice.