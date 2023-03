Zakladatel Ovečkárny za 100 milionů prodal svůj zbylý podíl. E-shop ovládá Babišův Hartenberg

Martin Bernátek začal vozit produkty z ovčí vlny na různé trhy v roce 2009, o dva roky později pak společně se svou manželkou založil e-shop Ovečkárna.cz a vybudoval z něj stamilionový byznys. Teď „huňatý projekt“ začíná psát další velkou kapitolu. Poté, co před dvěma lety Bernátek prodal šedesátiprocentní podíl fondu Hartenberg bývalého premiéra Andreje Babiše, získala deset procent i e-commerce investiční skupina eRockets. Teď Hartenberg přes svoji dceřinou firmu Enterstore odkoupil také zbývající podíl původního zakladatele.

Cena transakce nebyla zveřejněna, podle informací od zdroje CzechCrunche blízkého situaci se ale pohybovala kolem částky sto milionů korun. Ovečkárna je přitom dlouhodobě rostoucí byznys, loni dosáhla tržeb 274 milionů korun s meziročním růstem o 48 procent. A to navzdory nepříznivé situaci na trhu, kdy online obchodníci dohromady loni prodali o dvanáct procent méně.

Jedenatřicetiletý Bernátek aktivní řízení Ovečkárny předal loni v létě, kdy na židli ředitele e-shopu zasedl bývalý obchodní šéf logistického startupu Dodo Ondřej Machala. Po nynější transakci má Bernátek působit jako poradce a ambasador značky. „Rád bych se věnoval tomu, co mě baví. Chci i nadále budovat firmy a vymýšlet, jak je posunout. Ať už z pozice investora, konzultanta, nebo v jakékoliv další formě, která mi umožní využít mé know-how,“ komentuje pro CzechCrunch své další plány.

Foto: Ovečkárna.cz Martin Bernátek, zakladatel e-shopu Ovečkárna.cz

Dlouhodobým cílem Ovečkárny je „zabalit Evropu do ovčí vlny“. Aktuálně kromě Česka působí na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Německu. Do skupiny Enterstore patří například i sportovní e-shop Sportega nebo prodejce spodního prádla Astratex, v němž původně vlastnila většinový podíl a loni vyplatila menšinového investora eRockets. Enterstore chce u svých firem využívat sdílení know-how v oblastech provozu, marketingu, nákupu, obchodu i IT.

„Ovečkárna je velmi úspěšná firma a pro svůj růst a rozvoj se rozhodla pokračovat v jiném nastavení a se stabilním partnerem. Její majitel Martin Bernátek v březnu tohoto roku nakonec inicioval prodej celého svého podílu e-commerce skupině Enterstore. Firmu i s její budoucí strategií expanze a růstu tržeb hodnotíme už dnes na stovky milionů korun,“ doplňuje generální ředitel Enterstore Karol Guláš.

Investiční fond Hartenberg Holding v pondělí oznámil také akvizici táborské textilní firmy Unuodesign, jež vyrábí dětské oblečení a prodává látky. Fond přes dceřiný Enterstore získal majetkový podíl 70 procent. Výši akvizice firmy neuvedly. Zakladatelka Petra Plemlová má ve firmě zůstat další tři roky, pak prodá i svůj zbývající třicetiprocentní podíl a odejde.

„Důvodem prodeje není, že by nám chybělo cash flow. Unuo má šanci stát se pěknou evropskou firmou, ale na to už potřebuje jinou maminku. Někdy je potřeba to dítě poslat na vysokou. Já jako původně učitelka z mateřské školy jsem ho dovedla na střední, ale že bych vyučovala vysokoškoláka, na to se necítím. Už je to jiný byznys,“ řekla ČTK v lednu Plemlová.

S přispěním ČTK