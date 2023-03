Kaufland a esportový tým Sinners mění symbol seniorů. Uvádí fofrtašku do obchodů i na herní párty

Běžně s ní vidíte seniory v supermarketech mezi regály. Nebo pošťáky, kteří ji mají narvanou dopisy a letáky. Neznamená to však, že tradiční taška na kolečkách nemůže najít užití i jinde – například u hráčů videoher. To, co začalo virálním vtípkem, se teď přetavilo ve skutečnost a česká esportová organizace Sinners představuje takzvanou fofrtašku, na které spolupracovala se sítí supermarketů Kaufland i známým výrobcem batohů Braasi. Vejít by se do ní měl herní setup. A možná i tři kila polohrubé mouky v akci.

„Kaufland je vnímán jako obchod seniory, čím dál více ale toužil po oslovení mladší cílovky,“ říká pro CzechCrunch na úvod Bernard Šimon, který má v Sinners na starosti marketing. Právě Kaufland se před časem s tuzemskou herní organizací, která je na esportové scéně známá hlavně pro své týmy ve hře CS:GO, spojil a je jedním z jeho sponzorů. Hned vedle Sazky nebo výrobce energetických nápojů Rockstar. Jen logo na dresu ale supermarketu nestačilo.

Proto se loni rozhodli vymyslet novou marketingovou kampaň, která by aktivity firem propojila. Přišli s konceptem takzvané fofrtašky, inovované tašky na kolečkách, která je oblíbená právě u seniorů. „Už dopředu jsme tušili, že to bude mít na internetu úspěch, tehdy to byl ale jen grafický koncept – nic, co by se jednoho dne mělo dostat do výroby,“ doplňuje Šimon. Po stovkách požadavků od fanoušků začaly firmy pracovat na vývoji skutečného produktu. A ten je nyní tady.

Zatímco klasické tašky na kolečkách mají především jeden velký úložný prostor a pár přihrádek, tato variace jde o něco dál. Má třeba solární panel na dobíjení telefonu, červené LED světlo, závodní kolečka s odpruženou nápravou i teleskopické madlo. Prim ale hraje také úložný prostor, který by si měl poradit s klasickým nákupem potravin i údajně celou herní výbavou – od myši až po monitor. „A vleze se i do letadla jako příruční zavadlo,“ dodává Šimon.

Neméně důležitou roli měl v návrhu i známý český výrobce městských i outdoorových batohů Braasi, který fofrtašku na míru vyrobil. Ostatně je to znát hned na první pohled – nejen, že je na tašce uvedeno jeho logo, ale také disponuje specifickým mřížkováním, které produkty od Braasi charakterizuje. Na designovém návrhu, kde se na černém podkladu s bílými liniemi míchají symboly Kauflandu a Sinners, se podílela i reklamní agentura DDB FTW.

„Fofrtaška 2.0 je na první pohled absurdní zjevení, ale ve skutečnosti je to perfektní metafora, která vystihuje myšlenku celého partnerství. Vzali jsme zkrátka něco typického pro nejvěrnější zákazníky Kauflandu, seniory, přenesli to do současnosti a udělali relevantním pro novou, mladší cílovku, kterou chce Kaufland přilákat. Vše s humorem nám vlastním. A to hlavní, co má Fofrtaška 2.0 dokázat, teprve přijde,“ zmiňuje Šimon.

Netradiční produkt, který by vedle samotných členů týmů Sinners mohli ocenit i fanoušci organizace (nebo naprosto kdokoliv), se dostane i do prodeje. Ten startuje ve středu 15. března od 17 hodin na oficiálním e-shopu Sinners, cenu nicméně tvůrci zatím nezmiňují. Dostupné navíc budou jen desítky kusů, půjde tak o limitovaný merchandising určený výhradně pro nejvěrnější fanoušky. Nebo seniory, kteří chtějí v uličkách obchodů vyniknout.