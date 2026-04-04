Když k miliardovým tržbám stačí dva lidi a umělá inteligence. Klíčem je touha po jednoduchém hubnutí
Z dětství v motelech až k finanční svobodě. Stroj na peníze ale čelí skandálu s deepfaky i falešnými doktory na Facebooku.
Když šéf OpenAI Sam Altman v roce 2024 předpovídal, že vznikne miliardová společnost, kterou bude řídit jediný člověk, znělo to jako odvážné tvrzení. O pouhé dva roky později se zdá, že měl pravdu. Jednačtyřicetiletému Matthewovi Gallagherovi stačilo něco kolem 20 tisíc dolarů (přes 400 tisíc korun) a sada běžně dostupných AI nástrojů, aby vybudoval Medvi. Jde o startup, který loni při pouhých dvou stálých zaměstnancích vygeneroval tržby 401 milionů dolarů (8,5 miliardy korun) a letos míří dle odhadů na 1,8 miliardy (39 miliard). I když ale tento příběh zní až pohádkově, objevilo se několik škraloupů – třeba obvinění z využívání stovek falešných lékařských účtů.
Medvi zjednodušeně řečeno zákazníkům zprostředkovává nákup populárních léků na hubnutí na bázi GLP-1. Zákazník zaplatí online, projde konzultací a léky mu dorazí domů. A to je přesně to, po čem Američané touží. Medvi se tak trefilo do ideálního načasování. Oproti konkurenci díky AI vytvořilo poutavý brand, agresivní marketing a hlavně bezproblémový online nákupní proces, který poptávku okamžitě uspokojil.
Nicméně odpověď na úspěch, o kterém reportoval web The New York Times, leží v dokonalém outsourcingu a automatizaci. Zatímco u běžné kliniky byste potřebovali najmout lékaře, zajistit sklady, vyřešit složitou regulaci a najmout stovky lidí na zákaznickou podporu, Gallagher na to šel jinak. S využitím platforem, které mají v oboru zkušenost, si v podstatě pronajal kompletní lékařskou a logistickou infrastrukturu. Tito partneři dodávají lékaře, vyřizují recepty, balí a odesílají léky i řeší právní náležitosti.
Na Gallagherovi tak zbylo vytvořit značku, web, marketing a přilákat zákazníky. A právě tady nastoupila umělá inteligence. S pomocí nástrojů jako ChatGPT, Claude a Grok napsal software, který vše pohání. Generátory obrázků a videí Midjourney a Runway mu vytvořily vizuály pro reklamy. Hlasové nástroje se postaraly o zákaznický servis. Systémy naprogramoval tak, aby spolu komunikovaly bez lidského zásahu.
Rozjezd se samozřejmě neobešel bez komplikací. Když Gallagher testoval zákaznického chatbota, musel ho poměrně dlouho ladit, aby přestal zákazníkům na žádost generovat třeba recepty na lasagne. Později si zase AI vymýšlela vlastní ceny léků nebo tvrdila, že Medvi prodává léky proti vypadávání vlasů, i když je v nabídce vůbec neměla. Přes tyto přešlapy začala firma okamžitě raketově růst a brzy generovala i více než 3 miliony dolarů denně.
S takovým náporem už bylo jasné, že jeden člověk vše neutáhne. Pokud totiž zákazníci chtěli mluvit s živým člověkem, systém je původně přepojoval přímo na Gallagherův mobil, což vedlo k více než tisícovce hovorů denně. Musel tedy najmout první posilu. Stal se jí jeho bratr Elliot, který dnes působí jako jeho jediný zaměstnanec. Jeho hlavním úkolem je řešit komunikaci, aby se Matthew mohl soustředit na rozvoj firmy.
Veškerou další práci pro Medvi odvádějí výhradně externí dodavatelé, aby Gallagher nemusel rozšiřovat počet kmenových zaměstnanců. O technické zázemí se mu takto starají dva inženýři a o prémiové klienty sedm manažerů, všichni jsou ale najímáni pouze jako externí výpomoc.
Pro začátek byznysu si pak nemohl přát lepší finanční efektivitu. Ve svém prvním plném roce fungování (2025) dosáhlo Medvi tržeb 401 milionů dolarů a čistého zisku 65 milionů, což představuje marži 16,2 %. Report The New York Times pak dodává, že konkurenční zavedený gigant Hims & Hers Health, který dělá prakticky to samé, loni utržil 2,4 miliardy dolarů, ale potřeboval na to 2 442 zaměstnanců a jeho čistá marže byla jen 5,5 %.
Jeho byznys má ale svá černá místa, a ta se začínají nebezpečně kupit. Medvi nevlastní žádnou unikátní technologii, nedisponuje vlastní lékařskou sítí a jeho model je snadno kopírovatelný kýmkoliv, kdo si zaplatí stejné partnery. Právě ti ale mohou být slabým článkem, například síť digitálních klinik OpenLoop v lednu 2026 zasáhl únik dat, který odhalil záznamy 1,6 milionu pacientů.
Problémy má startup i u Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, od kterého letos v únoru dostal varovný dopis kvůli klamavému označování léků. Medvi totiž zákazníkům podsouvalo, že jeho namíchané látky mají stejné oficiální schválení jako originální hity Wegovy či Ozempic. Úřad pohrozil zabavením zboží i zákazem činnosti, pokud firma web neupraví. Nešlo ale o to, že by léky byly nebezpečné, FDA trestala čistě klamavý marketing, a to v rámci plošného zátahu, při kterém dostalo obsílku přes 30 dalších firem.
Kromě toho magazín Futurism už loni na podzim upozornil na používání AI deepfaků k falšování fotografií proměn pacientů v marketingových materiálech. Na sociálních sítích se navíc šíří obvinění, že Medvi využívá přes 800 falešných lékařských účtů na Facebooku ke svému promu. Firma se kryje jen nenápadnou klauzulí na svém webu, podle které mohou v reklamách vystupovat herci nebo umělá inteligence reprezentující lékaře. Medvi ale přes to všechno stále drží uznávanou oborovou certifikaci LegitScript pro prodej a reklamu na online lékárnách.
Aktualizováno: Článek byl doplněn o nové informace o problémech Medvi.