Klasický open space zrušili, místo toho vsadili na flexibilitu. Každé patro miliardové firmy plní jinou roli

Uložit 0

Startup Mews, který vyvíjí cloudovou platformu pro hotely a patří mezi tři české miliardové jednorožce, otevřel nové kanceláře v centru Prahy. Prostor o rozloze 1 300 metrů čtverečních, navržený ve spolupráci s A3 Architects ze Srbska, reflektuje požadavky pro tzv. remote-first přístup a ve velkém sází na variabilitu. Má dvaapadesát pevných pracovních míst, patnáct pro IT tým a desítky dalších zón pro soustředěnou i týmovou práci.

„Nešlo nám jen o počet stolů, ale o to, aby prostory odpovídaly tomu, jak dnes skutečně pracujeme,“ říká Kateřina Drbohlavová z Mews. Původní kanceláře byly v klasickém stylu open spacu, ten ale nahradil členitý a flexibilní prostor. Celkem rekonstrukce vyšla na desítky milionů korun a probíhala od září 2024 do března 2025.

Každé patro má přitom svou roli – třetí je vyhrazené firemním akcím, neformálním setkáním a týmové spolupráci, součástí je i prostorný bar. Páté patro slouží jako pracovní zázemí s vybavením pro různé typy činností, od telefonních budek a místností pro komorní schůzky mezi čtyřma očima až po vybavené kuchyňky. Výsledný design byl oceněn jako Best IT Office of the Year v soutěži Offices of the Year 2025, kde porota vybírala z více než osmdesáti projektů z České republiky.