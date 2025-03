Český startup Mews je k nezastavení. Nabírá další miliardy a dělá všechno pro to, aby uspěl v USA

Uložit 0

Přesně před rokem se původem český startup Mews stal jednorožcem, tedy firmou, jejíž hodnota překročila jednu miliardu dolarů. Společnost, která poskytuje systém pro správu hotelů či jiných ubytovacích zařízení, ale nepolevila a je doslova k nezastavení. Už loni v září získala přes 2,2 miliardy korun od americké investiční skupiny Vista Credit Partners. A teď zaujala další americký venture kapitálový fond.

Mews získává další obří investici, tentokrát ve výši 75 milionů dolarů (necelé 1,8 miliardy korun), a to od investiční firmy Tiger Global, která se připojila ke stávajícím investorům Kinnevik, Battery Ventures a Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives. Finanční injekce má podpořit další expanzi českého jednorožce v USA a regionu DACH, kam spadá Německo, Rakousko a Švýcarsko. Získané peníze navíc poslouží k dalším akvizicím – v posledních době Mews koupil řadu konkurenčních firem.

„Bylo nám jasné, že Tiger Global je vhodným partnerem do další fáze růstu Mews. Mají značné zkušenosti s rychle rostoucími technologickými firmami v USA, což se nám hodí při nadcházející expanzi, dalších inovacích a strategických akvizicích. Tato investice potvrzuje náš závazek k americkému trhu, kde jsme v posledních letech investovali přes 50 milionů dolarů do rozvoje svého podnikání,“ uvádí zakladatel společnosti Mews Richard Valtr. Ten dlouhodobě žije v New Yorku.

Valtr si v roce 2012 dal za cíl postavit platformu, která zefektivní provoz hotelů. K této myšlence ho přivedla vlastní pracovní zkušenost na pozici nočního recepčního, kdy si uvědomil, že pohostinství stojí na zastaralých technologiích. A postupně vybudoval giganta, který loni zaznamenal více než padesátiprocentní růst, zpracoval platby v hodnotě více než 230 miliard dolarů a dosáhl příjmů přes 4,75 miliardy korun. Nejvíc se mu dařilo v Severní Americe, kde se jeho příjmy zdvojnásobily.

Další oblastí, na kterou se teď chce Mews díky nové investici zaměřit, je umělá inteligence. „Ta nabízí mnoho možností a má velký potenciál zlepšit jak zážitek hostů, tak i provozní efektivitu, protože toto odvětví pracuje s obrovským množstvím dat. S podporou Tiger Global chceme dále rozvíjet technologie, které propojují pohostinství a AI, a Mews v tom bude hrát důležitou roli,“ dodává šéf Mews Matt Welle.