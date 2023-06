Komárkova IT skupina vyrostla už na 12 miliard. Dělí se na dvě a přejmenuje značky Autocont či Cleverlance

Podnikání druhého nejbohatšího Čecha Karla Komárka je rozmanité. Patří mu největší loterijní skupina v Evropě Allwyn a mezinárodně působí také ve výrobě a dodávkách tradiční i obnovitelné energie pod značkou MND. V posledních letech ovšem rychle vyrostly také jeho aktivity v IT, kde vytvořil skupinu, jejíž souhrnné tržby už dnes dosahují téměř 12 miliard korun. Jelikož technologické firmy tvoří stále důležitější část celé Komárkovy skupiny KKCG, chystá teď velké změny, aby se mohla dál rozvíjet.

Během šesti let se KKCG s pomocí Michala Tománka, který je investičním ředitelem skupiny zodpovědným za IT segment, podařilo vybudovat z nuly velkou IT skupinu s přesahem do celé Evropy. Tvoří ji třináct společností, které zaměstnávají přes čtyři tisíce lidí a jejich souhrnné roční tržby v loňském roce dosáhly 492 milionů eur (v aktuálním přepočtu zhruba 11,6 miliardy korun) při zisku EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) ve výši 45 milionů eur, což je zhruba miliarda korun.

Celá skupina se jmenuje Aricoma Group Holding. Vznikat začala v roce 2017 akvizicí české IT společnosti Autocont a postupně se dalšími nákupy rozrostla do současné velikosti. Nově se rozdělí do dvou velkých divizí a bude působit pod dvěma značkami. Do nového brandu Qinshift se vyčlení firmy zabývající se vývojem softwaru na zakázku a všechny ostatní přijmou jednotnou značku Aricoma.

„Dostali jsme se do bodu, kdy jsou naše činnosti dostatečně komplexní a rozsáhlé na to, abychom vytvořili dvě samostatné specializované společnosti,“ řekl Tománek. „Věříme, že založení společnosti Qinshift a posílení původní značky Aricoma urychlí růst obou společností a pomohou naší skupině účinněji konkurovat na celosvětovém trhu.“ V praxi to tak bude znamenat například konec zavedených značek tuzemského IT trhu jako Autocont, AEC či Komix, které KKCG postupně pohltilo.

Pod hlavičkou Quinshift se spojí šest společností. Do konce letošního roku půjde o švédské firmy Seavus (vývojář softwaru na zakázku zaměřený na Skandinávii) a Stratiteq (specializace na analýzu dat), česko-slovenský Cleverlance (oblast služeb digitalizace podniků) a část české skupiny Komix (specializace na automobilový průmysl). V příštím roce se přidají polský Clearcode (vývoj reklamního a marketingového softwaru) a bulharský MusalaSoft (poskytovatel outsourcingu, jenž se zaměřuje na blue-chip zákazníky).

Mezi zákazníky Quinshiftu mají patřit velcí telekomunikační a satelitní operátoři, finanční instituce, výrobní společnosti, automobilky či organizace zabývající se mobilitou a zdravím. Firma chce růst v Evropě, USA i severní Africe a vydat se má v plánu rovněž do Latinské Ameriky. Po celém světě bude mít 28 poboček, čítá přes 300 klientů a souhrnné výnosy mají činit 200 milionů eur, tedy zhruba 4,7 miliardy korun.

Pod značkou Aricoma se sjednotí značky zaměřené na IT infrastrukturu, cloudové technologie, podnikové aplikace, kybernetickou bezpečnost a digitalizaci veřejného sektoru. Budou pod ni patřit regionální lídr v oblasti IT služeb Autocont, expert na kybernetickou bezpečnost AEC, vývojáři softwaru pro veřejný sektor CES EA a část společnosti Komix a odborníci na e-commerce Internet Projekt. Později se přidají také další akvizice – společnosti zaměřující se na SAP řešení Sabris Consulting a Consulting 4U a vývojáři softwaru pro veřejný sektor Syscom Software.