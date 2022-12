Komedie má být na hraně. Musíme vychcípat, aby zmizely lži a nechutnosti, říká Štěpán Kozub

Štěpán Kozub je jedním z největších standupových komiků v Česku. A své silné postavení potvrdil tím, že se mu podařilo vyprodat i druhý prosincový termín jeho představení v pražské O2 areně, kterou chce pobavit svým nekorektním humorem bez jakýchkoliv servítek. V plánu toho ale má člen ostravské formace Tři tygři více. „Zjistil jsem, že neumím odpočívat,“ říká oblíbený herec a odpůrce bulváru. A neřeší, že si o něm veřejnost myslí, že ho je už všude moc.

Se svými kolegy rozjel úspěšné divadlo v Ostravě, s minisérii sKORO NA mizině ovládl český internet během začátku koronavirové pandemie a dlouhé roky baví lidi prostřednictvím skečů uváděných pod značkou Tři tygři. Šestadvacetiletý rodák z Bohumína je ovšem v poslední době známý hlavně jako standupový komik, který miluje, když své fóry tahá až na hranu společenské snesitelnosti. Ostatně jistou nekorektnost má už tak nějak v sobě.

„Není to o tom, že bych si řekl, že odteď budou mé fóry nekorektní. Já to mám asi takhle přirozeně v sobě, protože když přemýšlím o humoru nebo se něčím bavím sám jako divák, tak mě prostě baví humor na hraně. Stojím si za názorem, že komedie musí být na hraně. Dělat líbivou komedii je fajn, ale není to ale pro mě,“ říká Kozub v podcastu Čestmíra Strakatého, který si můžete přehrát níže.

A přesně s tímto stylem má 28. a 29. prosince zavítat do O2 areny v rámci vyprodané standupové show Bez urážky, která je pro něj aktuálně tím, co ho nejvíc zaměstnává. „Chci, aby to byl ten nejsyrovější standup v tom pravém slova smyslu. Že to je O2 arena, tak se asi trochu nabízí ohňostroje a vyskakování lidí z klecí. Tomu se chci vyhnout, půjdu takříkajíc ostře po kostře,“ zmiňuje jedna třetina Tří tygrů.

Kozub je ze své podstaty člověk, který na první pohled nebere nic vážně. V tom se řídí mottem slavného britského standupového komika Rickyho Gervaise, který říká: „Neberte to tak vážně, stejně to nepřežijete.“ A ano, také smrt je v jeho scénářích velkým tématem. I přes to, že mu velmi brzy zemřel otec, což mladého ostravského patriota zasáhlo. „Věřím, že teď by na mě byl táta pyšný,“ říká.

Nekorektní humor coby Kozubův stěžejní prodejní artikl pak může mnoho lidí odpuzovat, herec jej ovšem bere jako „zrcadlo společnosti“ – zkrátka podle něj žijeme v době, kdy sprostá slova a netaktní vtípky táhnou. „Když se bouchnete kladivem do prstu, tak neřeknete ‚jujky, ajka, to je teda ale strašně nepříjemný stav, to jsem snad ani neměl udělat‘. Tím to začíná,“ vysvětluje Kozub svůj postoj.

Tím se dostává k tomu, že rád dělá komedii pudově a chce v lidech probouzet ty nejpřirozenější pocity. A nebojí se humorně podávat ani svá traumata – od šikany ve škole přes sexuální zážitky až po smrt v rodině. „Dnes si z toho utahuji, protože to je pro mě jediná forma, jak se před tím bránit,“ doplňuje. Existuje však jedna oblast, ze které si legraci svým způsobem ani dělat nemůže – a která ho bytostně vytáčí. A tou jsou lži.

„Zlost ve mně v jednu dobu spouštěly sociální sítě, kde se všechno překrucuje. Jako kdyby někdo to, co napsal, ještě podtrhl červenou fixou a řekl, ať se podíváme, jak lže. Nebo bulvár a tady tyto nechutnosti… To je prostě strašné. A ještě vidíme, jak lidi najednou nepotřebují znát kontext, jak si názor utváříme z ničeho, jak všechno hned šuplíkujeme, nálepkujeme. Média už teď záměrně nečtu. Je mi z nich zle,“ říká podrážděně Kozub.

Vůči vývoji bulvárních zpráv je skeptický. Podle něj jde o něco, co je v nás tak hluboko zakořeněné, že je to nezměnitelné. „Museli bychom geneticky vychcípat a nechat narodit nový druh lidí. Ale… Možná bychom došli k tomu samému. Možná je to koloběh. A proto abych měl motivaci dále v tomto obklopení nechutností žít a pracovat, musím si z toho dělat srandu. Zrcadlo společnosti,“ dodává.

Co Kozub chystá dále? Opravdu si chce dát po O2 areně odpočinek? V jaké fázi je pokračování snímku Tři tygři ve filmu: Jackpot? Jak se dívá na komerční spolupráce? A je ho všude doopravdy moc? Celý podcast Čestmíra Strakatého si můžete pustit zde.