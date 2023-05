Komunity mohou firmám přinést řadu benefitů, ale musí žít, říká Franc, který je budoval i v Googlu

Početné komunity se v mnoha oblastech stávají nedílnou součástí firem a jejich rozvoje. „Mohou je podpořit v adopci jejich produktů, budování dobré vůle a důvěry, získávání feedbacku a mnohém dalším,“ vysvětluje Daniel Franc, jeden z největších expertů v Česku, který budoval globální komunity pro stovky tisíc vývojářů v Googlu. Bude také jedním z hostů našeho eventu z populární série People First, který se právě na komunity zaměří.

Naše akce se všeříkajícím názvem Komunita jako klíč k úspěchu se koná v pondělí 15. května od 17.30 hodin v pražské Spojka Events Karlín a spolu s Danielem Francem na ní vystoupí také Eva Pavlíková z Česko.Digital, Martin Bolek z Purple Technology, Michal Hubík z Aktinu, Jaroslav Vavřina z Harley-Davidson Praha, Radim Krejčí z Portu a Jakub Macura s Adamem Křenkem z LMC.

Na téma budování komunit se podíváme jak z pohledu podpory náboru, tak zlepšení angažovanosti a spokojenosti lidí ve firmě. Zaměříme se také na to, jak může takzvaný „community building“ pomoci s růstem vaší značky nebo celého byznysu. Vstupenku na akci si můžete koupit přímo na našem webu.

Co vlastně komunity jsou a jak s nimi začít? To Daniel Franc nastiňuje v krátkém rozhovoru.

Co to vlastně ta „komunita“ je a proč by mě měla zajímat?

Někdy se říká, že komunita je skupina lidí, kteří sdílí stejný příběh, díky tomu si věří a mají pocit přináležení. Komunita je zkrátka skupina lidí, kteří k sobě cítí důvěru, sounáležitost a sladění kolem podobných hodnot a nějakých společných aktivit a tvoření.

Na rozdíl od týmů bývají tyto prvky silnější, účast často dobrovolná a dlouhodobá a nemusí být vázaná na jeden cíl. Na rozdíl od „publika“ kolem firmy nebo produktu jsou v komunitě navázané vztahy a probíhají tam vzájemné interakce, ale i tak může být komunita dosti velká, jen pak bývá formálně či neformálně členěná do menších celků.

Pokud je komunita nějak napojená na firmu, může ji podpořit v adopci jejích produktů, budování dobré vůle a důvěry, získávání feedbacku a mnohém dalším. Komunity uvnitř firmy vedou k většímu zapojení lidí, jejich udržení, inovacím.

Jak s budováním komunity začít?

Ujasnit si, proč s komunitou chci pracovat. Jestli ji chci budovat, nebo se stát součástí či partnerem nějakého komunitního projektu. Mít jasno v tom, co komunita bude dávat jejím členům. Najít nadšené zakladatele a kolem nich postavit první kruhy a aktivity, postupně zkoušet a iterovat a fungující model škálovat.

S jakým mindsetem se do toho radši vůbec nepouštět?

Že vše půjde, jak si představuji a rychle. Že komunity budu „vytěžovat“ nebo je budu využívat pro nějaké skryté agendy, které nebudou členům patrné. Že komunitu budu řídit jako tým nebo firmu.

Co spojuje úspěšné komunity?

Pocit členů, že dělají na něčem smysluplném, co je přesahuje, že by to bez ostatních nedali, že se v nich cítí jako ve svém „kmeni“ a zcela bezpečně.

Start máme, co dál? Jak je držet v chodu? Jak najít pokračovatele a komunitu předat?

Komunita musí žít, musí docházet k obnově členů, ale také k práci s veterány. Komunita by měla produkovat nějaké výstupy, klidně i dovnitř, které budou členy motivovat, protože vidí, že to „má smysl“. V komunitě by měl být nějaký pravidelný rytmus aktivit a komunikace, ale také různé věci mimo běžný rámec, novinky, experimenty.

Pokračovatele je dobré hledat v komunitě z nejaktivnějších a nejnadšenějších lidí. Pokud je to někdo zvenku, tak by měl mít silnou důvěru členů komunity a ideálně i tak k sobě někoho přímo z komunity.

