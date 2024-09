Velká éra Simpsonových končí. Jejich slavná hra, kterou kritizovali i v South Parku, vypne servery

Uložit 0

Postavit si vlastní Springfield a korigovat osudy hlavních hrdinů bylo snem snad každého fanouška Simpsonových. Přesně to plnil simulátor The Simpsons: Tapped Out, který jednu dobu patřil k nejlepším budovatelským titulům na iPhonu. Teď ale oblíbenou hru, na které se vyřádili i tvůrci seriálu South Park se svým typickým, ostrým humorem, čeká překvapivý konec.

Možná nebyla tak návyková jako mobilní hra Flappy Bird, která se po deseti letech vrací, i tak ale u ní hráči trávili stovky a stovky hodin. A nebylo se čemu divit. Starat se o neustále se rozvíjející Springfield, plnit potřeby jeho obyvatel a sledovat nejrůznější aktualizace, které přinášely další stavitelské možnosti, nějaký čas zkrátka zabere.

I proto se z herního simulátoru The Simpsons: Tapped Out od studia EA Mobile pod hlavičkou Electronic Arts stala hra, která měla stále co nabízet. Na trhu byla už od roku 2012, kdy vyšla na iPhony a iPady, o rok později se dostala i na zařízení s Androidem. Nabrala stovky tisíc hráčů, obdržela vesměs pozitivní recenze a byla natolik známá, že se dokonce dostala i do hledáčku tvůrců seriálu South Park.

Byla totiž jednou z prvních známých mobilních her, které fungovaly na modelu freemium. Uživatelé si ji tak mohli zdarma stáhnout, ale pokud chtěli mít co nejlepší zážitek z hraní, museli platit. V případě titulu ze světa Simpsonových šlo o mikrotransankce za různé prémiové doplňky, kterých bylo tolik, že utržily přes sto milionů dolarů.

Přesně tento aspekt hry si vzal na paškál jeden z oblíbených dílů South Parku s názvem Zdarmium není zadarmo, který ji svým nevybíravým humorem kritizoval za to, že vlastně není zdarma, ačkoliv se tak tváří – a také ji srovnával s jinými závislostmi, například s alkoholismem nebo gamblingem. To The Simpsons: Tapped Out značně zviditelnilo.

Teď ale EA přišlo s nečekanou zprávou, že oblíbenou hru s Homerem, Marge, Bartem, Lisou a Maggie v hlavních rolích po dvanácti letech vypne. „Je to emotivní rozhodnutí. Byli jsme potěšeni tím, že jste si mohli tvořit vlastní verzi Springfieldu. Byla to pozoruhodná cesta,“ vzkazuje EA fanouškům s tím, že na rozhodnutí se domluvili přímo s Disney, pod které Simpsonovi patří.

The Simpsons: Tapped Out tak končí se skóre 308 aktualizací, 831 postav a téměř 1 500 úkolů, které za uplynulou dobu mohli hráči plnit. Přesný důvod vypnutí serverů, ke kterému dojde 24. ledna příštího roku, ale EA ani Disney neuvádí. Hra bude v obchodech App Store a Google Play dostupná do konce letošního října s tím, že už v tento moment není možné provádět žádné mikrotransankce.

Na internetu se v souvislosti s ukončením dost možná nejlepší hry z rozsáhlého univerza Simpsonových začalo znovu mluvit mimo jiné o tom, jestli by si konec nezasloužil i samotný seriál, u kterého za pár dní v Americe odstartuje už 36. série. Posledních několik sezón ale Simpsonovi podle názoru mnohých fanoušků ztrácí na kvalitě a už nejsou tak trefní a vtipní jako kdysi, kdy byl seriál na vrcholu sledovanosti.