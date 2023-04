Konečně si zahrajeme famfrpál! Warner Bros. představili videohru s košťaty ze světa Harryho Pottera

Popadněte košťata, jdeme na famfrpál! Čarodějové z Harryho Pottera mají všelijaké prapodivné zvyky, lásku ke sportu ale sdílí s mudly, tedy nekouzelníky. Ale i ta se v jejich podání nespokojí s obyčejným fotbalem nebo rugby. Harry, Ron a Hermiona fandí famfrpálu, ve kterém hrají hlavní roli různé míče a létající košťata. A brzy budete na famfrpálových stadionech hrát hlavní roli vy v nové videohře Harry Potter: Quidditch Champions.

Nedávná harrypotterovská hra Hogwarts Legacy byla velice povedeným výletem do fiktivního univerza z pera J. K. Rowlingové. Škola čar a kouzel v Bradavicích a její okolí byly perfektním místem nejen pro studium magie, ale především pro dobrodružné odkrývání tajemství a boj s příšerami a černokněžníky. Anebo pro navazování přátelství s rozmanitými spolužáky a spolužačkami. Jenže něco Hogwarts Legacy chybělo – famfrpál.

Čarodějný sport s košťaty ale přece jen do videoher přiletí. Herní divize Warner Bros. právě oznámila multiplayerový titul Harry Potter: Quidditch Champions, který na PC a konzole přinese titulní quidditch, známý českým fanouškům kouzelnických knih jako famfrpál. Stanete se stejnou legendou, jako byl Viktor Krum?

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD

— Warner Bros. Games (@wbgames) April 17, 2023