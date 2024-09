Konference SAP NOW Prague patří k největším v Evropě. Letos se zaměřila na umělou inteligenci

Uložit 0

Tento týden zažil technologický svět konferenci SAP NOW Prague 2024 věnovanou ekosystému technologického giganta SAP, jehož software pohání ty největší firmy světa. Na jedenáct set návštěvníků si přišlo do Křižíkových pavilonů holešovického výstaviště poslechnout víc o novinkách. Místo se navíc na dva dny obléklo do modré a český vynálezce a technik by se nestačil divit – v jeho době byla největší inovací oblouková lampa, dnes se vše točí kolem informačních systémů a digitální transformace okořeněné umělou inteligencí.

Původně německá firma SAP je jedním z největších globálních softwarových kolosů, minulý rok vykázala tržby v hodnotě 207 miliard korun. A už přes padesát let se věnuje vývoji podnikového softwaru, který v současnosti pokrývá řízení zdrojů (ERP), zákazníků (CRM), zaměstnanců (HRIS) i kvality (QMS), to vše je propojené skrze moderní datové technologie a samozřejmě i cloudové služby, které dnes využívá přes 300 milionů uživatelů.

Hlavním tématem konference byla digitální transformace firem, kterou nástup umělé inteligence urychlil a posunul do další fáze. „Žijeme ve světě, kde je jedinou konstantou změna. Firmy musí neustále sledovat situaci, vyhodnocovat ji a přizpůsobovat se. A proto se vrací ke své podstatě. Soustředí se na zákazníka a technologie využívají tak, jak byly původně navržené, tedy ke zjednodušování života,“ uvedla na konferenci Hana Součková, generální ředitelka společnosti SAP ČR a jedna z nejvlivnějších žen v Česku.

Kromě odkazu na koncept BANI popisující novou realitu jako křehkou, úzkostnou, nelineární a nepředvídatelnou (brittle, anxiety, non-linear a incomprehensible) ve své prezentaci Hana Součková oznámila, že se Česko úspěšně zapisuje na globální mapu SAPu. Po Německu jde o druhou největší v Evropě a pátou největší pobočku celosvětově. Díky tomu se do Prahy a Brna daří přesouvat nové kompetence, což znamená růst počtu zaměstnanců a pro české klienty i zajímavou možnost být velmi blízko dění v SAPu a svými postřehy ovlivňovat budoucí vývoj.

Nejnovější zjištění jsou částečně velmi pozitivní, částečně znepokojivě alarmující.

Naposledy konference SAP NOW Prague proběhla před dvěma roky, těsně po konci covidových opatření. Atmosféra se podle Součkové oproti té dnešní dramaticky lišila: „Našich zákazníků se pravidelně ptáme na jejich situaci a výsledky. Nejnovější zjištění jsou částečně velmi pozitivní, částečně znepokojivě alarmující.“ SAP eviduje mezi zákazníky na čtrnáct set českých firem, které souhrnně generují až 80 procent hrubého domácího produktu ČR a s technologiemi SAPu do kontaktu přichází prakticky každý čtvrtý pracující Čech.

Podle nedávného průzkumu se tři čtvrtiny firem shodují, že technologie jsou základem jejich konkurenceschopnosti. Téměř 40 procent firem se už teď obává, že je bude omezovat nedostatek odborníků na umělou inteligenci. „Jen 14 procent firem uvažuje o využití umělé inteligence v oblasti HR, zatímco do logistiky ji nasazuje téměř polovina,“ poukázala na jednu z mezer Součková. Také uvedla, že pro změny je největší překážkou nedostatečná komunikace mezi odděleními a zdlouhavé procesy. Když by se ale českým firmám tyto překážky podařilo odstranit a umělou inteligenci implementovat, mohla by jejich hodnota vzrůst až o 16 procent.

Ekosystém kolem SAPu

Kromě hlavní stage bylo možné navštívit interaktivní PopUp Campus, kde návštěvníky na jízdu ve virtuální panoramatické místnosti vzal například Mark Raben, CTO SAPu pro střední a východní Evropu, ale v komunitě známý především jako nadšenec do inovací a umělé inteligence. Během hodinové demonstrace ukázal, jak chytrými prompty v obyčejném ChatGPT ušetřit desítky hodin práce obchodníkům připravujícím se na pracovní jednání. A navázal ukázkou síly, kterou firmám nabízí asistent s generativní AI přímo SAPu, pojmenovaný Joule, díky přístupu ke všem firemním datům.

Mark Raben předváděl sílu AI v rámci interaktivní přednášky na SAP NOW Prague

Program na hlavní stagi pokračoval vystoupením CIO společnosti Škoda Auto Alexandera Eisla, který se podělil o zkušenosti se zaváděním podnikových systémů poháněných umělou inteligencí do prostředí nejen mladoboleslavské automobilky. Kromě inspirace a motivace ke změně zdůraznil, že před jeho týmem stojí především výzvy v podobě digitalizace zákaznické cesty, produktů i procesů napříč Škodou.

„Vyrábíme přes milion aut ročně, denně přijmeme na sklady 30 tisíc dílů. Z více než čtyřiceti tisíc zaměstnanců jich je patnáct tisíc uživateli informačních systémů a v demokratizaci digitálních dovedností nezastavujeme. Provozujeme čtrnáct systémů SAP a 30TB S4/HANA produkčních databází. Naše expertíza kolem SAPu je obrovská a sdílíme ji do celé skupiny Volkswagen,“ uvedl Eisl.

Foto: SAP Česká republika Alexander Eisl, vedoucí IT ve Škoda Auto

David Slánský, partner v oddělení Management Consulting v KPMG, na číslech ilustroval sílu probíhající transformace, kterou globální ekonomika prochází s nástupem zejména umělé inteligence. Ať už to je George od České spořitelny, Proud od ČEZu, nebo Portál občana, úspěch digitalizace vždy závisí z větší části na lidech, až potom na datech a na samotném konci důležitosti jsou použité nástroje: „Technologie už tu jsou, fungují a není potřeba vymýšlet nic nového,“ upozornil Slánský.

Zkušenosti českých i zahraničních firem

Ve večerní části následovaly panelové diskuze, ve kterých své zkušenosti sdíleli podnikatelé z různých oblastí. „V Notinu zavádíme SAP v devíti zemích pro optimalizaci HR procesů, protože nám chyběla dokumentace a způsob, jak efektivně kaskádovat cíle a předávat si informace. Drtivou většinu systémů si vyvíjíme sami, SAP je ale výjimkou, kterou nakupujeme jako hotový produkt, protože nám chyběla oborová znalost,“ popsal Michal Daniel, člen nejužšího vedení společnosti Notino.

Zástupci dalších firem potom spolu s moderátorkou Danielou Brzobohatou prošli náročnost přechodu do cloudu, pomoc SAPu při sjednocování účetních standardů napříč zeměmi a regiony i nasazení data analyzujících nástrojů ve fotbalovém prostředí.

V panelech na SAP NOW zasedli zástupci českých firem.

V panelu zasedl například Jiří Besser za prodejce hokejového vybavení Střída Sport, Ondřej Láska z Generali pojišťovny nebo Lukáš Svoboda z Českých drah.

Druhý den SAP NOW šel potom do hloubky jednotlivých oblastí digitální transformace a nasazení v konkrétních společnostech či odvětvích. Ve třech oddělených streamech vystoupili jak čeští i zahraniční odborníci přímo ze SAPu, tak zástupci firem jako ČEZ, Eurowag, GasNet nebo Mattoni.