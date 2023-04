Konkurence McDonald’s a KFC přichází. Popeyes letos v Česku otevře rovnou čtyři restaurace

Lousiana je známá pro jazzovou a bluesovou hudební scénu – a také se může chlubit nekonečnými propletenci močálů. Pro mnohé je ale tento stát na jihu USA známý především jako místo, kde vznikl Popeyes, jeden z nejpopulárnějších fastfoodových řetězců s nabídkou smažených kuřecích pochoutek. A právě s nimi teď zamíří i do Česka, kde již za pár měsíců otevře první pobočku, na kterou naváže spuštěním dalších třech restaurací do konce roku.

O příchodu Popeyes na tuzemský trh se ví již od konce minulého roku, kdy bylo oznámeno, že slavná americká síť s rychlým občerstvení v Česku zprovozní několik svých restaurací. Respektive ne přímo ona, ale společnost Rex Concepts CEE, která je bude provozovat. Že šlo o velkou zprávu, potvrdil i zájem lidí, kteří vstup dalšího důležitého hráče na fastfoodovém poli – a silnou konkurenci pro McDonald’s, KFC nebo Burger King – vítali.

Popeyes totiž patří k velmi oblíbeným podnikům, kterému se za padesát let od vzniku podařilo dostat do třiceti zemí světa, kde má okolo 3 800 poboček. Teď k nim přibude i Česko. První tuzemská restaurace Popeyes se otevře na přelomu srpna a září letošního roku, a to rovnou na Václavském náměstí v Praze, kde bude na dvou patrech zaujímat rozlohu okolo sedmi set metrů čtverečních.

Měsíc po otevření vlajkové provozovny v hlavním městě se nabídka založená na smažených kuřecích kouscích dostane také do Brna, přesná poloha moravské pobočky se ale zatím neví. Stejně tak Marko Blaževič, který má budování značky Popeyes ve střední a východní Evropě na starosti, pro CzechCrunch neupřesňuje další dvě lokality, které se mají ještě letos v Česku otevřít. Nový rok má každopádně Popeyes odstartovat se čtveřicí otevřených restaurací.

„Máme rozjednaných spoustu dalších projektů, ale práce na jedné lokalitě trvají někdy i dva až tři roky, takže otevření prvních restaurací už po devíti měsících od doby, co jsme získali licenci na značku Popeyes, je velký úspěch. V Česku obecně (na fastfoodovém trhu – pozn. red.) vidíme značný prostor a každá nová značka bude pro zákazníka dobře, protože nás všechny donutí být ještě lepší,“ říká pro CzechCrunch Blaževič.

Foto: Popeyes Restaurace fastfoodového řetězce Popeyes

Zdaleka ale nemá jít o konečnou. Pokud půjde vše podle plánu, v následujících dvou až třech letech by se mělo na českém trhu otevřít dalších osm poboček, minimálně jedna z nich znovu v Praze, konkrétně ve zrekonstruovaném obchodním domě Máj na Národní třídě, zmiňují HN. Je ale zřejmé, že Popeyes půjde i do regionů – potenciál vidí mimo jiné v Jihočeském, Pardubickém a Plzeňském kraji.

S ohlášeným vstupem se vcelku logicky nabízí otázka, jak Popeyes na českém trhu ovlivní silné postavení trojice zajetých fast foodů typu McDonald’s, Burger King a KFC, pro které je lousianská značka se svým sortimentem asi největším konkurentem. „Plány Popeyes, respektive Rex Concepts CEE, se zdají ambiciózní, takže očekávám, že se uchytí,“ řekl pro CzechCrunch Jan Gonda, šéf České asociace franšízingu.

„Minimálně ve Spojených státech je Popeyes velice známý a je na úrovni ostatních velkých řetězců, které fungují i tady. Hlavní franšízant ale bude muset mít dostatek trpělivosti, kvalitní know-how a hlavně kapitál na expanzi. Jinak bude rozšíření složitější,“ doplnil. Jestli uchycení Popeyes v Česku dokáže vydláždit cestičku dalším známým fastfoodovým podnikům, které působí primárně v Americe (Five Guys, Arby’s či In-N-Out Burger), ukáže až čas.

Klíčovým aspektem pro úspěch může být také fakt, kdo za Rex Concepts CEE stojí. Firma totiž patří investičnímu holdingu McWin, za nímž je Henry McGovern. Ten je ve světě známý jako zakladatel a bývalý dlouholetý šéf španělské společnosti AmRest, která do střední Evropy přivedla značky jako KFC, Burger King, Pizza Hut nebo Starbucks.

„Ať bude doba jakákoliv, vždy se lidé pracující v kancelářích a studenti budou muset stravovat. A protože ne všichni mají čas chodit do restaurací, možnost rychlého občerstvení bude stále využívána. Myslím, že hlavně mladí lidé mají systém fast foodu rádi, což mu dodává na síle. Ostatně stačí navštívit obchodní centra,“ dodává Gonda v reakci na možnou oblibu Popeyes v Česku.

Až čtvrtina Čechů se totiž podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere v řetězcích s rychlým občerstvení stravuje několikrát měsíčně. A pouze třináct procent tuzemské populace fast foody vůbec nenavštěvuje. Ačkoliv se čísla v průběhu let vyvíjí, myšlenka najíst se za pár minut a za relativně příznivou cenu je mezi Čechy stále populární. I proto se očekává, že by Popeyes mohlo rezonovat.