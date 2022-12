Spása, nebo nezdravé lákadlo pro mladé? Vstup fast foodu Popeyes do Česka rozvířil debaty

Chystaný vstup amerického řetězce s rychlým občerstvením Popeyes vyvolal velkou debatu. Zatímco jedni byli nadšeni z příchodu dalšího známého fast foodu, který doplní možná už sterilní trio McDonald’s–KFC–Burger King, druzí se nemohli smířit s tím, že na tuzemském trhu znovu posílí oblast s rychlým, kalorickým a nepříliš zdravým jídlem. Fast food je ale v Česku stále oblíbený a Popeyes by z toho mohlo těžit. Jednoduché to ale mít nebude.

Až čtvrtina Čechů. Tolik lidí se podle předloňského průzkumu agentury Nielsen Admosphere v řetězcích s rychlým občerstvení stravuje několikrát měsíčně. A pouze třináct procent tuzemské populace fast foody vůbec nenavštěvuje. Ačkoliv se čísla v průběhu let vyvíjí, myšlenka najíst se za pár minut a za relativně příznivou cenu je mezi Čechy stále populární.

Na vrcholu oblíbenosti se drží McDonald’s, který jen za loňský rok utržil v Česku téměř sedm miliard. Silné postavení ale má i KFC – a početnou základnu zákazníků čítá také Burger King. Všechny tři sítě jsou ze Spojených států, místa, které koncept rychlého občerstvení proslavilo po celém světě. Tam působí desítky dalších podobných podniků, do Česka se ale moc nehrnou.

„Expanze v Česku není jednoduchá,“ říká pro CzechCrunch Jan Gonda, šéf České asociace franšízingu, formátu, který je pro provoz fastfoodových podniků typický. „Finanční i jiné požadavky zahraničních franšízorů jsou na franšízového příjemce v Česku sice stejné jako v jiných zemích Evropy, ovšem kupní síla obyvatelstva a kapitálové možnosti firem jsou zde omezené,“ doplňuje.

the only starting lineup I’m thinking about tonight. what’s yours? pic.twitter.com/VwZyHXqblD

— Popeyes (@Popeyes) October 17, 2022