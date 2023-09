Umělá inteligence bude v jádru všech aplikací. Český startup s ní pracuje a získal přes 50 milionů

Václav Mlejnský a Tomáš Valenta se znají ještě od střední školy, kdy společně začali dělat hry na iPhone. Během studia Matfyzu se pak více zaměřili na oblast počítačového vidění a v posledních letech vyvinuli několik různých nástrojů pro developery. Boom kolem technologií umělé inteligence z poslední doby je ale dovedl k novému nápadu. A jen několik měsíců od startu je teď investoři včetně známých jmen podpořili částkou přesahující padesát milionů korun, čímž v podstatě dorovnali český startupový rekord.

Od loňského roku se i mezi laickou veřejností ve velkém mluví o umělé inteligenci, a to zejména s nástupem nástrojů jako ChatGPT od OpenAI, který stojí na velkých jazykových modelech (LLM). A právě na jejich základech pak vývojáři tvoří takzvané AI agenty, tedy samostatně fungující aplikace, které dokážou pracovat například jako virtuální softwaroví vývojáři nebo třeba virtuální asistenti.

„Na základě prvních poznatků a reálných případů použití věříme, že AI agenti jsou základním stavebním kamenem budoucího softwaru. Budou ústřední součástí aplikací stejně jako dnes například databáze, umožní inteligentnější interakce s uživateli a komplexní zpracování úkolů,“ přibližuje Mlejnský.

Doteď obecně vývoj softwaru probíhal deterministicky – buď fungoval, nebo ne. A vždy bylo zjevné, co konkrétní řádek kódu dělá. S nástupem AI agentů se to ale mění. „Spíše než o softwaru bychom měli o AI agentech uvažovat jako o vzdálených členech týmu s určitou mírou autonomie,“ říká Valenta. A to vývojářům přináší nové výzvy, na které reaguje startup, za nímž Mlejnský s Valentou stojí jako zakladatelé.

Foto: E2B Tým startupu E2B

Pod názvem E2B budují cloudovou platformu, aby vývojáři mohli nechat své agenty „běžet“. Do budoucna pak mají přibýt funkcionality jako monitoring a testování. „Ve vývojářských týmech vzniká nový typ pozice, která sedí mezi vývojáři budujícími modely strojového učení a ‚klasickými‘ developery, tedy inženýři umělé inteligence. Právě oni budou potřebovat nástroje přizpůsobené svým potřebám,“ věří Mlejnský. E2B v tom vidí velkou příležitost na trhu.

Aktuálně tým startupu kromě dvojice zakladatelů čítá další dva členy (všichni čtyři jsou bývalí studenti Matfyzu) a v dalším vývoji je podpořili také investoři. V rámci takzvaného pre-seed kola získalo E2B 2,5 milionu dolarů, v přepočtu 56 milionů korun. Taková vysoká kola v tak raném stadiu mezi českými startupy přitom nejsou vůbec běžná, v podstatě jde o dorovnání dosavadního rekordu, který drží Filuta.

Kolo do E2B vedl český fond Kaya VC s přispěním několika dalších jmen včetně investora Matěje Turka, jenž nedávno investoval také do aplikace Týmuj, zakladatele startupu Better Stack Juraje Masára nebo zakladatele Deepnote Jakuba Jurových. Ze zahraničních jde například o bývalou partnerku amerického fondu Sequoia Liu Jiangovou s investicemi ve startupech jako Airplane, Deel, Cohere nebo Vercel, či ředitele firmy Supabase Paula Copplestona.

„Vidíme ohromný potenciál v AI agentech, kteří budou v budoucnosti nedílnou součástí všech našich denních aktivit. Celá oblast je stále na začátku a rychle se mění. E2B je přesně typ týmu, který se umí orientovat v rychle se měnícím světě,“ komentuje Karel Zheng z Kaya VC.

„Vašek je vývojářem na úrovni těch v Silicon Valley se skvělým produktovým myšlením a globálními ambicemi. E2B jde po správném trhu ve správném čase – a hýbou se rychle,“ komentuje pro CzechCrunch rozhodnutí investovat Juraj Masár.

Získané prostředky chce E2B využít hlavně na vývoj produktu, rozšíření týmu o dva až čtyři technické lidi a částečně také na cestování. Část roku totiž tým byl a plánuje být v San Franciscu, kde se aktuálně sdružuje největší komunita kolem AI agentů. Startup tak má ve Spojených státech možnost mluvit napřímo se svými potenciálními uživateli.

„Naší vizí je nabídnout AI agentům možnost spustit jakýkoliv kód, který chtějí, a vytvořit tak cloudovou platformu, jež bude zcela autonomní a nebude potřebovat žádný vstup od lidských vývojářů. Agenti nasazení na naší platformě budou moci vytvářet vlastní nástroje podle svých potřeb a plnit jakékoliv úkoly, které lze pomocí softwaru dokončit,“ uzavírá Valenta.