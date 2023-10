Koupil byt v centru Prahy, aby mohl vydělávat přes Airbnb. Úřad mu ale podnikání zatrhl

Uložit 0

Stavební úřad, pod který spadá Praha 1, učinil dosud nevídané rozhodnutí. Majiteli bytu v Jungmannově ulici zakázal jeho pronajímání přes platformu Airbnb. Rozhodnutí potvrdil i Magistrát hlavního města Prahy, je tudíž pravomocné a podnikatel musí navíc zaplatit i pokutu. Podle spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy jde o přelomové rozhodnutí, které přispěje k tomu, že další podobná budou přibývat. Informoval o tom zpravodajský server Seznam Zprávy.

Tři ložnice, 160 metrů čtverečních a prémiová lokalita v centru Prahy, která se nachází v blízkosti všech atraktivních turistických destinací. Na tyto přednosti lákal na Airbnb profilu Pavel Prachař, který si byt pořídil přímo za účelem krátkodobého pronájmu. Podrobně to popsal na investičním portálu Dluhopisy.cz, kde se v roce 2019 snažil získat od investorů peníze na koupi zmíněného bytu.

„Dluhopisy slouží k financování nákupu dvou bytů v centru Prahy určených ke krátkodobému pronájmu. Na Praze už majitel emitující společnosti pronajímá 5 bytů (např. Myslíkova 23, Řeznická 29 nebo Na Zbořenci 14) s 90% obsazeností. Ročně v nich ubytuje přes 1 500 turistů a vynáší mu jeden milion korun,“ stojí na portálu.

Podle informací Seznam Zpráv Prachař žádal investory o celkem 13,5 milionu korun a slíbil jim za to roční úrok 8,2 procenta. Krátkodobý pronájem bytů v centru Prahy mu pak měl podle jeho slov vynášet milion korun ročně před zdaněním. Na investičním portálu vyšel s Prachařem rozhovor, ve kterém tvrdí, že Airbnb nemůže za vybydlené centrum Prahy, a potvrzuje, že byty koupil s cílem vydělávat na krátkodobém pronájmu.

„Zjišťoval jsem, kolik by to tak mohlo vynášet, zaplatil jsem si dokonce konzultaci s člověkem, který se v tom oboru dlouho pohyboval, abych z něho dostal nějaké odhady, a brzy se ukázalo, že zvládneme vydělat ještě víc. To byl takový impuls vrhnout se do toho naplno. Dejme tomu, že byt 2+kk se dlouhodobě pronajímá třeba za 25 tisíc a my v něm jsme schopni udělat 60 tisíc,“ tvrdil v rozhovoru.

Čáru přes rozpočet mu však udělali další majitelé bytů v domě v Jungmannově ulici. I když jde o luxusní nemovitost, nevyhnula se neřestem pro Airbnb typickým: tedy zejména zvýšenému hluku a nepořádku. Se stížnostmi se nakonec obrátili na stavební úřad. Argumentovali tím, že majitel používá byt jako hotel, což je v rozporu s kolaudací.

„Byt je určený k bydlení. My všichni, kdo v domě bydlíme a chceme mít klid, chceme prostě ten byt užívat jako byt. Nechceme, aby v noci přijížděly eskorty, aby pak ty tělesné pracovnice křičely o pomoc, aby bylo pořád na chodbách nablito. Aby se vraceli ráno opilí v nákupním košíku, který tlačí ten nejméně opilý kolega,“ popsal pro Seznam Zprávy jeden ze stálých obyvatel domu.

Úřad záležitost přezkoumal a v únoru 2023 vyzval Prachaře k ukončení nepovoleného způsobu užívání jednotky. Pravomocnost rozhodnutí potvrdil v srpnu letošního roku i magistrát, Prachař musel zaplatit pokutu 20 tisíc a byl obeznámen s tím, že v případě porušení zákona zaplatí pokutu půl milionu. Jenže byt byl na Airbnb stále k dispozici, i když podnikatel Seznam Zprávám opáčil, že ho nepronajímá krátkodobě, ale dlouhodobě.

Recenze na profilu bytu ovšem vypovídají o opaku, alespoň do konce srpna. Několik z nich dokonce upozorňuje na to, že hosté měli problémy s ostatními obyvateli domu, kteří je upozorňovali na to, že byt obývají nelegálně. Po tom, co se v této věci Seznam Zprávy na Prachaře ještě jednou později obrátily, jim sdělil, že byt i profil prodal a neví, jak s ním kdo nakládá. Za září pak přibyla recenze pouze jedna, je tak možné, že v bytě nastal po rozhodnutí ze strany magistrátu klid.

Podle předsedy Spolku pro snesitelné bydlení v centru Prahy Petra Městeckého je krok ze strany pražského magistrátu klíčový. „Je to začátek. Tento případ se táhl asi rok a další desítky podobných jsou ve fázi šetření. V některých případech byla vydána rozhodnutí první instance. Ale jako pravomocné rozhodnutí odvolacího úřadu je to teprve druhé takové rozhodnutí. Teď jich bude přibývat,“ uvedl pro Seznam Zprávy.