Kouzelnější než ve filmu? Podívejte se na spoustu nových fotek a trailer ze seriálu Harry Potter od HBO
Vy víte kdo i chlapec, který zůstal naživu, se vrací. Pusťte si trailer seriálu Harry Potter a Kámen mudrců, který už zakrátko uvidíte na HBO Max.
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Letošní Vánoce budou kouzelnější než kdy dřív. Na streamovací službu HBO Max zamíří nový seriál o kouzelnickém klučinovi Harrym Potterovi. Podívejte se na první pořádný trailer seriálu, který vyvolává otázky nejen tím, jestli je po milované filmové sérii vůbec potřeba, ale třeba i tím, že Severus Snape bude černoch.
Seriál Harry Potter a Kámen mudrců nabídne osm dílů, které na obrazovkách převypráví příběh první knihy z kultovní série od J. K. Rowlingové. Logicky tak bude rozsáhlejší a zároveň má být ještě věrnější předloze než filmové zpracování, které letos na podzim oslaví už čtvrt století od prvního dílu.
V hlavní roli mladičké trojice nadějných čarodějů se představí Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stantonová jako Hermiona Grangerová a Alastair Stout jako Ron Weasley. Největší emoce ale mezi fanoušky vyvolává Severus Snape, kterého ztvární černošský herec Paapa Essiedu. A jestli bude seriálový Harry Potter kouzelnější než ten filmový? To můžete zkusit posoudit z nových fotek a traileru.