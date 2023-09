Kráva na maso, nebo na mléko? Jak se liší startupy stavěné na prodej versus pro dlouhodobý zisk

První problém, s nímž se u klientů setkáváme: buduji online projekt, potřebuji být tedy hlavně technologickou firmou. Zní to celkem logicky. Stavím online byznys, a tak potřebuji mít robustní technologie, což ale nevyhnutelně bude stát majlant. My se pak rádi ptáme zakladatelů: Je to opravdu nutné? Ocení to váš zákazník? Nelze to stavět postupně a snažit se financovat rozvoj až z výnosů, které byznys přinese?

Takové otázky se nám osvědčují dlouhodobě. Je to zhruba deset let, co se v Pixelmate věnujeme startování online byznysů. Vyvíjíme pro jejich zakladatele mobilní i webové aplikace, v poslední době také kryptoprojekty nebo projekty s umělou inteligencí. Všechny z nich mají společnou jedinou věc – jsme na startu nového digitálního projektu, který má uspět. Co dělají ti úplně nejlepší a co je kořením, které nakonec přináší úspěch?

Překážkou v začátcích bývá, když se ze zakladatele, obchodníků a marketérů nestane spolu s vývojáři jeden tým, který tahá za stejný provaz. Velmi často vidíme, že zakladatel hraje na jiném hřišti než developeři. Zakladatel má přirozený zájem na tom, aby byl jeho startup spuštěný co nejdříve a za co nejméně peněz. Hlavně, aby byl brzy na trhu, mohl získávat první zpětnou vazbu, zákazníky a posouvat se kupředu.

Naproti tomu často stojí tým vývojářů, který chce vytvořit perfektně popsaný kód, robustní platformu se spoustou funkcí, které nemá žádná konkurence. Přičemž vývoj je přece časově i finančně náročný, to dává smysl.

Foto: Pixelmate Tým agentury Pixelmate

Úspěšné startupy se však vyznačují tím, že jejich týmy tahají za jeden provaz a mají společné cíle. Musíme se tedy bavit ve stylu: „Jak technicky udělat řešení takovým způsobem, aby vývoj nestál zbytečné peníze, které se budou vracet dlouhou dobu?“ Často se přitom setkáváme s přemýšlením: „Ještě chceme tuhle a tamhletu funkci, protože je to tak v našem oboru běžné.“

Když jsme například stavěli platformu pro prodej a nákup kol Bikeflip – dnes velmi úspěšný globální startup –, vytvořili jsme nejdříve minimalistickou webovou aplikaci. Jasně, že už tehdy dávalo smysl mít mobilní aplikaci se spoustou funkcí. Dnes ale zpětně vidíme, že klíčem k úspěchu bylo ořezání funkcí, které jsme nezbytně nepotřebovali, a zaměření na marketing. Takže rada pro zakladatele: neptejte se, co všechno by se ještě mohlo hodit, ale jakou každou jednotlivou funkci dokáže uživatel opravdu ocenit a zaplatit za ni.

Proč stavíme osmdesát procent produktů postupně

Mnoho startupů ovšem postupuje tradičním a mediálně populárním přístupem. Hlavně najít investora, vytvořit jedinečný produkt a soustředit se na další a další kola investic. My se ale setkáváme s tím, že takový přístup spíše strhává pozornost zakladatelů na získávání peněz a podbízení se investorům.

Jakou péči pak dostává samotný projekt? Opravdu dnes nelze vytvořit úspěšnou online firmu bez velkého financování? V některých případech a v silně konkurenčních oborech je to jistě bez velkých peněz složité. My ale razíme názor, že postupná stavba projektu, fázování a snaha o rozvoj z vlastních peněz má nezastupitelnou roli a bývá trochu opomíjená.

Příkladem může být naše dlouholetá klientka. Pracovala jako OSVČ, měla svoji věrnou klientelu, byla v tom fakt dobrá. Jediným problémem byl její kalendář. Prodávala hodinu svého času a ten nešlo nafouknout. Společně jsme navrhli a postavili platformu, skrze kterou mohla škálovat svoji práci a prodávat tak produkt, ne svůj čas. Za pár set tisíc jsme postavili jednoduchou aplikaci. Klientka nemusela pálit peníze za marketing, nemusela vymýšlet nic nového, jednoduše to nabídla svým klientům.

Dnes je to poměrně známá online platforma, klientka řeší už jen její rozvoj, příjem se jí zněkolikanásobil a dělá na něčem, co miluje. Nula korun externího financování, žádný jednorožec, žádná globální aplikace. Běžný projekt, který vydělává peníze. Stavíme to postupně, po částech. Funkce šijeme na míru pro klienty, kteří to ocení.

Často se to v médiích vůbec nenazývá startupem. Ale není to ten nejlepší možný cíl? Nebýt jednorožcem s financováním od investorů, s tlakem globálních trhů a v permanentní ztrátě? Není lepší mít obrat v řádech desítek milionů, ale s relativní jistotou dlouhodobého zisku a s menším, zato udržitelným růstem?

Právě takový je rozdíl mezi startupem, který má spoustu investorů, globální plány, obří náklady na lidské zdroje a development, a mezi startupem, který vzniká spíš jako firma, jež má dlouhodobě vydělávat peníze. Zeptejte se i vy sami sebe – chcete mít firmu jako krávu na maso (tedy jednou ji chcete se ziskem prodat), nebo krávu na mléko (mít ji dlouhodobě a v zisku)?